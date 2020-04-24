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Под 6,5% годовых: Мишустин утвердил программу льготной ипотеки

24 апреля 2020, 00:05  •  72 • В России
Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых. Согласно документу, до 1 ноября 2020 года россиянам должны быть предоставлены ипотечные кредиты с соответствующей ставкой в размере до 3 млн рублей, а в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — до 8 млн рублей. Утверждённая программа льготной ипотеки вошла в перечень поручений Владимира Путина наряду с другими мерами, направленными на помощь строительной отрасли.
 
РИА Новости © Виталий Тимкив
 

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых. Поручение о разработке такой программы было дано президентом Владимиром Путиным.

В соответствии с параметрами программы до 1 ноября 2020 года граждане получат возможность взять ипотечный кредит на покупку нового жилья в размере до 3 млн рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области — до 8 млн рублей.

«Минимальный взнос составляет 20%. Разницу между 6,5%, которые будут платить заёмщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство», — отметили в кабмине.

Ранее сообщалось, что на реализацию этих льготных предложений планируется выделить около 6 млрд рублей из бюджета. Таким образом, утверждённая программа позволит обеспечить выдачу до 250 тыс. новых жилищных кредитов.

«Она станет хорошим подспорьем для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и позволит дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 млрд рублей», — говорится в сообщении правительства.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с предложением запустить программу льготной ипотеки в ходе совещания по поддержке строительной отрасли, которое состоялось 16 апреля.

Позднее в ходе совещания о мерах поддержки российской экономики глава государства указал, что новая программа ипотеки — долгосрочная мера. Путин подчеркнул, что нужно создать такие условия, при которых бы «деньги не оставались только у застройщиков, а работали, поддерживали занятость в смежных отраслях, по всей кооперационной цепочке».

Защита дольщиков и отказ от штрафов

Наряду с этим распоряжением Путин поручил до 1 мая предоставить госгарантию госкомпании «ДОМ.РФ» в объёме 50 млрд рублей для приобретения стандартного жилья у застройщиков.

Кабмину также поручено обеспечить докапитализацию Фонда защиты дольщиков в объёме 30 млрд рублей на цели восстановления прав граждан — участников долевого строительства.

Комментируя это предложение на совещании 16 апреля, глава государства указал, что эти ресурсы нужно направить на «решение проблем, накопленных в прошлые годы», чтобы тысячи семей смогли быстрее получить жильё.

В дополнение к этому глава государства поручил губернаторам к 20 мая доложить о состоянии застройщиков, пользующихся средствами дольщиков, и утвердить региональные планы по поддержке отрасли.

Кроме того, президент поручил главе правительства Михаилу Мишустину проработать вопрос о включении строительной отрасли в перечень наиболее пострадавших из-за распространения COVID-19. В распоряжении отмечается, что в ряде российских регионов «с учётом сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки принято решение о приостановлении строительных работ».

Помимо прочего, Путин поручил кабмину до 1 мая предоставить возможность госзаказчикам не применять штрафные санкции к исполнителям работ по госконтрактам в строительной отрасли.

Речь идёт о ситуациях, в которых неисполнение договорённости вызвано ограничениями, связанными с борьбой против COVID-19.

Инфраструктурные проекты и поддержка отрасли

Ранее президент указал, что строительная сфера должна стать инструментом восстановления экономики в сложившихся условиях.

«На этапе восстановления экономики именно стройка должна стать одним из локомотивов роста, который потянет за собой и другие сектора», — отметил глава государства.

Помимо уже перечисленных мер, президент распорядился обеспечить реализацию масштабных инфраструктурных проектов при разработке мер поддержки строительной отрасли.

«Правительству Российской Федерации при разработке мер поддержки строительной отрасли обеспечить реализацию масштабных инфраструктурных проектов, в том числе по развитию железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, строительству ближних и дальних подходов к транспортному переходу через Керченский пролив», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

В список упомянутых президентом проектов также вошли развитие автодорожной и железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна, в Центральном транспортном узле и на Черноморском побережье России, а также модернизация аэродромов в таких городах, как Челябинск, Пермь, Хабаровск, Норильск.

Ещё одним пунктом стало развитие портовой инфраструктуры в Мурманске, Балтийском и Азово-Черноморском бассейнах, а также в Дальневосточном федеральном округе.

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