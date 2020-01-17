Под чёрным небом Енисейской Сибири

Авторы обращения - участники экологического проекта nebo.community - призвали главу края оградить школьников Красноярска от неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Так в городе официально именуется режим "черного неба", вводимый в безветренную погоду, когда сизый смог, буквально, заливает пойму Енисея, не давая дышать горожанам без существенного риска для здоровья.

Экологи-активисты, осознавая невозможность радикального улучшения обстановки в ближайшей перспективе, предлагают во время НМУ хотя бы ограничить пребывание детей на открытом воздухе, усилить в этот период контроль за их здоровьем, а также рассмотреть возможность установки фильтров очистки воздуха в школьных и дошкольных учреждениях.

В своем ответе Александр Усс напомнил общественникам о том, что рекомендации образовательным и дошкольным учреждениям относительно нахождения детей в период НМУ давались еще в 2018 году, но он уже поручил соответствующим службам еще раз проверить их содержание на предмет соответствия новым условиям.

Тем временем, местные наблюдатели отмечают рост токсичности экологической темы для действующего губернатора Красноярья. И, порой, незамысловатые попытки региональной власти списать тяжелую экологическую обстановку в самом восточном миллионнике страны на возросшее количество автотранспорта и дым от частных домовладений все меньше и меньше устраивают горожан. А покровительственное отношение губернатора к главному загрязнителю воздуха - Красноярскому алюминиевому заводу - дает безусловный повод для критики. Особенно с учетом того, что недавно алюминиевому флагману Русала краевые власти в очередной раз, умело преодолев протест экологов-общественников, согласовали повышенные нормы выбросов в атмосферу задыхающегося города.

«Наша Версия-Сибирь»

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