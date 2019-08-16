«Почувствовать себя в игре»: как организуют протесты в Москве

Для координации протестных акций в Москве активно использовали социальные сети, мессенджеры, интерактивные карты и даже приложения для знакомств. Накануне митингов и шествий оппозиционные активисты распространяли через закрытые Telegram-каналы методички, подробно объясняющие, как привлечь к участию в акциях своих родственников, друзей и нейтрально настроенных граждан. По мнению социологов, агитация направлена на молодое поколение, организаторы играют на потребности молодёжи повысить самооценку и испытать новые эмоции.

На митинг за эмоциями

Молодые люди в возрасте до 30 лет стали самой активной частью протеста. Именно они чаще всего вступали в конфронтацию с полицией, выкрикивали лозунги и заводили толпу.

«Молодёжь в любом обществе — наиболее протестный электорат, — объяснила RT социолог, директор группы компаний «НИИ социологии» Мария Филь. — Здесь имеет место поколенческий конфликт, потому что власть ассоциируется с неким доминированием старших, которые якобы навязывают свои правила игры, порядок поведения. То есть в широком смысле это проблема отцов и детей: молодёжь хочет заявить о себе, хочет иметь больше возможностей, и ей кажется, может быть, с подачи ряда пропагандистов, что эти возможности сейчас не столь доступны, как были бы доступны в случае смены власти. Оппозиционные лидеры берут на вооружение образ современного продвинутого человека. Самые яркие кандидаты, такие как Любовь Соболь, позиционируют себя именно так».

В митинге на проспекте Академика Сахарова участвовали в основном люди молодого возраста, следует из опроса, который проводился во время мероприятия, «однако нельзя сказать, что это были в основном школьники или даже студенты». Из 306 опрошенных 50% оказались моложе 33 лет.

Состав участников несанкционированных «гуляний» в Москве 27 июля и 3 августа, по наблюдениям RT, был ещё моложе.

По мнению Марии Филь, участники митингов и шествий руководствовались скорее эмоциональными причинами, нежели рациональными.

«Большинство пришли, потому что их это зацепило эмоционально. Они не анализировали глубоко, почему отказали в регистрации кандидатам, какие были юридические основания или какие у кандидатов были возможности оспорить это решение. Сам факт, что «нас лишают права выбора», очень сильно эмоционально задевает. Что касается молодёжи, то здесь в каком-то смысле мы имеем дело с ситуацией, похожей на митинги на Болотной площади в 2011 году. Тогда возмущались скорее не в поддержку оппозиционных кандидатов, а именно в контексте, что это «выборы без выбора». Я уверена: если спросить участников нынешних акций, кого они знают из этих недопущенных 57 кандидатов, назовут в лучшем случае пять-семь фамилий. Но именно такой массовый отказ в регистрации в глазах общества выглядит, будто этих кандидатов организованно убрали в сторону», — объясняет Филь.

Основным источником информации об акциях протеста служили социальные сети.

64% опрошенных узнали о митинге из Facebook, Instagram, Telegram, YouTube или «ВКонтакте». Для молодёжи большую роль играл мотив хайпа. Протест усилиями лидеров общественного мнения превратился в тренд. В отсутствие известных лидеров оппозиции явку на митинг на проспекте Сахарова и атмосферу на нём обеспечили сверхпопулярные исполнители с многомиллионной армией подписчиков — IC3PEAK, Oxxxymiron и группа «Кровосток».

Ещё одной отличительной чертой протеста стала его геймификация — намеренная попытка обернуть незаконные призывы к массовым акциям в игру. Протестующих звали «гулять» по Бульварному кольцу, используя в целях агитации даже приложения для знакомств.

«Выходите в 14:00 гулять на проспект Сахарова: послушаем Face, «Кровосток» и IC3PEAK, а после погуляем по Москве», — пишет 20-летняя девушка в Tinder. А тем временем на «прогулке» протестующих встречают маски омоновцев, дубинки и автозаки.

«Призывы на митинг активно тиражировались в соцсетях, причём очень часто в сториз Instagram, людьми, далёкими и от политики, и от столичной проблематики, — отмечает Мария Филь. — Среди них были звёзды шоу-бизнеса и просто публичные люди, потому это приобрело характер снежного кома».

Накануне и во время несанкционированных «гуляний» 27 июля и 3 августа негласные лидеры протестов и добровольцы, взявшие на себя функцию агитаторов, активно применяли аккаунты в соцсетях, мессенджеры, навигаторы и интерактивные карты.

