«Под антикитайским лозунгом»: как создание AUKUS может повлиять на стратегическую ситуацию в Тихоокеанском регионе

Альянсы вроде нового партнёрства по безопасности AUKUS направлены на размывание существующих форматов политического диалога в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, новые стратегии, создаваемые США, имеют антикитайскую направленность и подрывают уже существующие форматы в рамках АСЕАН. По мнению политологов, Вашингтон, делая ставку на резкое расширение сотрудничества в АТР на фоне ухудшения американо-китайских отношений, вынуждает другие страны региона жертвовать своими связями с Пекином.

Альянсы вроде недавно образованного партнёрства по безопасности AUKUS (США, Великобритания и Австралия), направлены на размывание существующих форматов политического диалога и кооперации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С такой оценкой выступил накануне глава МИД России Сергей Лавров.

«Одна из самых модных сейчас тенденций — это так называемые индо-тихоокеанские стратегии, которые изобретены США и воплощением которых стала четвёрка QUAD (США, Япония, Индия, Австралия) и вот недавно — создание AUKUS. Все это идёт в русле размывания универсальных форматов в АТР, которые всю жизнь существовали под эгидой АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии), и все они были асеаноцентричны», — отметил глава российской дипломатии в ходе выступления на 29-й ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании XXIX ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике

РИА Новости

© Александр Щербак

Новые альянсы способны подорвать стабильность АСЕАН, считает министр.

«Эта индо-тихоокеанская концепция направлена на развал этой системы, которая опиралась на необходимость уважать неделимость безопасности, и открыто провозгласила своей целью сдерживание Китая», — отметил Лавров.

Неожиданный союз

Лидеры США, Великобритании и Австралии объявили о создании партнёрства AUKUS (названного по первым буквам в наименованиях этих стран на английском языке) 15 сентября. В рамках этого объединения государства планируют углубить военное и военно-техническое сотрудничество, которое отвечает «интересам продвижения мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе».

Создание трёхстороннего партнёрства спровоцировало дипломатический скандал на международном уровне — Франция отозвала своих послов из США и Австралии. Это решение было принято на фоне заявления австралийского премьера Скотта Моррисона о том, что Канберра отказывается от крупного оборонного контракта с французской Naval Group на поставку 12 подводных лодок класса Attack.

Австралия обосновала этот шаг тем, что в рамках новообразованного AUKUS она должна получить от США технологии строительства атомных субмарин. Денонсация масштабного соглашения вызвала крайне негативную реакцию в Париже. Кроме отзыва послов, целый ряд французских политиков призвали пересмотреть отношения с США, а некоторые даже заявили о необходимости выхода из НАТО.

В свою очередь, глава МИД Пятой республики Жан-Ив Ле Дриан указал на односторонность и непредсказуемость действий членов партнёрства, что недопустимо в отношении других западных союзников.

«Вопрос не только в разрыве контракта по вооружениям — действительно, это негативный момент для Франции, — но и в подрыве доверия между союзниками», — сказал Ле Дриан во время пресс-конференции на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Объявление о создании AUKUS стало неожиданностью для Евросоюза. 16 сентября официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано признал, что Брюссель был в неведении относительно планов США, Великобритании и Австралии.

«На самом деле ЕС не был проинформирован об этом проекте или инициативе. Мы сейчас находимся в контакте с этими партнёрами, чтобы получить дополнительную информацию. Мы будем обсуждать и оценивать этот вопрос внутри Евросоюза со странами-членами», — приводит слова Стано ТАСС.

В то же время официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что ЕК воздержится от комментариев по созданию AUKUS, при этом добавив, что создание этого партнёрства не окажет негативного влияния на отношения ЕС с его членами.

Региональная гонка вооружений

Эксперты отмечают, что создание AUKUS действительно может привести к дестабилизации стратегической обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за передачи американских технологий строительства атомных подводных лодок Австралии.

