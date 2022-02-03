Под байки о "российской агрессии" США готовят агрессию украинскую

"Если ружьё в первом акте висит на стене, к концу пьесы оно обязательно должно выстрелить". Справедливость этой театральной мудрости мы видим сегодня на Донбассе, где украинские вояки активно принялись использовать поставленное им Западом (разумеется, только для обороны!) оружие при обстреле территории ДНР и ЛНР. Недавно поставленными НАТО боеприпасами обстреляна подстанция в Еленовке.

Факты таких обстрелов подтвердила в интервью РИА Новости глава МИД ДНР, полпред в контактной группе по урегулированию конфликта Наталья Никонорова. Как и то, что под рыдания западной пропаганды по поводу того, что Россия на своей собственной территории(!) держит неподалёку от украинской границы 100-тысячную группировку, ВСУ перебросили к границе с ДНР-ЛНР практически все свои боеспособные части.

По данным нашей разведки, это около 120 тысяч единиц личного состава, то есть военнослужащих, – заявляет Наталья Никанорова, и это вполне согласуется с информацией, поступающей из других источников. Например, о постоянно растущих поставках вооружений киевскому режиму, которые идут не только из США, но также из Великобритании, Канады, Франции, Польши, Турции, Литвы, Чехии, Болгарии, Румынии, Эстонии.

Объёмы впечатляют: только из США, как заявил украинский министр обороны Алексей Резников, получена шестая(!) по счёту партия вооружений, а всего американцы поставили уже более 500 тонн военных грузов. О том, что на Украину массово завозят обучать бандеровских вояк инструкторов из США, Канады и Великобритании. О том, что в ближайшее время планируется переброска дополнительно 2000 американских солдат (тоже для обороны исключительно!) в Польшу и Румынию.

Вот как прокомментировал эти действия для "Первого русского" бывший первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук:

Запад своими военными поставками не просто готовит войну, но всеми силами подталкивает к нему Украину. Похоже, даже до Зеленского начало доходить, что война с Россией может выйти боком, вот он и упирается, ссылаясь на то, что "того у нас нет, и этого нет". Вот для того, чтобы заставить его воевать, США и их союзники всячески накачивают оружием Украину. А все разговоры о "возможной российской агрессии" – только пропагандистская ширма для этого.

Судя по всему, так оно и есть. Причём, согласно канонам современной гибридной войны, боевым действиям всегда предшествует атака информационно-пропагандистская. В качестве таковой как раз и используется фейк о "готовящейся российской агрессии", которую представитель тех же США столь бессовестно озвучила на недавнем Совбезе ООН, вызвав гневную отповедь представителя России.

Впрочем, чему тут удивляться? Если кто забыл, то в 1941 году на тот момент лидер объединённой Европы Адольф Гитлер после нападения на СССР заявлял, что это был лишь превентивный удар в целях самообороны, ибо СССР наверняка сам планировал напасть. Время идёт, но проверенные технологии предварительного самооправдания своей будущей агрессии остаются для Запада неизменными. Так Югославию разорвали по живому и Косово отторгли от Сербии исключительно "по причине агрессивности Милошевича". Разорили цветущую Ливию, превратив её во второй Афганистан, оправдывая это "агрессивной политикой Каддафи в отношении своей оппозиции". Ирак оккупировали, перебив миллион иракцев и получив в итоге ИГИЛ* под заверения в "агрессивности Саддама Хуссейна", который (хайли-лайкли") так и не найденное химическое оружие делает.

То же самое, к сожалению, повторяется сегодня на Украине. Единственное отличие – класть свои головы за чужое враньё придётся на сей раз украинцам, воюя со своими единокровными братьями – русскими. Впрочем, и это для Запада не ново: вооружать туземцев, натравливая племя на племя – любимая тактика англосаксов ещё со времён покорения Америки. И пусть убивают друг друга как можно больше, расчищая территорию под будущее "освоение" её Западом?

*ИГИЛ (ИГ, Исламское государство) - террористическая организация, запрещённая в Российской Федерации.