Для координации в реальном времени использовались чаты мессенджеров, где активно обсуждались тактика поведения, места сбора и прочая важная информация.

При этом призывы зачастую звучали максимально агрессивно.

Пользователи, отправлявшие такие сообщения, как правило, выступали под вымышленными именами и фейковыми аватарами. Они заводили молодёжь и делились секретами уличного протеста. Агитаторы заранее накаляли обстановку, как будто готовили участников не к мирной прогулке, а к побоищу.

Некоторые призывали не просто к беспорядкам и насилию, а к формам настоящего политического террора.

Для вовлечения нейтральной, «условно недовольной» аудитории, которую можно сагитировать прийти на акцию протеста, использовались боты, реклама и накрутка.

Например, накануне митинга на проспекте Академика Сахарова 10 августа 2019 года на ресурсах, где платят за накрутку лайков и комментариев, появились новые объявления. На подобных сервисах пользователь может фактически продать свои страницы в социальных сетях. Заказчики на таких онлайн-биржах публикуют задание поставить лайк к фотографии в Instagram, написать любой осознанный комментарий к записи во «ВКонтакте» или в Facebook.

Так, в пятницу, 9 августа 2019 года, блогер Юрий Дудь опубликовал ролик-обращение с призывом приходить на Сахарова. К вечеру на бирже были размещены заказы на написание провокационных комментариев к этому сообщению. Например, кто-то за 40 баллов, что гораздо выше средней стоимости заказов на бирже, захотел под постом Дудя увидеть призывы «рушить и кромсать, бить витрины». Дудь — сетевой инфлюенсер, у него миллионы подписчиков, поэтому шанс на то, что такой комментарий увидят и, возможно, он возымеет нужный эффект, в разы выше.

В какой-то момент в комментариях даже появились угрозы: «Уроды, быстро метнулись на Сахарова. Или мы всех, кто не пошёл, найдём и будем говорить по-другому».

Накануне несогласованных протестов 27 июля и 3 августа в совершенно аполитичных группах в соцсети «ВКонтакте» были размещены заказные публикации с явно оппозиционным подтекстом.

Например, в группе интернет-магазина, который продаёт кроссовки, появились записи с призывами поддержать оппозицию и псевдоанализом социально-экономических явлений с уклоном в полемику «до чего страну довели».

«Политические» посты с идентичным содержанием и фотографиями появлялись в пяти нейтральных группах автомобильной и музыкальной тематики и ещё в одном онлайн-магазине, выяснил RT. Посты публиковали в период с 15 по 30 июля. Самая распространённая публикация — фото, на котором женщина держит плакат с узнаваемым оформлением в стиле сторонников Навального и надписью, критикующей налоговую реформу и повышение пенсионного возраста. Под фотографией администрации групп размещали одинаковую надпись: «Давайте поддержим!»

По статистике соцсети «ВКонтакте», в семи группах эти записи были просмотрены более 1,5 млн раз. Как выяснил RT, размещение рекламных постов в подобных сообществах может стоить от нескольких десятков до сотен тысяч рублей.

«Прийти на баррикады и маму привести»

По данным волонтёрской организации «Белый счётчик», в «прогулке по Бульварному» приняли участие до 60 тыс. человек. Согласно опросу, 14% участников получали информацию от знакомых, родных или соседей.

Незадолго до акций по соцсетям активно распространялась инструкция, как уговорить своих родственников прийти на митинги и как вовлечь в протесты нейтрально настроенных граждан. Одним из главных действующих лиц этого проекта стал сотрудник штаба незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь Алексей Миняйло (арестован на два месяца по обвинению в организации массовых беспорядков). Распространение методички осуществлялось через закрытый чат в Telegram-канале «Команда А».

После сбора заявок на участие в «Команде А» Алексей Миняйло пригласил всех заинтересованных в отдельный Telegram-чат через рассылку по почтовым адресам.

«Друзья, привет! Я Лёша Миняйло, предприниматель, наблюдатель, гражданский активист и тренер, — писал Миняйло в сообщении на почту. — Я координирую нашу классную команду спецназа... Большое спасибо, что вписались. Мы с вами привлечём много людей на митинг 27 июля и обкатаем новую для российской политической реальности технологию, которая вскоре поможет вовлечь в политические действия миллионы россиян и приблизить Прекрасную Россию Будущего».

