«Почти все производственные мощности находятся в России»: сможет ли Украина восстановить свою систему ПВО

На территории Украины близ Крыма завершились масштабные учения войск ПВО. Как отметил секретарь СНБО Александр Турчинов, они были направлены на восстановление «многоэшелонированной» системы противовоздушной обороны республики. В ходе манёвров выполнялись стрельбы из зенитных ракетных комплексов С-125-2Д1, «Оса-АКМ», «Тор», «Бук-М1» и С-300В. Киев с 2015 года пытается вернуть в боеспособное состояние средства ПВО, доставшиеся в наследство от СССР. Однако эксперты сомневаются, что даже модернизированные оборонные системы будут способны выполнять необходимые задачи, ведь Украина не обладает современными технологиями передачи данных.

На полигоне Ягорлык в Херсонской области (вблизи Крыма) завершились учения войск противовоздушной обороны Украины. В рамках манёвров были проведены стрельбы из ЗРК «Оса-АКМ», «Тор», С-125-2Д1, «Бук-М1». Также Киев впервые за 19 лет провёл пуски из системы дальнего радиуса С-300В.

Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, учения носили «масштабный характер». По его словам, проведённые стрельбы помогут построить в стране «многоэшелонированную» систему противовоздушной обороны. Эту задачу он назвал «одним из важных приоритетов».

О планах по восстановлению системы ПВО Киев объявил в ноябре 2015 года. Куратором этого процесса является Турчинов. Три года назад секретарь СНБО признавал, что Украина не в состоянии отразить потенциальную воздушную атаку с восточного направления.

«Быстро пришла в упадок»

После распада Советского Союза Киеву досталось имущество 8-й отдельной армии ПВО, которая была одним из крупнейших оперативных объединений войск противовоздушной обороны СССР. Украина стала обладательницей огромного арсенала из комплексов ближнего, среднего и дальнего радиуса, сотен радиолокационных станций (РЛС) и истребителей.

«В тот момент на Украине действительно существовала эшелонированная система ПВО, которая подразумевает высокоорганизованную защиту от масштабного воздушного нападения. Однако она очень быстро пришла в упадок из-за отсутствия финансирования и нежелания государства проводить грамотную реформу по сокращению численности вооружённых сил и военной техники», — пояснил в беседе с RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

В 2014 году, как сообщали украинские СМИ, в неисправном состоянии находилось до 80% ЗРК. Поэтому основные усилия Киев сосредоточил на ремонте средств ПВО, которые стоят на вооружении либо находятся на складах Минобороны и предприятий. По состоянию на осень 2018 года боеспособными считались 75% С-300 и более 20% комплексов «Бук».

Также Минобороны Украины профинансировало совершенствование тактико-технических характеристик (ТТХ) отдельных образцов. Большие надежды военное ведомство возлагает на модернизацию маловысотного комплекса С-125 «Печора», которая сегодня находится в завершающей стадии. Об успехах на этом поприще в феврале 2018 года отчитался президент Украины Пётр Порошенко.

По словам главы государства, дальность обновлённого ЗРК составит более 40 км (ранее — 35 км), максимальная высота поражения — 25 км (ранее — 21 км). Такой результат был достигнут за счёт «повышения чувствительности» приёмных устройств почти в полтора раза. Помимо этого в Киеве отмечали, что украинская промышленность якобы смогла значительно увеличить точность наведения и поражения высокоманёвренных целей (крылатых ракет и истребителей).

По данным «Укроборонпрома», С-125 может перехватывать самолёты, выполненные по стелс-технологии, с эффективной площадью рассеивания 0,1 кв. м. Сообщается, что комплекс обладает улучшенной помехозащищённостью и возможностью брать цели на автоматическое сопровождение. Ещё одной важной особенностью стала замена аналоговой аппаратуры на цифровую.

При этом С-125 остаётся несамоходным комплексом. Пусковая установка с четырьмя ракетами доставляется в район боевого дежурства путём буксировки. Как отмечает украинский военный эксперт Михаил Жирохов на страницах издания «Деловая столица», боевая ценность «Печоры» выглядит «сомнительной» в условиях современной войны. Комплекс не может эффективно выполнять функции ни объектовой, ни общевойсковой ПВО.

