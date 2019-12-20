Под «адскими санкциями» • 167 • Аналитика

Законодатели из ада

В США готовятся ввести против России новые санкции, которые некоторые журналисты и политологи уже успели прозвать «адскими» или «санкциями из ада». Такое определение законопроекту дал один из его авторов, влиятельный американский сенатор Линдси Грэм, назвав его «законом об адских санкциях», и пишущая братия с удовольствием подхватила этот оборот, склоняя его на все лады. Более точно этот пакет санкций называется «О защите американской безопасности от агрессии Кремля», или сокращенно DASKA. Пакет санкций, предусмотренный законопроектом, на самом деле довольно серьезно затрагивает интересы России как государства и российского бизнеса. Но так ли все безнадежно в этом вопросе?



Прежде всего давайте особо подчеркнем, что полного одобрения законопроекта Сенатом ещё не было, и вообще не факт, что это состоится. Это важно, потому что в России некоторые СМИ уже поспешили объявить принятие данного пакета санкций состоявшимся фактом, что весьма далеко от действительности.







На самом деле произошедшее является только прологом к рассмотрению законопроекта Сенатом. Да, теперь это становится обязательной процедурой, но предсказать итоги голосования сейчас вряд ли кто-то рискнёт. Сенатское большинство сейчас у республиканцев, а его лидер, Митч Макконел, не является большим сторонником дальнейшего санкционного давления на Россию. Кроме того, именно от него зависит, когда будет назначено рассмотрение вопроса, и полномочия в данном вопросе у Макконела весьма значительные.



В то же время позицию самих республиканцев нельзя назвать монолитной. Там, конечно, рады бы подгадить демократам, но после избрания Дональда Трампа президентом США в стане республиканцев ощутимый раскол. И одна из линий этого раскола – позиция по отношению к России. Среди республиканцев, как известно, полно «ястребов», готовых хоть завтра собрать Америку в крестовый поход против России, Кремля и лично Владимира Путина. Кстати, среди авторов законопроекта значатся два республиканца и три демократа, что довольно красноречиво.



В то же время демократы сейчас демонстрируют завидную партийную дисциплину. Отчасти это продемонстрировало и голосование в комитете по международным отношениям: 17 человек проголосовали «за» рассмотрение законопроекта Сенатом и лишь 5 сказали «против».



Наконец-то узнаем про «триллионы» Путина

Теперь о самих санкциях, предусмотренных законопроектом. В первую очередь обращают на себя внимание санкции против суверенного долга России. Если сказать просто, то после принятия законопроекта Вашингтон сможет накладывать санкции на частных лиц, компании и банки, покупающие любые долговые бумаги Российской Федерации. Также могут быть ужесточены санкции против российских банков и компаний: вероятно, разместить за рубежом свои ценные бумаги или привлечь иностранные кредиты они уже не смогут.



Также под санкции попадут энергетические проекты за пределами России и добыча энергоресурсов внутри страны. Это должно коснуться инвестиций, технологий, оборудования, которые наши компании захотели бы приобрести у иностранных партнеров для развития своего бизнеса.



Отдельно упоминаются проекты в области СПГ, которые реализуются в России или за её пределами силами российских компаний. Инвесторы, которые на это отважатся, могут получить целый комплекс «мер воздействия», способных отбить у них всякую охоту своевольничать.



Разумеется, не обойдены вниманием и российские чиновники, «олигархи» и даже члены их семей, если у американских проверяющих вдруг возникнет подозрение, что они как-то способствуют «коррупционным действиям в интересах Владимира Путина». Возможно, речь идет о запрете на поставки в Россию виолончелей (извините, трудно было не пошутить), но после запрета на продажу в США балалаек я уже ничему не удивлюсь.



И отдельным блоком идут санкции «за Украину», в частности, связанные с керченским инцидентом. Они предполагают санкции против российского судостроения, если Госдеп решит, что Россия виновата в нарушениях свободы судоходства в Керченском проливе (а в этом можно не сомневаться). Предполагаются в данном случае и персональные санкции против сотрудников ФСБ, которые проводили задержание украинских моряков.



