«Почувствовала интерес США»: почему Польша заговорила о размещении ранее запрещённых ядерных ракет в Европе • 50 • В мире Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что вопрос о размещении ракет средней дальности с ядерными боеголовками в Европе должен решаться внутри НАТО. Тем самым он не исключил, что подобные системы вооружений, ранее запрещённые Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, могут появиться на Европейском континенте. Между тем генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждал, что у альянса нет таких планов. Опрошенные RT эксперты полагают, что Вашингтон может пойти на размещение ядерного оружия в Европе, причём одним из вероятных мест его дислокации может стать Польша. Специалисты отмечают, что данный шаг нанесёт удар по европейской безопасности и России придётся ответить на него зеркально. Запуск американскими военными крылатой ракеты во время испытаний 18 августа © U.S. Dept of Defense Глава польского правительства Матеуш Моравецкий полагает, что вопрос о размещении в Европе ракет средней дальности с ядерными боеголовками должен обсуждаться и решаться в рамках НАТО. Ранее этот тип вооружений был запрещён условиями Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который прекратил своё существование после выхода из него США. «Вопрос размещения ракет средней дальности с ядерными боеголовками в Европе должен обсуждаться и решаться внутри НАТО», — заявил Моравецкий в интервью немецкой газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ)​​​. Тем самым польский премьер фактически не исключил возможности размещения таких ракет на Европейском континенте, хотя сразу же после выхода США из ДРСМД генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет таких планов. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

© Eva Plevier «Мы не намерены разворачивать новые наземные ядерные ракеты в Европе», — заявил Столтенберг 2 августа на брифинге в Брюсселе в связи с прекращением действия ДРСМД после выхода из него США. При этом глава альянса добавил, что НАТО «не хочет новой гонки вооружений». В свою очередь, отвечая на вопросы WAZ, Моравецкий поспешил оправдать выход из соглашения американцев, вновь возложив ответственность за якобы несоблюдение ДРСМД на Россию. Вместе с тем он высказался в пользу заключения нового договора с участием Китая. «Мы должны попытаться заключить новый договор о разоружении, который включал бы Китай. Не только от Москвы, но и от Пекина исходит угроза для свободного мира», — добавил глава польского правительства. «Вопрос давно решён» Напомним, США вышли из ДРСМД 2 августа 2019 года, обосновав этот шаг якобы имевшим место нарушением соглашения со стороны России при создании ракеты 9М729. В Вашингтоне утверждают, что дальность её полёта превышает 500 км, что было запрещено договором. Москва обвинения в свой адрес отвергла, отметив, что характеристики данных систем отвечают всем требованиям ДРСМД, при этом МО организовало специальный брифинг, в ходе которого раскрыло ТТХ ракеты. Однако США и большинство из союзников данное мероприятие проигнорировали. При этом в России, в свою очередь, указали на то, что США сами нарушают соглашение, поскольку особенности конструкции размещённых в Румынии и планируемых к размещению в Польше американских пусковых установок Mk 41, которые являются частью систем ПРО, позволяют использовать их в том числе и для запуска крылатых ракет, что являлось нарушением положений договора, когда тот ещё был в силе. Опасения российской стороны подтвердились, когда американцы 18 августа провели испытание крылатой ракеты «Томагавк» наземного базирования, во время которого в качестве пусковой установки использовалась та самая Mk 41. По мнению заведующего сектором региональных проблем и конфликтов Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константина Воронова, вопрос о размещении подобных ракет в Европе уже решён, несмотря на заявления об обратном. «Этот вопрос давно решён. Заявление премьер-министра Польши — это просто надувание амбиций, поскольку Варшава не будет определять, где, когда и в каком виде на континенте Пентагон с разрешения Белого дома разместит ядерное оружие. В данном вопросе конечное и главное слово за США», — сказал он. При этом научный сотрудник Центра евроатлантических и оборонных исследований РИСИ Константин Блохин отметил, что страны, в которых США разместят Мk 41, даже не будут знать, какие именно ракеты находятся в установке. Генсек НАТО Йенс Столтенберг

