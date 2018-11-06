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«Почти все производственные мощности находятся в России»: сможет ли Украина восстановить свою систему ПВО

06 ноября 2018, 02:09  •  72 • Украина
На территории Украины близ Крыма завершились масштабные учения войск ПВО. Как отметил секретарь СНБО Александр Турчинов, они были направлены на восстановление «многоэшелонированной» системы противовоздушной обороны республики. В ходе манёвров выполнялись стрельбы из зенитных ракетных комплексов С-125-2Д1, «Оса-АКМ», «Тор», «Бук-М1» и С-300В. Киев с 2015 года пытается вернуть в боеспособное состояние средства ПВО, доставшиеся в наследство от СССР. Однако эксперты сомневаются, что даже модернизированные оборонные системы будут способны выполнять необходимые задачи, ведь Украина не обладает современными технологиями передачи данных.
 
ЗРК С-125 Facebook © turchynov
 

На полигоне Ягорлык в Херсонской области (вблизи Крыма) завершились учения войск противовоздушной обороны Украины. В рамках манёвров были проведены стрельбы из ЗРК «Оса-АКМ», «Тор», С-125-2Д1, «Бук-М1». Также Киев впервые за 19 лет провёл пуски из системы дальнего радиуса С-300В.

Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, учения носили «масштабный характер». По его словам, проведённые стрельбы помогут построить в стране «многоэшелонированную» систему противовоздушной обороны. Эту задачу он назвал «одним из важных приоритетов».

О планах по восстановлению системы ПВО Киев объявил в ноябре 2015 года. Куратором этого процесса является Турчинов. Три года назад секретарь СНБО признавал, что Украина не в состоянии отразить потенциальную воздушную атаку с восточного направления. 

«Быстро пришла в упадок»

После распада Советского Союза Киеву досталось имущество 8-й отдельной армии ПВО, которая была одним из крупнейших оперативных объединений войск противовоздушной обороны СССР. Украина стала обладательницей огромного арсенала из комплексов ближнего, среднего и дальнего радиуса, сотен радиолокационных станций (РЛС) и истребителей.

«В тот момент на Украине действительно существовала эшелонированная система ПВО, которая подразумевает высокоорганизованную защиту от масштабного воздушного нападения. Однако она очень быстро пришла в упадок из-за отсутствия финансирования и нежелания государства проводить грамотную реформу по сокращению численности вооружённых сил и военной техники», — пояснил в беседе с RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

В 2014 году, как сообщали украинские СМИ, в неисправном состоянии находилось до 80% ЗРК. Поэтому основные усилия Киев сосредоточил на ремонте средств ПВО, которые стоят на вооружении либо находятся на складах Минобороны и предприятий. По состоянию на осень 2018 года боеспособными считались 75% С-300 и более 20% комплексов «Бук».

Также Минобороны Украины профинансировало совершенствование тактико-технических характеристик (ТТХ) отдельных образцов. Большие надежды военное ведомство возлагает на модернизацию маловысотного комплекса С-125 «Печора», которая сегодня находится в завершающей стадии. Об успехах на этом поприще в феврале 2018 года отчитался президент Украины Пётр Порошенко.

По словам главы государства, дальность обновлённого ЗРК составит более 40 км (ранее — 35 км), максимальная высота поражения — 25 км (ранее — 21 км). Такой результат был достигнут за счёт «повышения чувствительности» приёмных устройств почти в полтора раза. Помимо этого в Киеве отмечали, что украинская промышленность якобы смогла значительно увеличить точность наведения и поражения высокоманёвренных целей (крылатых ракет и истребителей).

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По данным «Укроборонпрома», С-125 может перехватывать самолёты, выполненные по стелс-технологии, с эффективной площадью рассеивания 0,1 кв. м. Сообщается, что комплекс обладает улучшенной помехозащищённостью и возможностью брать цели на автоматическое сопровождение. Ещё одной важной особенностью стала замена аналоговой аппаратуры на цифровую.

При этом С-125 остаётся несамоходным комплексом. Пусковая установка с четырьмя ракетами доставляется в район боевого дежурства путём буксировки. Как отмечает украинский военный эксперт Михаил Жирохов на страницах издания «Деловая столица», боевая ценность «Печоры» выглядит «сомнительной» в условиях современной войны. Комплекс не может эффективно выполнять функции ни объектовой, ни общевойсковой ПВО.