Также, согласно этому законопроекту, Госдеп и ряд других американских ведомств обязаны будут проводить мониторинг деятельности Москвы в экономике, политике и военной сфере, а также предоставлять Конгрессу регулярные отчеты по результатам этих исследований. Коснется это опять же как частных лиц в России, так и различных компаний, работающих в РФ или инвестирующих в неё.



Отдельно упоминается, что американская разведка обязана представить Конгрессу доклад, посвященный личному состоянию и активам Владимира Путина. Кроме того, от разведки ожидают и доклада об убийстве Бориса Немцова.



Также законопроект обяжет Госсекретаря США определить, нужно ли включить Россию в список стран — спонсоров терроризма. Что в случае положительного ответа на этот вопрос автоматически сделает РФ целью ещё целого ряда жестких санкций и ограничений.







Пусть сильнее грянут санкции!

Как видим, законопроект действительно не так уж прост, как это может показаться на первый взгляд. За уже привычными санкциями против частных лиц проглядывают предпосылки к очень серьезному усилению конфронтации в экономической, политической, а затем и в военной сферах. Подобный подход уже не раз назывался (и не только в России) вмешательством во внутренние дела других государств, попранием международного права, попыткой распространить внутреннее законодательство США на весь мир. Но гегемону, как известно, наплевать на чужое мнение, и данный случай – не исключение.



Кстати, стоит отметить, что новые санкции предусмотрены и в законе о военном бюджете США на 2020 год. Причем американские политики уже вовсю оперируют этим законом, направляя угрозы подрядчикам строительства газопровода «Северный поток 2». Так, два сенатора из Комитета по международным отношениям, о котором и шла речь выше, Тед Круз и Рон Джонсон, напомнили генеральному директору компании «Allseas Group SA» о том, что после вступления в силу Закона о национальной обороне компанию ждут очень большие неприятности.



А «Allseas Group SA», напомню, является главным подрядчиком «Газпрома», занимающимся укладкой труб на дно Балтийского моря.



Даже один день работы над проектом после подписания президентом санкционного законодательства грозит вашей компании фатальными юридическими и экономическими санкциями.



В общем, как мы видим, санкционное давление на Россию не только не уменьшается, но и имеет шансы усилиться. Причем весьма серьезно.



Вместе с тем нельзя не отметить, что некоторые из предполагаемых санкций либо устарели, либо не очень актуальны. Россия почти закончила постройку крупнейшей судоверфи «Звезда» в городе Большой Камень (Приморье). Сопоставимых по значимости проектов в судостроении пока, кажется, не планируется. Да и внешние заимствования в ситуации, когда ФНБ лопается от сотен миллиардов долларов, а бюджет не успевает освоить триллионы рублей, тоже кажутся не столь уж критически важными для Москвы.



С другой стороны, давление на российскую добывающую отрасль трудно назвать совсем уж безобидным: Россия хоть и обладает большими разведанными запасами нефти, но они в значительной мере истощены. Ситуация, когда мы, располагаясь на 7-8 месте по доказанным запасам, на протяжении многих десятилетий входим в тройку по её добыче, начинает давать свои негативные плоды. Сейчас многие месторождения сильно истощены, себестоимость её добычи и транспортировки сейчас одна из самых высоких в мире, и вливание в отрасль новых инвестиций, технологий, научных подходов становится крайне желательным.



В то же время нельзя не отметить: возможно, продолжение санкционной войны не очень выгодно для нас, но все-таки очень полезно. Почему я сделал такой вывод? А потому, что «разруха не в клозетах, а в головах!», как сказал классик.



А головы нынешнее противостояние лечит неплохо.



Кроме того, внешняя нестабильность хоть немного компенсирует ту застойную «стабильность», которой в последние годы как-то слишком много внутри страны. И нам надо сказать спасибо американским сенаторам: если бы не они, мы бы тут уже сгнили и протухли.



