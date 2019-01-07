Почти половина немцев желают вывода войск ФРГ из Сирии - СМИ

Почти половина немцев желают того, чтобы руководство ФРГ отдало приказ о выводе войск из Сирии и Афганистана вслед за США. Об этом сообщает германское издание Handelsblatt со ссылкой на социологический центр YouGov.

Так, опрос общественного мнения показал, что идею прекращения наземной операции бундесвера в Афганистане поддерживают 48% респондентов. Для сравнения, менее трети немцев - всего 29% - высказались против данного шага. Еще 23% опрошенных воздержалось от однозначного ответа.

Вывод немецких войск вслед за американскими из Сирии поддерживают 41% опрошенных. Против ухода бундесвера из данного региона высказались 32% опрошенных. Воздержались 28%.

В любом случае, в том, что запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" (ИГИЛ) все еще остается серьезной угрозой мировой безопасности, уверены 25% немцев.

Как отмечает Handelsblatt, сейчас в Афганистане размещены 1,3 тысячи немецких солдат. В Сирии в составе коалиционных сил действуют немецкие самолеты-заправщики и истребители.