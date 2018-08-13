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Под «черным солнцем» СС: Советник Порошенко показал форму ВСУ с нацистской символикой
13 августа 2018, 23:54 • 91 • Политика
Советник президента Украины Юрий Бирюков опубликовал фотоматериалы с учений ВСУ.
Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков разместил на своей странице в социальной сети Facebook серию фотографий с недавних учений ВСУ. Данный эпизод, должно быть, не был бы ничем примечателен, если бы не одно но.
На одном из фото видно, как рядом с отдыхающим бойцом украинской армии на земле лежит форма, украшенная нацистской символикой — так называемым «черным солнцем», которое некогда красовалось на мундирах и экипировке некоторых подразделений СС.
Сам советник Бирюков, как кажется, не заметил этого факта, не придал ему значения или же считает происходящее полностью нормальным. В своем сообщении он выражает радость от того, что у армейцев появилась новая форма и вооружение.
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