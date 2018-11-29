«Под давлением истеблишмента»: Трамп отменил встречу с Путиным на саммите G20

Американский лидер Дональд Трамп отменил двустороннюю встречу с Владимиром Путиным на полях саммита G20. По его словам, такое решение связано с тем, что украинские моряки и корабли всё ещё находятся на территории России. В Кремле заявили, что не получали официального уведомления об отмене встречи двух президентов. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, если беседа не состоится, у российского лидера «будет пара дополнительных часов» для других встреч на саммите. В Госдуме считают, что непоследовательность решений Трампа может объясняться давлением со стороны истеблишмента.

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20, который пройдёт в Аргентине.

«Исходя из того, что корабли и моряки не были возвращены из России на Украину, я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше, если моя ранее запланированная встреча с президентом Владимиром Путиным в Аргентине будет отменена», — написал Трамп в своём Twitter.

Based on the fact that the ships and sailors have not been returned to Ukraine from Russia, I have decided it would be best for all parties concerned to cancel my previously scheduled meeting.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 ноября 2018 г.

Глава Белого дома подчеркнул, что с нетерпением ожидает продуктивной встречи, как только ситуация будет разрешена.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока не располагают официальной информацией от США об отмене встречи Путина и Трампа.

«Мы летим в Аргентину. Пока видели только твит и СМИ. Официальной информации не имеем. Если это так, то у президента будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита», — сказал Дмитрий Песков.

«В тисках политической элиты»

Решение американского президента по смыслу противоречит его собственным высказываниям, которые он сделал всего за час до публикации в Twitter. Трамп отметил, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине, скорее всего, состоится и что время для встречи «очень хорошее». Окончательное решение американский лидер собирался принять во время перелёта в Аргентину.

При этом накануне Трамп заявил, что двусторонняя встреча может быть отменена в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Отмену двусторонней встречи можно объяснить тем, что американский президент находится в достаточно непростой ситуации, связанной с внутриполитической борьбой в США, уверены эксперты.

«Трамп находится в тисках со стороны политической элиты США и вынужден учитывать эти интересы. Вкупе с этим сам президент США — человек непредсказуемый», — отметил в беседе с RT заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Трамп постоянно находится под «давлением влиятельной части американского истеблишмента», согласился заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. Эксперт подчеркнул, что политическая элита США воспринимает любые контакты с российским президентом «как доказательство того, что Трамп имеет связь с Кремлём».

«Потому что все шаги, которые предпринимает Америка на внешнеполитической арене, в контексте военно-стратегических вещей и санкционного давления, носят строгий антироссийский характер. И на этом фоне нормальное отношение президента, который, как мы видим, избегает критики в отношении Путина, вызывает непонимание», — считает Данюк.

Reuters

Именно поэтому, убеждён эксперт, Трамп делает внешнеполитические шаги исключительно в русле внутриполитической ситуации в США.

«Сейчас, когда после промежуточных выборов в конгресс республиканцы потеряли большинство в палате представителей, он не хочет создавать повод для того, чтобы в отношении него снова инициировались какие-то расследования», — добавил он.

«Рассматривает встречу как награду»

Непоследовательные решения Трампа свидетельствуют, что американский лидер не видит других возможностей договориться с Россией, считает политолог Михаил Синельников-Оришак.

«Трамп, видимо, рассматривает встречу с собой как некую награду, которую надо заслужить. Он считает, что сможет благодаря свой харизме уговорить Россию изменить свой курс, предложить ей какую-то сделку, благодаря которой Россия будет сдавать свои национальные интересы. У Трампа было много таких поступков, когда он менял свои решения и был непоследователен в своих собственных установках», — объяснил эксперт.

Кроме того, многие страны Запада возложили ответственность за произошедшее в Керченском проливе на Россию, отметил Данюк. По его словам, в связи с этим Трамп решил, что его встреча с Путиным «будет восприниматься неоднозначно».

«США пытаются выставить себя как мирового жандарма, страну, которая продвигает политику однополярного мира. Но необходимо учитывать интересы всех государств.

Штаты в очередной раз вмешиваются в дела других государств. Вместо того чтобы принудить своего подопечного — Украину — к соблюдению международного права, они практически поощряют их действия», — заключил Швыткин.