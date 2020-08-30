Почти половина немцев – за вывод войск США из Германии

47% немцев поддерживают вывод американских войск из Германии, каждый четвёртый не хочет видеть в стране вообще ни одного американского солдата. За сохранение численности американского контингента выступили 28%, за его увеличение – всего 4%. Такие данные получил социологический институт YouGov в ходе опроса населения.

Желающих вывода войск США – большинство практически во всех политических партиях. Среди «Левых» за вывод и против него – 70% и 18% соответственно. Среди сторонников партии «Альтернатива для Германии» – 61% и 28%, «зелёных» – 52% и 35%, социал-демократов – 42% и 40%.

Вашингтон намерен сократить 36-тысячный контингент в Германии на 12 тыс. военнослужащих, из которых 6,4 тыс. вернутся в США и 5,6 тыс. будут переброшены в Италию, Бельгию, Польшу и страны Северной Европы (какие именно, не уточняется).

66% немцев выступают также за вывод с территории Германии американского ядерного оружия при 19% за его сохранение. Администрацией Трампа принято решение заменить ядерные бомбы В61 времён холодной войны, хранящиеся на военной базе в Бюхеле, на современные, с цифровым наведением. Процесс замены начнётся в 2022 году.

Коды активации ядерных боеголовок есть только у американцев, но сбрасывать их на позиции потенциального противника должны немецкие пилоты 33-й тактической эскадры ВВС Германии.

Немцам не нравится также использование американцами территории их страны для ведения военных действий в третьих странах. Так, на американской военной базе в Рамштайне расположен центр контроля за налётами американских беспилотников в Йемене.

Эти настроения наслаиваются на изменения образа Соединённых Штатов в восприятии немцев. 49 % больше не видят США в роли незаменимого партнёра, 32% придерживаются противоположного мнения. При этом каждый четвёртый (23%) считают более важным партнёром Россию, 13% – Китай.

Особенно сильно немцев раздражают требования Трампа к Берлину повысить расходы на оборону. 58% респондентов считают, что Германия тратит на эти цели достаточно либо слишком много, и только 25% полагают, что слишком мало.

«Текущая политика американского правительства заставляет многих немцев дистанцироваться от Америки»,

– признаёт координатор трансатлантического партнёрства Петер Бейер (Peter Beyer).