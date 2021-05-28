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Почувствовал конкуренцию: Источники назвали главного врага Зеленского на Украине

28 мая 2021, 15:00  •  68 • Политика
На Украине аналитики говорят о разгорающейся вражде между президентом Владимиром Зеленским и спикером рады Дмитрием Разумковым.
Настоящая вражда возникла между президентом Украины Владимиром Зеленским и его однопартийцем, спикером Верховной рады Украины Дмитрием Разумковым.
Источники издания "НВ" сообщают, что соратники по партии "Слуга народа" стали врагами в конце осени 2020 года. Зеленский почувствовал конкуренцию со стороны перспективного спикера на предстоящих выборах лавы государства. В партии уверены, что Зеленский готов выдвинуться на второй срок.
При этом сам Разумков намерен при подходящем случае переметнуться в стан оппозиции.
Последняя очная встреча Зеленского и Разумкова произошла в феврале 2021 года, тогда Зеленский по окончании мероприятия не пожал руку Разумкову. С тех пор офис президента Украины не приглашает спикера на официальные мероприятия.
Они (ОП) внезапно переносят время, чтобы спикер не успел, или просто забывают нас пригласить. Мы даже уже к этому привыкли
- рассказали журналистам в окружении спикера рады.
Аналитики называют поведение Зеленского к №1 в списке его партии "Слуга народа" проявлением самой настощей вражды и ревности. Источники в окружении Зеленского сообщили, что он прозвал спикера Разумкова "коричневым пиджаком".
Ранее Царьград сообщал, что спикер Верховной рады Дмитрий Разумков не смог смолчать после очередного выпада президента Украины Владимира Зеленского.

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