© Francois Walschaerts «Пока ракеты не установлены в Европе. Однако уже сейчас сложно проверить, находятся ли они в установках Мk 41, которые можно использовать и как систему ПРО, и как систему нападения. Кроме того, европейские лидеры, в чьих странах эти ракеты разместят, не будут знать, есть они там или нет, поэтому необходим договор о контроле над вооружениями», — заявил Блохин. Не смогут помешать В последние годы польское руководство активно призывает США расширить их военное присутствие на территории своей страны. В частности, на уровне правительств двух стран идут переговоры об увеличении уже размещённого там американского контингента. В середине августа в Германии и Польше активно обсуждалась возможность передислокации размещённых в ФРГ американских военных на польскую территорию. Повод для таких разговоров дал посол США в Германии Ричард Гренелл, пригрозивший Берлину, что Пентагон может вывести часть своих военных из ФРГ и перебросить их в Польшу. Такую меру он объяснил нежеланием немцев увеличивать ассигнования на оборону до 2% от ВВП, как того требует устав НАТО. В то же время американский посол США в Польше Джорджетт Мосбахер заявила, что «приветствовала бы, если американские войска из Германии пришли в Польшу». Эксперты полагают, что именно Польша является одним из вероятных мест размещения американских ядерных ракет в Европе. По мнению Воронова, если Вашингтон и Варшава договорятся о таком шаге, то другие члены НАТО или Евросоюз не смогут им в этом помешать. «При обоюдном желании Вашингтона и Варшавы разместить такие ракеты на территории Польши остальные члены НАТО или ЕС не смогут заблокировать такое решение. На собственной территории слово Варшавы будет иметь вес, но в других случаях — нет, потому что в американской системе принятия решений союзники или партнёры не имеют решающего голоса», — заявил эксперт. Схожую точку зрения высказал и Константин Блохин. «В НАТО главный дирижёр и главный архитектор — США. Если даже в годы холодной войны, когда было сильное антивоенное движение, которое сопровождалось протестами, американцы всё равно установили эти ракеты, то сейчас остальные члены Североатлантического альянса вряд ли смогут заблокировать такое решение. Европейские страны могут пытаться выступить против него, но американцы вряд ли остановятся», — заявил он, добавив, что решить этот вопрос путём переговоров мешает раскол внутри самой Европы. Почти три десятка лет «незалежности»: К чему пришла Украина? «Этот вопрос можно решить с помощью переговоров, однако в данном случае Европа расколота: мнение Польши и Румынии, которые готовы идти в фарватере внешней политики США, отличается от взглядов Франции и Германии, которые категорически не хотят подобной перспективы», — сказал Блохин. Как считает аналитик, заявления Моравецкого свидетельствуют о том, что Польша фактически уже начала вести торг с США по вопросу размещения ракет с ядерными боеголовками на своей территории. «Варшава почувствовала, что Вашингтон сейчас крайне заинтересован в развёртывании ракет средней дальности и что именно она и Румыния — одни из немногих стран, которые согласны на своей территории разместить эти ракеты. Польша сейчас усиливает свои переговорные позиции, чтобы США пошли ей навстречу по вопросам, которые волнуют поляков, например по созданию на их территории американской базы, за которую бы заплатили сами американцы», — заявил эксперт в интервью RT. Угроза стабильности Специалисты сходятся во мнении, что появление ядерных ракет США в Европе подорвёт основы европейской безопасности. «Такой шаг грозит повышением напряжённости и подтолкнёт к гонке вооружений. Действия Вашингтона и НАТО не останутся безответными, поскольку Россия на высшем уровне примет ответные симметричные меры», — уверен Константин Воронов. В свою очередь, Блохин указал на то, что американские ядерные ракеты в Европе усилят зависимость Брюсселя от Вашингтона. «Это грозит новым витком гонки вооружений, ударом по стратегической стабильности и потерей контроля над вооружениями. Если эти ракеты будут установлены в Европе, то европейские страны станут заложниками российско-американских отношений, поэтому США будут шантажировать их риском развязывания широкомасштабной войны», — сказал он. Пуск ракеты «Томагавк» MK41 на американском эсминце DDG-104 Sterett

© US Navy / Wikipedia По словам эксперта, так Вашингтон хочет усилить свои позиции на переговорах по всем вопросам мировой политики. «Американцы не хотят развязывать войну, они хотят иметь рычаг воздействия как на своих союзников, которые не всегда дисциплинированны, как Германия и Франция, так и заставить Россию быть более сговорчивой», — пояснил аналитик. Зеркальный ответ По мнению Блохина, в условиях прекращения действия ДРСМД Россия будет развивать собственные системы вооружения, однако первой размещать подобные ракеты не станет. «Россия будет создавать наземный тип крылатых ракет «Калибр», а также развивать и улучшать целый класс гиперзвукового оружия. В этих условиях Москва не будет устанавливать ракеты первой, она сохранит пространство для переговоров», — заявил он. Ранее о том, что Россия не намерена первой дислоцировать ракеты средней и меньшей дальности, заявили в российском руководстве. После прекращения действия ДРСМД Россия ввела мораторий на развёртывание подобных вооружений, однако этот запрет будет действовать только до тех пор, пока США первыми не разместят подобное оружие. «Мы по-прежнему оставляем дверь открытой, мы придерживаемся того, что, пока не появятся такие системы в Европе, мы ничего делать там не будем. И у нас не появятся (системы. — RT), пока они не появятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — заявил министр обороны России Сергей Шойгу 18 августа в интервью телеканалу «Россия 24». В случае если США начнут размещать свои ракеты в Европе или Азии, Россия предпримет ответные меры. Причём под прицелом окажутся не только сами ракетные установки, подчеркнул Блохин. «Если эти ракеты появятся вблизи границ РФ и будут представлять непосредственную угрозу национальной безопасности, то ответ будет зеркальным. И отвечать Россия будет по центрам принятия решений», — резюмировал эксперт. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





