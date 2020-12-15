Под бой барабана и рёв толпы: Париж бунтует, полиция лютует

В соцсетях распространяются видео с места событий. Сотни правоохранителей в бронежилетах и со щитами налетают на толпу, пытаясь прекратить беспорядки. Но люди не расходятся. Всё это происходит под бой барабана и рёв толпы.

Протестующие через бульвар Сен-Мартен направились к площади Республики. Радикалы поджигают стоящий на улицах транспорт. В полицию летят камни. По предварительной информации, под прикрытием демонстрации активность проявляют радикалы из ультралевой группировки, называемой "Чёрным блоком".

Акции протеста 12 декабря прошли не только в Париже, но и в Лилле, Бордо, Дижоне. Люди считают, что парламент не должен рассматривать 24-ю статью законопроекта "О глобальной безопасности". В ней говорится о крупном штрафе и тюремном заключении за размещение в Сети фотографий с лицами полицейских, а также их фамилий и адресов. Французы считают, что это нарушает их гражданские свободы.

Демонстрации против законодательных нововведений во Франции продолжаются уже четвёртые выходные подряд.