Пуск ракет на учениях в Херсонской области

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Директор музея ПВО в Балашихе Юрий Кнутов в беседе с RT напомнил, что С-125 был принят на вооружение СССР ещё в 1961 году. Он полагает, что «Печора» была превосходным средством ПВО для театра военных действий в эпоху холодной войны. Однако время этого ЗРК уже ушло, и даже глубокая модернизация не решит всех проблем, считает эксперт. Также Кнутов сомневается в том, что украинцам удалось кардинально увеличить дальность поражения, точность и помехозащищённость.

«Украинский С-125 вполне может обнаружить и сбить самолёты вроде бомбардировщиков Су-24 и штурмовиков Су-25, если они поднимутся в небо без современных средств радиоэлектронной борьбы и прикрытия истребителей. Однако на большее он не способен. Его достаточно легко выведут из строя современные комплексы радиоэлектронного подавления. Или же он будет уничтожен ракетами, выпущенными вне зоны действия ПВО», — подчеркнул Кнутов.

«Не принесут результата»

Согласно планам Минобороны Украины, дальний эшелон противовоздушной обороны составят дивизионы С-300В, способные перехватывать цели на дальности до 75—100 км. Головным разработчиком этой системы является Научно-исследовательский электромеханический институт (Москва).

Согласно заявленным ТТХ, С-300В может уничтожать самолёты, крылатые и баллистические ракеты, за исключением межконтинентальных. ЗРК начал поступать на вооружение 8-й армии ПВО СССР в середине 1980-х годов и потому считается наиболее современным средством противовоздушной обороны ВСУ.

Ключевые достоинства С-300В — наличие многоканальной станции наведения ракет 9С32МЭ с фазированной антенной решёткой сантиметрового диапазона и зенитная управляемая ракета 9М83МЭ с активной радиолокационной головкой самонаведения.

В 1990-е годы С-300В были вооружены 25-я зенитная ракетная бригада (Львовская область) и 137-я зенитная ракетная бригада (Черкасская область). В 2002 и 2012 годах оба тактических соединения были расформированы, а комплексы отправлены на хранение.

«Судя по всему, у Украины не так много С-300В. В каком они состоянии, непонятно. Первый за 19 лет пуск ракеты видимо, был нужен, чтобы проверить боеспособность комплекса. Это хорошая система, хотя у России много более совершенных версий. Основная проблема для Украины заключается в том, что без должного прикрытия и высокого уровня взаимодействия С-300 будут практически бесполезны», — сказал Дрозденко в беседе с RT.

Как отметил специалист, показателем эффективности эшелонированной системы ПВО является наличие современных автоматизированных систем управления (АСУ), обеспечивающих взаимодействие ЗРК различного радиуса на театре военных действий.

«АСУ обеспечивает обработку и передачу радиолокационных данных. Крайне важно, чтобы этот процесс происходил мгновенно в режиме онлайн. Это облегчает процесс целеуказания и целераспределения. На Украине такой аппаратуры нет и компетенции в этой сфере тоже. Даже если случится чудо и у ВСУ появятся суперсовременные ЗРК, создать организованную эшелонированную систему ПВО всё равно не получится», — считает Дрозденко.

Комплекс С-300 на военном параде в центре Киева

Reuters

С 2015 года ГП «Укроборонсервис» ведёт разработку многоканального зенитного комплекса средней дальности «Днепр». Система должна получить РЛС с фазированной антенной решёткой, которая позволит обнаруживать воздушные объекты на дальности до 150 км. Предполагается, что дальность поражения целей составит 60 км, высота — 25 км. Впрочем, на текущий момент о результатах работы над проектом ничего не известно.

Дрозденко считает, что украинская оборонная промышленность не в состоянии создать современный ЗРК, способный выполнять боевые задачи в условиях активного радиоэлектронного противодействия. Ресурсы Киева ограничены возможностью производства лишь отдельных элементов для средств ПВО.

«Конструкторские бюро и почти все производственные мощности расположены в РФ. Украина просто не обладает необходимыми технологиями и компетенцией. К тому же создание надёжной системы ПВО — весьма дорогостоящая задача. По большому счёту эшелонированная система есть только у России, США, Израиля и Китая. Поэтому, на мой взгляд, все попытки Киева реанимировать былую мощь ПВО не принесут результата», — подытожил Дрозденко.