Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После слов Путина о Белоруссии на Западе началась истерика. Безпалько расшифрова...
Маски сорваны: В Белоруссии революции нет
"Подмоченная репутация "Шарите" - диагноз не подтвердился": ...
"Премьер не умеет считать?": Русские нашли множество плюсов в литовско...
Главная / В мире

Почти половина немцев – за вывод войск США из Германии

30 августа 2020, 23:15  •  49 • В мире
47% немцев поддерживают вывод американских войск из Германии, каждый четвёртый не хочет видеть в стране вообще ни одного американского солдата. За сохранение численности американского контингента выступили 28%, за его увеличение – всего 4%. Такие данные получил социологический институт YouGov в ходе опроса населения.
Желающих вывода войск США – большинство практически во всех политических партиях. Среди «Левых» за вывод и против него – 70% и 18% соответственно. Среди сторонников партии «Альтернатива для Германии» – 61% и 28%, «зелёных» – 52% и 35%, социал-демократов – 42% и 40%.
Вашингтон намерен сократить 36-тысячный контингент в Германии на 12 тыс. военнослужащих, из которых 6,4 тыс. вернутся в США и 5,6 тыс. будут переброшены в Италию, Бельгию, Польшу и страны Северной Европы (какие именно, не уточняется).
66% немцев выступают также за вывод с территории Германии американского ядерного оружия при 19% за его сохранение. Администрацией Трампа принято решение заменить ядерные бомбы В61 времён холодной войны, хранящиеся на военной базе в Бюхеле, на современные, с цифровым наведением. Процесс замены начнётся в 2022 году.
Коды активации ядерных боеголовок есть только у американцев, но сбрасывать их на позиции потенциального противника должны немецкие пилоты 33-й тактической эскадры ВВС Германии.
Немцам не нравится также использование американцами территории их страны для ведения военных действий в третьих странах. Так, на американской военной базе в Рамштайне расположен центр контроля за налётами американских беспилотников в Йемене.
Эти настроения наслаиваются на изменения образа Соединённых Штатов в восприятии немцев. 49% больше не видят США в роли незаменимого партнёра, 32% придерживаются противоположного мнения. При этом каждый четвёртый (23%) считают более важным партнёром Россию, 13% – Китай.
Особенно сильно немцев раздражают требования Трампа к Берлину повысить расходы на оборону. 58% респондентов считают, что Германия тратит на эти цели достаточно либо слишком много, и только 25% полагают, что слишком мало.
«Текущая политика американского правительства заставляет многих немцев дистанцироваться от Америки»,
– признаёт координатор трансатлантического партнёрства Петер Бейер (Peter Beyer).
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



49
Источник
Похожие новости
29 августа 2020, 12:25
Мясников указал на нестыковки в эпикризе Навального: Врач никогда не напишет "больной отравлен"
30 августа 2020, 02:10
Об эксплуатации гастарбайтеров в Германии
29 августа 2020, 20:40
Протестующие в Цхинвале добились своего: глава правительства подал в отставку
30 августа 2020, 19:35
Командующим ССО Украины стал убивавший крымчан снайпер - WarGonzo
29 августа 2020, 20:35
Вне процесса: что значит заявление главного военачальника США о невмешательстве армии в выборы 2020 года
29 августа 2020, 15:10
Уильям и Гарри поставят памятник принцессе Диане
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 августа 2020, 12:15
Только не смейтесь… Киев готовится закупить Super истребители
28 августа 2020, 23:35
"Дам приказ на уничтожение": Пушилин сделал предупреждение ВСУ
25 августа 2020, 00:15
"Проект по свержению Путина": Как "серые кардиналы" через политологов решают свои задачи
24 августа 2020, 09:35
После "неудобной правды" об анализах Навального опубликовали и видео с отказом немецких врачей
25 августа 2020, 00:15
Мартынов намекнул, кто мог отравить Навального: "Какая специализация у Васильевой?"
27 августа 2020, 19:10
Польша вызвала посла Белоруссии после того, как Лукашенко отказался отдавать Гродно
28 августа 2020, 04:20
Психологическая травма: Американцы признали, что бежали от русских в Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.