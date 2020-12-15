|
Под бой барабана и рёв толпы: Париж бунтует, полиция лютует
15 декабря 2020, 08:25 • 188 • В мире
Под бой барабана и рёв толпы во французской столице задержано более сотни активистов. Демонстранты выступают против законопроекта "О глобальной безопасности". Париж бунтует, полиция лютует.
В соцсетях распространяются видео с места событий. Сотни правоохранителей в бронежилетах и со щитами налетают на толпу, пытаясь прекратить беспорядки. Но люди не расходятся. Всё это происходит под бой барабана и рёв толпы.
Протестующие через бульвар Сен-Мартен направились к площади Республики. Радикалы поджигают стоящий на улицах транспорт. В полицию летят камни. По предварительной информации, под прикрытием демонстрации активность проявляют радикалы из ультралевой группировки, называемой "Чёрным блоком".
Акции протеста 12 декабря прошли не только в Париже, но и в Лилле, Бордо, Дижоне. Люди считают, что парламент не должен рассматривать 24-ю статью законопроекта "О глобальной безопасности". В ней говорится о крупном штрафе и тюремном заключении за размещение в Сети фотографий с лицами полицейских, а также их фамилий и адресов. Французы считают, что это нарушает их гражданские свободы.
Демонстрации против законодательных нововведений во Франции продолжаются уже четвёртые выходные подряд.
188
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 декабря 2020, 08:30
|
09 декабря 2020, 06:40
|
11 декабря 2020, 01:45
|
08 декабря 2020, 15:05
|
14 декабря 2020, 09:30
|
10 декабря 2020, 16:35
|
12 декабря 2020, 22:35