  • Пуск ракет на учениях в Херсонской области
  • Facebook
  • © turchynov

Директор музея ПВО в Балашихе Юрий Кнутов в беседе с RT напомнил, что С-125 был принят на вооружение СССР ещё в 1961 году. Он полагает, что «Печора» была превосходным средством ПВО для театра военных действий в эпоху холодной войны. Однако время этого ЗРК уже ушло, и даже глубокая модернизация не решит всех проблем, считает эксперт. Также Кнутов сомневается в том, что украинцам удалось кардинально увеличить дальность поражения, точность и помехозащищённость.

«Украинский С-125 вполне может обнаружить и сбить самолёты вроде бомбардировщиков Су-24 и штурмовиков Су-25, если они поднимутся в небо без современных средств радиоэлектронной борьбы и прикрытия истребителей. Однако на большее он не способен. Его достаточно легко выведут из строя современные комплексы радиоэлектронного подавления. Или же он будет уничтожен ракетами, выпущенными вне зоны действия ПВО», — подчеркнул Кнутов.

«Не принесут результата»

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Согласно планам Минобороны Украины, дальний эшелон противовоздушной обороны составят дивизионы С-300В, способные перехватывать цели на дальности до 75—100 км. Головным разработчиком этой системы является Научно-исследовательский электромеханический институт (Москва).

Согласно заявленным ТТХ, С-300В может уничтожать самолёты, крылатые и баллистические ракеты, за исключением межконтинентальных. ЗРК начал поступать на вооружение 8-й армии ПВО СССР в середине 1980-х годов и потому считается наиболее современным средством противовоздушной обороны ВСУ.

Ключевые достоинства С-300В — наличие многоканальной станции наведения ракет 9С32МЭ с фазированной антенной решёткой сантиметрового диапазона и зенитная управляемая ракета 9М83МЭ с активной радиолокационной головкой самонаведения.

В 1990-е годы С-300В были вооружены 25-я зенитная ракетная бригада (Львовская область) и 137-я зенитная ракетная бригада (Черкасская область). В 2002 и 2012 годах оба тактических соединения были расформированы, а комплексы отправлены на хранение.

«Судя по всему, у Украины не так много С-300В. В каком они состоянии, непонятно. Первый за 19 лет пуск ракеты видимо, был нужен, чтобы проверить боеспособность комплекса. Это хорошая система, хотя у России много более совершенных версий. Основная проблема для Украины заключается в том, что без должного прикрытия и высокого уровня взаимодействия С-300 будут практически бесполезны», — сказал Дрозденко в беседе с RT.

Как отметил специалист, показателем эффективности эшелонированной системы ПВО является наличие современных автоматизированных систем управления (АСУ), обеспечивающих взаимодействие ЗРК различного радиуса на театре военных действий.

«АСУ обеспечивает обработку и передачу радиолокационных данных. Крайне важно, чтобы этот процесс происходил мгновенно в режиме онлайн. Это облегчает процесс целеуказания и целераспределения. На Украине такой аппаратуры нет и компетенции в этой сфере тоже. Даже если случится чудо и у ВСУ появятся суперсовременные ЗРК, создать организованную эшелонированную систему ПВО всё равно не получится», — считает Дрозденко.

  • Комплекс С-300 на военном параде в центре Киева
  • Reuters
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С 2015 года ГП «Укроборонсервис» ведёт разработку многоканального зенитного комплекса средней дальности «Днепр». Система должна получить РЛС с фазированной антенной решёткой, которая позволит обнаруживать воздушные объекты на дальности до 150 км. Предполагается, что дальность поражения целей составит 60 км, высота — 25 км. Впрочем, на текущий момент о результатах работы над проектом ничего не известно.

Дрозденко считает, что украинская оборонная промышленность не в состоянии создать современный ЗРК, способный выполнять боевые задачи в условиях активного радиоэлектронного противодействия. Ресурсы Киева ограничены возможностью производства лишь отдельных элементов для средств ПВО.

«Конструкторские бюро и почти все производственные мощности расположены в РФ. Украина просто не обладает необходимыми технологиями и компетенцией. К тому же создание надёжной системы ПВО — весьма дорогостоящая задача. По большому счёту эшелонированная система есть только у России, США, Израиля и Китая. Поэтому, на мой взгляд, все попытки Киева реанимировать былую мощь ПВО не принесут результата», — подытожил Дрозденко.

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