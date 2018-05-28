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Подборка крымских историй от журнала «Восемь пятниц».

Украинский паренек, насмотревшись харьковских телеканалов, понял, что от всей души ненавидит Россию за то, что та отобрала у его народа кусочек родины. «Хорошо, что хоть теперь в Крыму полный развал!», - довольно думал украинский патриот.

В один прекрасный день он решил посетить хотя бы один городок на полуострове, чтобы своими глазами убедиться в разрухе, ну и заодно посмеяться над крымчанами, предавшими в 2014 году Украину. «Да, - отмечает парень, - и в Украине сегодня жизнь довольно сложная, но все это произошло из-за вмешательства агрессора».

Первый звоночек в голове украинца прозвенел тогда, когда он увидел, что в городах не ходят толпы людей в камуфляже и балаклавах, на асфальте не валяются горы мусора, а магазины забиты разнообразными товарами, а по радио и телевидению не крутят целыми днями "похоронные" песни.

Более того, люди в Крыму ходят по улицам и улыбаются. Они рады солнышку, встрече с морем, рады случайным прохожим… в общем, люди радуются тому, что живут, что у них все хорошо.

«Почувствовал себя изгоем», - украинец ругает себя за поездку в Крым.

«Я был зол и раздражен, я не радовался жизни, в моей голове крутились только плохие мысли. Среди этих счастливчиков я почувствовал себя изгоем», рассказал молодой человек своим друзьям , когда вернулся в Харьков. Как оказалось, поездка в Крым довольно сильно повлияла на его жизнь и мировоззрение. Он осознал, что в «свободной» Украине живется гораздо хуже, чем в «аннексированном» Крыме. Так же стало ясно, что украинские СМИ специально нагнетают обстановку, дабы оградить соотечественников от другого мира, мира, где все улыбаются.

***

Любовь Григорьевна живет в Днепропетровске. Она любит свою страну и свой город, даже где-то в глубине души она ненавидит Россию за то, что та вмешалась в жизнь Украины, нарушив покой граждан. Но уж так сложилось, что у женщины появились проблемы со здоровьем и, на одном из приемов, врач шепотом посоветовал ей съездить в санаторий Евпатории.

Любовь Григорьевна никак не хотела ехать в ненавистный оккупированный российскими солдатами Крым. Однако жить ей хотелось гораздо сильнее. Посоветовавшись с родней, тетя Люба подумала, что ради здоровья можно и потерпеть пару неделек на Черноморском побережье.

Покупали путевку через интернет. Уже на стадии покупки сама женщина и ее близки е были возмущены враньем, которое было на сайте организации. Ведь владельцы санатория писали о том, как красиво в Евпатории, как хорошо ухаживают за постояльцами сотрудники заведения, опубликовали фотографии счастливых клиентов.

С тяжелым грузом на душе женщина отправилась в свое заграничное путешествие.

Когда она позвонила своей дочери Олесе, первыми словами были: «Ты не поверишь, честно говоря, я и сама в тихом шоке. Тут очень хорошо!». Далее последовал стандартный рассказ о том, что украинским СМИ нельзя верить. В Крыму нет солдат, есть деньги, еда, прекрасные люди. Кроме того, здесь не убивают украинцев, не плюют им в спины, не арестовывают, когда те разговаривают на родном языке. Более того, как оказалось, украинцев в Крыму предостаточно. Многие регулярно отдыхают на полуострове, но делают это в тайне от своего государства. Судя по всему, и тетя Люба теперь в их числе.

***

Жители Крыма последние четыре года крайне редко выезжают в Украину, чтобы навестить своих близких и родных. Украинцы тоже забыли дорогу к своим крымским родственникам. Крымчане до сих пор считаются предателями и перебежчиками, которые выбрали для себя лучший путь, а не остались переживать гиблые времена в Украине.

Жителей Крыма в Украине встречают с враждебностью, крымчане боятся агрессии бывших друзей и стараются обходить их стороной.

Молодые люди легче переносят перемены. Ирине было 18 лет, когда Крым вступил в состав России, сначала родители не пускали ее в Украину, пугая событиями, произошедшими в Одессе, где людей сжигали живьем. Но в этом году Ирина не выдержала и поехала во Львов к любимой когда-то сестре. Девушки поддерживали отношения через интернет, но навестить друг друга боялись, ведь пропаганда киевских властей до сих пор внушает своим жителям, кто Россия агрессор и крайне опасна.

Сестра встретила Ирину очень хорошо, хоть и крайне настороженно. Сидя вечером у подъезда, Ира встретила крымских татар, пожилых женщин, которые прогуливались по двору. Женщины разговорились.

Крымские татарки буквально со слезами на глазах кинулись жаловаться на свою жизнь в Украине. Четыре года назад они, побросав все, бросились в Украину, наотрез отказавшись жить с Россией. Но оказалось, они вовсе не нужны своей родной стране. Здесь приходится считать каждую копейку, детей с большим трудом удалось устроить в школу, ведь прописку и жизнь крымским татарам не спешили выдавать. Они признались, что следят за Крымом и очень жалеют, что уехали оттуда, поспешив и не подумав. В Украине их заработок составляет 7 тысяч рублей, когда в Крыму они могли бы получать в три раза больше, живя при этом в родном доме и пользуясь всеми благами.

Татарки признались Ирине, что Крым сделал правильный выбор, в Украине полуостров считается обузой, в которую никто не собирается вкладывать деньги. Теперь Крым идет в гору, Россия всячески старается помочь, обеспечивая крымчанами бесплатное лечение, социальные выплаты, доступные садики и школы. Для студентов Крыма открыты все ВУЗы России. Билеты на рейс Москва-Симферополь продолжают оставаться рекордно низкими.

Приехав домой, Ирина рассказала родным, что украинцы продолжают презирать крымчан, но причина их агрессии вовсе не уход Крыма в состав России. Просто им трудно пережить факт, что Крым теперь живет лучше, чем Украина. А ведь все ждали, что Крым, словно побитая собака, очень быстро вернется в Украину.

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