В чате он описал присоединившимся план действий: «Пока все действуют обычными средствами, мы попробуем кое-что новое... То, что мы сделаем, — технология, испытанная от выборов до благотворительности: вовлечение в общее дело друзей, родственников и знакомых. Люди больше всего доверяют тому, что они слышат от людей, которых знают лично. Именно личный призыв — самый эффективный. Поэтому мы... поработаем над убеждением знакомых, друзей и родственников выйти с нами 27 июля, соберёмся и поштормим над новыми методами привлечения людей на митинг».

Далее следовала подробная инструкция. Сначала от участника требовали составить список из десяти знакомых, которые, как ему кажется, с наибольшей вероятностью готовы будут пойти на митинг. Разговор с ними нужно начинать издалека: знают ли они о ситуации вокруг выборов в Мосгордуму? Если не знают, рассказать и начать расспрашивать дальше: довольны ли они положением дел, хотят ли что-то менять и поддерживают ли оппозицию? В случае если собеседник попадался аполитичный, требовалось использовать более приземлённые аргументы.

«Если человек, по твоей оценке, политически активен, используй аргументы скорее про демократию и ценности. Если человек не очень интересуется политикой, начинай разговор с конкретной пользы, которую твой собеседник и Москва получат от присутствия оппозиции в Мосгордуме», — говорилось в методичке.

Существенную долю текста занимает психологический разбор: приводится десять вариантов аргументов и контраргументов для людей, которые не хотят идти на незаконную акцию и пытаются спорить на эту тему с агитатором.

Например, на фразу «Не пойду, потому что не хочу революции» агитатор по инструкции должен ответить: «Это как раз митинг против революции. Подумай сам: если не отстоять законные выборы, если не давать людям законных средств влиять на происходящее в стране, вот тогда-то случаются революции. И устраивать её будут гораздо менее миролюбивые люди, чем кандидаты, за которых мы боремся. Не хочешь революции — выходи на митинг. Пока есть возможность решить вопрос мирными митингами, нужно этим воспользоваться. Ведь если эти вопросы не решить сейчас, революция неизбежна».

Кстати, авторы инструкции обходят стороной тот факт, что акция 27 июля 2019 года не была согласована.

Заведующий отделом клинической психологии РАМН, кандидат психологических наук Сергей Ениколопов, который по просьбе RT изучил приёмы, использованные при составлении методички, отмечает, что они нацелены на создание у человека ощущения собственной важности и исключительности.

«Привет, боец!» — это не абстрактный призыв, а конкретный. Людям всегда приятно, когда к ним обращаются лично. Сама военная лексика — «боец», «особая миссия» — накручивает не просто на митинг. Когда вам говорят «боец», вы начинаете ощущать противостояние, подсознательно противопоставлять «мы» и «они». Причём «они» деперсонализируются, превращаются в Мордор, «чёрную силу», а «мы» — светлые, конечно. За счёт этого повышается самооценка и внутренняя готовность быть «бойцом». Происходит героизация поступка, возникает готовность к каким-то конкретным действиям. Можно предположить, что этот документ составляли профессионалы, хорошо знающие психологию», — рассказал RT Ениколопов.

Мария Филь согласна с тем, что текст, пронизанный мобилизационной риторикой, возможно, разрабатывался специалистами.

«Они пытаются убедить, что от вашего индивидуального поведения что-то зависит: «У тебя всё получится, это твой шанс. Ты эдакий Гаврош, который должен прийти на баррикады и маму свою привести». Для современного человека, который редко чувствует свою значимость или не чувствует её вообще, это очень привлекательная тема. Тема борьбы с неким злом, которое изображается преувеличенно, также довольно притягательна. Все голливудские продукты, все компьютерные игры — это всегда противостояние героя и злодея. И такая пропаганда позволяет молодому человеку почувствовать себя в игре. Только это уже игра не на компьютере, а в жизни. Тут же ещё и «злодеи» настоящие, и можно попасть в какую-то критическую ситуацию. Для молодого тепличного москвича попасть в автозак равносильно приключению. Это нечто такое, что может стать самым ярким испытанием в его жизни, потому что никаких реальных испытаний в его жизни доселе не было», — резюмирует социолог.

Методичка напомнила Сергею Ениколопову заветы американского политтехнолога Джина Шарпа — идеолога применения «мягкой силы».

«Шарпа считают отцом «цветных революций». Он анализировал, как происходят такие массовые мероприятия и как реализуются протестные сценарии. Его книга содержит конкретные технологии ненасильственного свержения действующей власти. Эти методы уже опробованы в Египте, Тунисе, Югославии и Грузии. То, что мы видим в этом документе, — по сути, переработанная под современные реалии версия его концепции», — заключил Ениколопов.