Так, представители политических кругов в нескольких ключевых странах-акторах региона уже заявили, что они также должны обладать собственными АПЛ. В Японии с подобным тезисом выступил член правящей Либерально-демократической партии, экс-министр обороны страны Таро Коно.

«С точки зрения технических способностей обладание атомными подводными лодками очень важно», — приводит его слова ТАСС.

Подводная лодка ВМС Индии

AP

© Rafiq Maqbool

Его позицию поддержала бывший министр юстиции Японии Санаэ Такаити. Она подчеркнула, что обладание атомными подводными лодками станет важным подспорьем для национальной обороны в свете растущей международной напряжённости.

Тему ядерной безопасности подняли и в Индии. Так, газета Hindustan Times вскоре после формирования нового партнёрства выпустила материал под заголовком «Можно ли сказать, что альянс AUKUS — это сигнал для Индии обзавестись многоцелевыми атомными подводными лодками?».

Авторы публикации предположили, что Китай, пользуясь передачей атомных технологий Австралии американской стороной, может сделать аналогичный шаг в отношении Пакистана — регионального соперника Индии.

«Пришло время Индии пересмотреть свой потенциал сдерживания, а индийским ВМС думать не только о Карачи (крупнейший порт Пакистана. — RT)», — говорится в материале.

Индия и Япония вместе с США и Австралией являются участниками другого регионального объединения — так называемого Четырёхстороннего диалога по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, Quad) или «четвёрки».

После создания AUKUS бывший начальник штаба ВМС Индии адмирал Арун Пракаш заявил, что индийская сторона долгое время добивалась от Вашингтона передачи технологий строительства атомных подлодок.

«Долгие годы США говорили Индии, что американские законы делают невозможным передачу технологий, касающихся ядерных силовых установок, кому-либо, даже союзникам. Даже Индо-американская ядерная сделка и подписание четырёх основополагающих соглашений, по всей видимости, не имели никакого значения. А теперь это», — сказал Пракаш.

В свою очередь, газета Financial Times приводит мнения экспертов, которые утверждают, что с появлением AUKUS Австралия и США будут уделять меньше времени менее полезной «четвёрке». Так, издание цитирует источник в правительстве США, который отмечает, что «четвёрка» не рассматривается в качестве «организации региональной безопасности».

«Военное партнёрство на антикитайской основе»

С точки зрения опрошенных RT аналитиков, размывание существующих форматов кооперации в АТР, усилившееся после создания AUKUS, действительно может быть направлено против Китая.

«Новый союз нацелен в том числе против КНР, и его задача — консолидировать всех соседей Пекина под антикитайским лозунгом. Естественно, в таких условиях существующая система международных отношений претерпевает изменения. Подобные действия со стороны США вносят новые переменные в Азиатско-Тихоокеанский регион», — рассказал в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

По его мнению, реакция на возможные ответные действия Китая последует и со стороны тех стран, которые не приглашены в AUKUS, но которые являются соседями Китая и партнёрами США — Японии, Южной Кореи и Индии.

По его словам военного эксперта, старшего научного сотрудника НИУ ВШЭ Василия Кашина, Вашингтон создаёт новые партнёрства, пренебрегая старыми союзниками и форматом АСЕАН, о чём упомянул Сергей Лавров, чтобы как можно быстрее сформировать надёжный антикитайский фронт.

«Создание AUKUS — это один из этапов раскола в регионе в связи с обострившимся американо-китайским противостоянием. При этом США сейчас используют и другие подходы и механизмы вроде «четвёрки», где помимо них и Австралии задействованы Япония и Индия», — говорит эксперт.

Он подчеркнул, что, несмотря на подобную политику в регионе, Вашингтон не считается с интересами вовлекаемых в свою сферу влияния государств.

«Сегодня США делают ставку на резкое расширение сотрудничества в АТР и тем самым создают сложную ситуацию в том числе и для Австралии, которая имеет довольно тесные экономические связи с Китаем. Вашингтон, вовлекая Канберру и другие страны в военное партнёрство на антикитайской основе, заставляет их, по сути, жертвовать своими отношениями с Пекином», — пояснил Кашин.