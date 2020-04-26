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Почти у половины нет симптомов: в России зафиксирован 6361 новый случай коронавируса

26 апреля 2020, 17:05  •  99 • В России
В России за сутки зафиксирован 6361 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 2971 — в Москве. В оперативном штабе по борьбе с заболеванием сообщили, что почти половина новых заболевших COVID-19 не имеют симптомов, а 41,5% — люди в возрасте от 18 до 45 лет. Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин на следующей неделе может выступить с новыми заявлениями о перспективах развития ситуации с коронавирусом.
 
АГН «Москва» © Андрей Никеричев
 

В России за сутки зафиксирован 6361 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 2971 — в Москве. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания в России достигло 80 949. С начала пандемии выздоровели 6767 человек, скончались 747 пациентов.

В штабе уточнили, что почти половина новых заболевших COVID-19 не имеют симптомов.

«Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. 41,5% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5% — от 46 до 65 лет, 12% — от 66 до 79 лет, ещё 6% — старше 80 лет. Также 4% среди заболевших — дети», — рассказали в штабе о заболевших в Москве.

В Московской области, где число заразившихся возросло на 576, сотрудники Росгвардии проверили соблюдение социальной дистанции и наличие пропусков для проезда в общественном транспорте. 

«Проверено более 450 пассажиров на наличие пропуска и соблюдение дистанции в транспорте. У всех пассажиров были пропуска и прикреплённые к ним карты «Стрелка» и соцкарты, семь водителей и перевозчиков привлекли к административной ответственности за отсутствие масок», — сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Напомним, согласно требованию Роспотребнадзора, водители, работающие на такси и общественном транспорте, должны соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и использовать специальные маски, носить перчатки, часто мыть руки, ответственно следить за здоровьем, а также регулярно проводить влажную уборку салона и дезинфекцию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин на следующей неделе может выступить с новыми заявлениями о перспективах развития ситуации с коронавирусом.

«Я думаю, что на этой неделе мы услышим новые заявления главы государства с оценками наших перспектив», — сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Также на russian.rt.com Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России

В то же время Россия продолжает оказывать содействие в борьбе с пандемией странам, наиболее пострадавшим от коронавируса. Ранее ещё три итальянских региона запросили помощь российских военных. Об этом рассказал посол России в Италии Сергей Разов на онлайн-брифинге на площадке МИА «Россия сегодня».

«Руководители других областей Италии уже обращаются с официальными просьбами направить российских военнослужащих для проведения работ на их территории. Такие просьбы поступили от губернаторов Пьемонта, Апулии и Фриули-Венеции-Джулии», — заявил Разов.

При этом высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил помощь, которую Россия и Китай оказывают ряду европейских стран в борьбе с пандемией коронавируса. 

«Китай прилагает большие дипломатические усилия и сопровождает их помощью, которую он оказывает некоторым европейским странам, выступая в качестве великой державы. Россия тоже», — заявил Боррель в интервью La Vanguardia.

Напомним, российские вирусологи и специалисты Минобороны были направлены в Италию и Сербию. В частности, в Италии военнослужащие РФ провели работы по дезинфекции пансионатов для пожилых людей.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусной инфекцией во всём мире превысило 2,9 млн, с начала пандемии скончались более 203 тыс. человек. Государствами с наиболее тяжёлой эпидемиологической ситуацией остаются США, Италия, Испания, Франция и Великобритания.

При этом в некоторых странах наблюдается улучшение. Так, в Иране за прошедшие сутки было зафиксировано минимальное за полтора месяца число умерших — 60 человек. Всего жертвами заболевания стали 5710 граждан. Об этом рассказал официальный представитель Минздрава страны Киануш Джаханпур.

Кроме того, в китайском городе Ухань, где впервые была зафиксирована вспышка инфекции, из больниц выписали всех пациентов с коронавирусом. Представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн высказал мнение, что такого результата удалось добиться благодаря напряжённой работе медиков.

Всего в Китае за сутки обнаружили 11 новых случаев коронавируса, пять из которых — ввозные. В провинции Хубэй, ставшей очагом эпидемии, за сутки не было выявлено ни одного случая заражения.

Коронавирус был впервые зафиксирован в городе Ухань в декабре 2019 года. С 22 января город был закрыт для выезда: были отменены авиарейсы, перекрыты междугородние автомобильные трассы, перестали ходить поезда.

В конце марта власти Китая начали ослаблять карантинные меры. В провинции Хубэй был отменён карантин, а в Ухани частично возобновил работу метрополитен. 

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