Поэтому больше санкций, даже и «адских». Так держать, товарищи сенаторы! В США готовятся ввести против России новые санкции, которые некоторые журналисты и политологи уже успели прозвать «адскими» или «санкциями из ада». Такое определение законопроекту дал один из его авторов, влиятельный американский сенатор Линдси Грэм, назвав его «законом об адских санкциях», и пишущая братия с удовольствием подхватила этот оборот, склоняя его на все лады. Более точно этот пакет санкций называется «О защите американской безопасности от агрессии Кремля», или сокращенно DASKA. Пакет санкций, предусмотренный законопроектом, на самом деле довольно серьезно затрагивает интересы России как государства и российского бизнеса. Но так ли все безнадежно в этом вопросе?Прежде всего давайте особо подчеркнем, что полного одобрения законопроекта Сенатом ещё не было, и вообще не факт, что это состоится. Это важно, потому что в России некоторые СМИ уже поспешили объявить принятие данного пакета санкций состоявшимся фактом, что весьма далеко от действительности.На самом деле произошедшее является только прологом к рассмотрению законопроекта Сенатом. Да, теперь это становится обязательной процедурой, но предсказать итоги голосования сейчас вряд ли кто-то рискнёт. Сенатское большинство сейчас у республиканцев, а его лидер, Митч Макконел, не является большим сторонником дальнейшего санкционного давления на Россию. Кроме того, именно от него зависит, когда будет назначено рассмотрение вопроса, и полномочия в данном вопросе у Макконела весьма значительные.В то же время позицию самих республиканцев нельзя назвать монолитной. Там, конечно, рады бы подгадить демократам, но после избрания Дональда Трампа президентом США в стане республиканцев ощутимый раскол. И одна из линий этого раскола – позиция по отношению к России. Среди республиканцев, как известно, полно «ястребов», готовых хоть завтра собрать Америку в крестовый поход против России, Кремля и лично Владимира Путина. Кстати, среди авторов законопроекта значатся два республиканца и три демократа, что довольно красноречиво.В то же время демократы сейчас демонстрируют завидную партийную дисциплину. Отчасти это продемонстрировало и голосование в комитете по международным отношениям: 17 человек проголосовали «за» рассмотрение законопроекта Сенатом и лишь 5 сказали «против».Теперь о самих санкциях, предусмотренных законопроектом. В первую очередь обращают на себя внимание санкции против суверенного долга России. Если сказать просто, то после принятия законопроекта Вашингтон сможет накладывать санкции на частных лиц, компании и банки, покупающие любые долговые бумаги Российской Федерации. Также могут быть ужесточены санкции против российских банков и компаний: вероятно, разместить за рубежом свои ценные бумаги или привлечь иностранные кредиты они уже не смогут.Также под санкции попадут энергетические проекты за пределами России и добыча энергоресурсов внутри страны. Это должно коснуться инвестиций, технологий, оборудования, которые наши компании захотели бы приобрести у иностранных партнеров для развития своего бизнеса.Отдельно упоминаются проекты в области СПГ, которые реализуются в России или за её пределами силами российских компаний. Инвесторы, которые на это отважатся, могут получить целый комплекс «мер воздействия», способных отбить у них всякую охоту своевольничать.Разумеется, не обойдены вниманием и российские чиновники, «олигархи» и даже члены их семей, если у американских проверяющих вдруг возникнет подозрение, что они как-то способствуют «коррупционным действиям в интересах Владимира Путина». Возможно, речь идет о запрете на поставки в Россию виолончелей (извините, трудно было не пошутить), но после запрета на продажу в США балалаек я уже ничему не удивлюсь.И отдельным блоком идут санкции «за Украину», в частности, связанные с керченским инцидентом. Они предполагают санкции против российского судостроения, если Госдеп решит, что Россия виновата в нарушениях свободы судоходства в Керченском проливе (а в этом можно не сомневаться). Предполагаются в данном случае и персональные санкции против сотрудников ФСБ, которые проводили задержание украинских моряков.