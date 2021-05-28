|
Почувствовал конкуренцию: Источники назвали главного врага Зеленского на Украине
28 мая 2021, 15:00 • 68 • Политика
На Украине аналитики говорят о разгорающейся вражде между президентом Владимиром Зеленским и спикером рады Дмитрием Разумковым.
Настоящая вражда возникла между президентом Украины Владимиром Зеленским и его однопартийцем, спикером Верховной рады Украины Дмитрием Разумковым.
Источники издания "НВ" сообщают, что соратники по партии "Слуга народа" стали врагами в конце осени 2020 года. Зеленский почувствовал конкуренцию со стороны перспективного спикера на предстоящих выборах лавы государства. В партии уверены, что Зеленский готов выдвинуться на второй срок.
При этом сам Разумков намерен при подходящем случае переметнуться в стан оппозиции.
Последняя очная встреча Зеленского и Разумкова произошла в феврале 2021 года, тогда Зеленский по окончании мероприятия не пожал руку Разумкову. С тех пор офис президента Украины не приглашает спикера на официальные мероприятия.
- рассказали журналистам в окружении спикера рады.
Аналитики называют поведение Зеленского к №1 в списке его партии "Слуга народа" проявлением самой настощей вражды и ревности. Источники в окружении Зеленского сообщили, что он прозвал спикера Разумкова "коричневым пиджаком".
Ранее Царьград сообщал, что спикер Верховной рады Дмитрий Разумков не смог смолчать после очередного выпада президента Украины Владимира Зеленского.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
68
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 мая 2021, 03:55
|
26 мая 2021, 03:25
|
26 мая 2021, 01:35
|
25 мая 2021, 07:15
|
21 мая 2021, 21:40
|
25 мая 2021, 23:45
|
24 мая 2021, 04:40