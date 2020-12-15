Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Прощание с Европой: Меркель извинилась, что решит Путин
Беги, русский мир придёт! Гордон изменился в лице, когда его погнали в прямом эф...
Азербайджанская элитка взбунтовалась против российских миротворцев: Вывести!
Давить Россию через НАТО? "Шансов добежать до Канады не будет": Киев п...
Главная / В мире

Под бой барабана и рёв толпы: Париж бунтует, полиция лютует

15 декабря 2020, 08:25  •  188 • В мире
Под бой барабана и рёв толпы во французской столице задержано более сотни активистов. Демонстранты выступают против законопроекта "О глобальной безопасности". Париж бунтует, полиция лютует.
В соцсетях распространяются видео с места событий. Сотни правоохранителей в бронежилетах и со щитами налетают на толпу, пытаясь прекратить беспорядки. Но люди не расходятся. Всё это происходит под бой барабана и рёв толпы.
Протестующие через бульвар Сен-Мартен направились к площади Республики. Радикалы поджигают стоящий на улицах транспорт. В полицию летят камни. По предварительной информации, под прикрытием демонстрации активность проявляют радикалы из ультралевой группировки, называемой "Чёрным блоком".
Акции протеста 12 декабря прошли не только в Париже, но и в Лилле, Бордо, Дижоне. Люди считают, что парламент не должен рассматривать 24-ю статью законопроекта "О глобальной безопасности". В ней говорится о крупном штрафе и тюремном заключении за размещение в Сети фотографий с лицами полицейских, а также их фамилий и адресов. Французы считают, что это нарушает их гражданские свободы.
Демонстрации против законодательных нововведений во Франции продолжаются уже четвёртые выходные подряд.
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



188
Источник
Похожие новости
14 декабря 2020, 17:45
Шокирующие предсказания на 2021 год
14 декабря 2020, 21:25
Это не страшная сказка: Новая русско-турецкая война
14 декабря 2020, 18:35
От трёх до десяти лет тюрьмы и запрет на въезд в страну: во Франции огласили приговор российским болельщикам
14 декабря 2020, 21:25
Зафотошопилась под Анджелину Джоли - села на 10 лет: За блогера просят вступиться оригинал
15 декабря 2020, 06:35
На строительстве флота украли всё... В Англии
14 декабря 2020, 11:15
«Даже за черновиками следят»: экс-сотрудник «Радио Свобода» рассказал об особенностях корпоративной культуры холдинга
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 декабря 2020, 08:30
Азербайджанцы оправдали казнь армянского старика и набросились на военкора: "Ты кем себя возомнил?"
09 декабря 2020, 06:40
США готовятся к войне с Россией в XXI веке: Американцы показательно "уничтожили" С-400 и Су-34
11 декабря 2020, 01:45
Что там с "отравлением" Навального: Путин по пунктам ответил на вопрос Сванидзе
08 декабря 2020, 15:05
Оппозиция Молдавии в панике: Санду попалась в ловушку Додона
14 декабря 2020, 09:30
Правительство просит запастись едой: договориться с Европой не удалось
10 декабря 2020, 16:35
Сергей Лавров открыто заявил о попытках госпереворота в России
12 декабря 2020, 22:35
«Далекоидущие последствия»: как в США отреагировали на отказ Верховного суда рассматривать иск о результатах выборов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.