Также, согласно этому законопроекту, Госдеп и ряд других американских ведомств обязаны будут проводить мониторинг деятельности Москвы в экономике, политике и военной сфере, а также предоставлять Конгрессу регулярные отчеты по результатам этих исследований. Коснется это опять же как частных лиц в России, так и различных компаний, работающих в РФ или инвестирующих в неё.Отдельно упоминается, что американская разведка обязана представить Конгрессу доклад, посвященный личному состоянию и активам Владимира Путина. Кроме того, от разведки ожидают и доклада об убийстве Бориса Немцова.Также законопроект обяжет Госсекретаря США определить, нужно ли включить Россию в список стран — спонсоров терроризма. Что в случае положительного ответа на этот вопрос автоматически сделает РФ целью ещё целого ряда жестких санкций и ограничений.Как видим, законопроект действительно не так уж прост, как это может показаться на первый взгляд. За уже привычными санкциями против частных лиц проглядывают предпосылки к очень серьезному усилению конфронтации в экономической, политической, а затем и в военной сферах. Подобный подход уже не раз назывался (и не только в России) вмешательством во внутренние дела других государств, попранием международного права, попыткой распространить внутреннее законодательство США на весь мир. Но гегемону, как известно, наплевать на чужое мнение, и данный случай – не исключение.Кстати, стоит отметить, что новые санкции предусмотрены и в законе о военном бюджете США на 2020 год. Причем американские политики уже вовсю оперируют этим законом, направляя угрозы подрядчикам строительства газопровода «Северный поток 2». Так, два сенатора из Комитета по международным отношениям, о котором и шла речь выше, Тед Круз и Рон Джонсон, напомнили генеральному директору компании «Allseas Group SA» о том, что после вступления в силу Закона о национальной обороне компанию ждут очень большие неприятности.А «Allseas Group SA», напомню, является главным подрядчиком «Газпрома», занимающимся укладкой труб на дно Балтийского моря.В общем, как мы видим, санкционное давление на Россию не только не уменьшается, но и имеет шансы усилиться. Причем весьма серьезно.Вместе с тем нельзя не отметить, что некоторые из предполагаемых санкций либо устарели, либо не очень актуальны. Россия почти закончила постройку крупнейшей судоверфи «Звезда» в городе Большой Камень (Приморье). Сопоставимых по значимости проектов в судостроении пока, кажется, не планируется. Да и внешние заимствования в ситуации, когда ФНБ лопается от сотен миллиардов долларов, а бюджет не успевает освоить триллионы рублей, тоже кажутся не столь уж критически важными для Москвы.С другой стороны, давление на российскую добывающую отрасль трудно назвать совсем уж безобидным: Россия хоть и обладает большими разведанными запасами нефти, но они в значительной мере истощены. Ситуация, когда мы, располагаясь на 7-8 месте по доказанным запасам, на протяжении многих десятилетий входим в тройку по её добыче, начинает давать свои негативные плоды. Сейчас многие месторождения сильно истощены, себестоимость её добычи и транспортировки сейчас одна из самых высоких в мире, и вливание в отрасль новых инвестиций, технологий, научных подходов становится крайне желательным.В то же время нельзя не отметить: возможно, продолжение санкционной войны не очень выгодно для нас, но все-таки очень полезно. Почему я сделал такой вывод? А потому, что «разруха не в клозетах, а в головах!», как сказал классик.А головы нынешнее противостояние лечит неплохо.Кроме того, внешняя нестабильность хоть немного компенсирует ту застойную «стабильность», которой в последние годы как-то слишком много внутри страны. И нам надо сказать спасибо американским сенаторам: если бы не они, мы бы тут уже сгнили и протухли.Поэтому больше санкций, даже и «адских». Так держать, товарищи сенаторы! Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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