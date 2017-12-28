Почти сутки в бегах: полиция задержала устроившего стрельбу экс-владельца фабрики «Меньшевик»

Столичная полиция задержала бизнесмена Илью Аверьянова, который утром 27 декабря устроил стрельбу на кондитерской фабрике «Меньшевик». Сразу после инцидента предприятие было окружено силовиками, однако стрелок смог скрыться. По некоторым данным, он покинул территорию ещё до установки оцепления. В Москве был введён план «Перехват». Полиция задержала предпринимателя на территории организации, расположенной на улице Правды. Аверьянова доставили в следственные органы.

Столичная полиция задержала экс-владельца столичной кондитерской фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова, который устроил стрельбу на предприятии.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий столичной полицией установлено местонахождение мужчины, причинившего утром 27 декабря 2017 года огнестрельное ранение гражданину на территории фабрики «Меньшевик», — сообщили в московской полиции.

«Он был задержан полицейскими на территории организации, расположенной на улице Правды города Москвы, и в настоящее время доставляется в органы Следственного комитета для проведения следственных действий», — отметил начальник управления информации и общественных связей московского главка МВД Юрий Титов.

Стрельба на фабрике «Меньшевик»

Стрельба на фабрике «Меньшевик» в столичном районе Люблино произошла утром 27 декабря. Илья Аверьянов, экс-владелец предприятия, заявил о «рейдерском захвате» и открыл огонь по судебным приставам, которые пришли взыскать долги по решению суда.

Погиб один человек — охранник фабрики, который пытался обезоружить Аверьянова. Бизнесмен был вооружён охотничьим карабином «Сайга», который был зарегистрирован официально.

К месту стрельбы на Иловайской улице были стянуты подразделения СОБРа и ОМОНа, также к фабрике выдвинулась следственно-оперативная группа. В СМИ появились сообщения о захвате Аверьяновым заложников, однако полиция эту информацию не подтвердила.

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49-летний бизнесмен заявил, что просто предпринимал меры самообороны. «Я четыре года бьюсь за фабрику, сужусь. Я пришёл на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием. И в целях самообороны выстрелил из собственного оружия», — рассказал Аверьянов телеканалу «Москва 24».

«Спокойно отношусь к мышиной возне»: Кадыров ответил компании Facebook на блокировку своих аккаунтов в соцсетях Несмотря на выставленное вокруг территории фабрики оцепление, бизнесмену удалось скрыться. По некоторым данным, Аверьянов покинул предприятие ещё до того, как его окружили силовики.

Также сообщается, что предприниматель подался в бега безоружным, бросив карабин «Сайга» на территории «Меньшевика».

Проблемы с бизнесом

Сообщается, что у Аверьянова в последнее время были проблемы с бизнесом. Так, из данных картотеки арбитражного суда следует, что за последние два года директор ООО «КФ Меньшевик» шесть раз судился с Даниловским отделом службы судебных приставов. Весной 2017 года глава предприятия просил суд признать незаконными действия одного из судебных приставов.

Предприятия Ильи Аверьянова, согласно материалам суда, задолжали более 70 млн рубей компании ООО «Денэм Холл», которая принадлежит некоему Шамсутдину Раджабову.

Как выяснил RT, сторонам удалось заключить мировое соглашение, по условиям которого, Илья Аверьянов был обязан в течение трёх лет выплатить 70 млн рублей и 30% годовых сверх основной суммы долга.

Илья Аверьянов

globallookpress.com

© © vk.com/ mash

Исполнение обязательств было обеспечено двумя зданиями фабрики, расположенными на улице Иловайская. Однако предприниматель просрочил выплаты, и здания перешли в собственность новому владельцу.

Ранее стало известно, что Арбитражный суд Москвы 18 января должен был рассмотреть заявление о банкротстве московской фабрики «Меньшевик».

«Полон идей, зачастую безумных»

Основной продукцией кондитерской фабрики «Меньшевик» Ильи Аверьянова были копии известных брендов. Так, предприятие производило леденец «Лизун-Сосун», который по оформлению был схож с Chupa Chups, жевательную резинку Life is... Life (аналог Love is…) а также копию жвачки Turbo — «Турбо Надув».

Однако вскоре правообладатели брендов подали в суд на Аверьянова. В 2002 году «Меньшевику» было предписано прекратить производство жвачки Life is… Life по заявлению от турецкой фирмы.

Коллеги и знакомые предпринимателя сходятся во мнении, что Аверьянов — активный, эмоциональный и импульсивный человек. «У меня о нём воспоминания как о позитивном человеке — очень эмоциональном, упёртом, активном, полном каких-то идей, хотя зачастую безумных. Он всё время в движении», — рассказала RT одна из знакомых Илья Аверьянова.

Сотрудники по-разному отзывались о своём руководители. Так, в сети можно найти положительные отзывы о работе Аверьянова, другие обвиняли бизнесмена в том, что он вёл нечестный бизнес.

Один из коллег предпринимателя рассказал RT, что тот принимал психотропные препараты. «Раньше он ел какие-то психотропные таблетки. От таблеток его речь становилась более быстрой, движения — резкими. Не знаю, продолжал ли он употреблять препараты до настоящего времени. Но к насилию он склонен не был», — рассказал собеседник RT.

Однако по словам родственников предприниматель не употреблял ни алкоголь, ни наркотики.