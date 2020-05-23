Почти в нокауте: что будет с шоубизом после пандемии?

Начиная с марта в разных странах стали отменятся фестивали и концерты, которых ждали долгими месяцами, а то и годами. Особенно, если речь шла о заезжих звездах. Поначалу люди думали, что обойдется. Месяц-полтора – и все вернется на круги своя. Однако грозное шествие коронавируса по планете перекорежило кучу планов и уничтожило надежду на скорый финал этой грустной истории. Власть там и сям говорит: режим запрета на массовые мероприятия сохранится на неопределенное время, пока пандемия не отступит. То есть, как только, так сразу. А это значит – артистов и продюсеров ждут многомиллиардные убытки. Они неизбежны.

Аналитики подсчитали, что шоубизнес недосчитается десяти процентов от прогнозировавшихся 60 миллиардов долларов дохода в этом году. Вроде бы, цифра не катастрофическая. Но это как посмотреть. Для кого-то нынешний "медицинский" кризис, стремительно перерастающий в глобальную социально-экономическую депрессию, может поставить точку в карьере. И разорить. Особенно тех, кто только набирал обороты, оперялся, набирая популярность и получая первые заметные деньги. Мэтры, конечно, выживут. У них накоплено достаточно финансовых, публичных и организационных ресурсов. Они могут и подождать. Возможно, 2021 года, когда туры и шоу возобновятся. Но пока это голые прогнозы. Границы государств закрыты с туманными перспективами, какие уж тут фестивали и зарубежные туры, не говоря о местных.

Да и если пандемия пойдет на спад, кто сможет гарантировать быстрое возвращение массовой аудитории к прежнему психологическому состоянию и чувству безопасности? Прямо сейчас меняется мышление и поведение людей. На передний план выходит инстинкт самосохранения, который в нынешних условиях напрямую связан со страхом перед скоплением людей и необходимостью избегать таких мест. Вплоть до клубов, в которые специально приезжали из других стран. Впрочем, они сейчас, разумеется, тоже закрыты. Так что и будущее клубной жизни, наряду с концертной, просматривается плохо.

Да, конечно, спектакли, кинопремьеры и музыкальные выступления уже проводятся онлайн. Эта тенденция будет расти. Но сможет ли она заменить заполненные меломанами стадионы и залы? Конечно, нет. И приличных денег интернет-трансляции тоже не принесут. Однако, похоже, деваться некуда. Спасение – только в "цифре", в стриминговых сервисах. Вокруг такого формата и будут крутиться в ближайшие месяцы главные идеи, как из него извлечь максимальную прибыль и поддержать свой рейтинг. Как завлечь потребителя платным контентом при огромном количестве бесплатного. Ведь даже продажи цифровых альбомов упали, так же как и интерес к новым исполнителям. Вынужденно лишенное свободы человечество возвращается к "старым добрым" композициям, музыкантам и артистам других жанров. Так что тут понадобятся незаурядные таланты. Кроме того, даже если предположить некий платный онлайн-концерт или фестиваль с большой аудиторией, не лягут ли серверы? Такие примеры уже были.

В экспертном сообществе предрекают радикальное видоизменение шоубиза, сравнимое с ситуацией пятнадцати-двадцатилетней давности, когда началась массовая борьба с пиратством, зарабатывавшем на плоде чужих трудов десятки миллиардов. Сегодня во многих продвинутых странах правительства помогают гражданам и отдельно – людям творческих профессий, оставшимся "на бобах". Но вечной такая помощь не будет. Рано или поздно придется возвращаться в нормальную жизнь, подсчитывая потери и зализывая раны. И делать это придется, вооружившись свежими, неординарными идеями и концепциями. Выжить за счет онлайн-продаж мерч-продукции (товаров с символикой групп и отдельных музыкантов) и организации, например, торговли абонементами на цифровые шоу, вряд ли получится. Конечно, есть смутная надежда, что публика будет спонсировать любимые коллективы, покупать подписки на стриминговые сервисы и не прибегать к нелегальному контенту. Но она вот именно, что смутная. Люди стали экономить, пребывая в неизвестности по поводу своего будущего. А тут работают особые психологические механизмы, иначе выстраиваются финансовые приоритеты. Впрочем, уже не раз бывало, когда вслед за большим кризисом приходило что-то совершенно иное, подчас даже революционное. Может быть, так будет и в этот раз?

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik