Под чьим влиянием Зеленский позвал Путина в Донбасс: разъяснения эксперта

Фото: Ukrainian Presidential Office/ XinHua/ www.globallookpress.com

Украинский лидер предложил российскому встретиться в любой точке территории, где идет война

Владимир Зеленский выступил с обращением к жителям Незалежной. В конце своей речи он отдельно высказался об отношениях Киева и Москвы. Президент Украины на русском обратился к главе РФ Владимиру Путину.



Политик сообщил о беспокойстве, которое у украинской стороны вызывают передвижения наших войск у границ и заверил, что Киев не хочет войны. По словам Зеленского, его страна борется за мир с помощью дипломатии. В обращении, которое опубликовано в телеграм-канале, глава Украины напомнил о давнем высказывании Путина, который отмечал, что нужно наносить удар первым, если драка неизбежна. Зеленский заявил, что если между двумя странами начнется война, потери будут неизбежны для обеих сторон, передает сайт телеканала "360".

В конце обращения он предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, где идут военные действия.

Заявление Зеленского прокомментировал политолог Александр Асафов. По его мнению, оно было сделано под влиянием американских властей. Украинский президент пытается подражать главе США Джо Байдену, копируя повестку западных кураторов. Эксперт напомнил, как американский лидер предложил Путину переговоры на нейтральной территории, понимая при этом, что после его хамских высказываний тот не согласится. Аналогично и Зеленский осознает, что предложение его не встретит понимания у российской стороны, заявил Асафов в беседе с РЕН ТВ.

"…потому что нет повестки для общения с Зеленским лично, нет повестки для общения с украинским государством".

Накануне с украинским депутатом встретился президент Белоруссии Александр Лукашенко. Речь зашла и об отношениях РФ и Украины. По словам Лукашенко, во время каждой встречи с Путиным они обсуждают ситуацию в Незалежной, которая вызывает сожаление. При этом "хорошие предложения" российского лидера по Донбассу Киев отвергал неоднократно, напомнил Батька.