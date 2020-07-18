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«Почти полный аналог бумажной»: Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

18 июля 2020, 19:55  •  55 • В России
С 1 января 2021 года россияне смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Ознакомиться со своей электронной трудовой книжкой россияне смогут в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, на портале госуслуг и в приложениях этих ресурсов на смартфоне. Сама система электронных версий этого документа действует в России с начала 2020 года. Граждане должны определиться с выбором бумажной или цифровой версии трудовой книжки до 31 октября 2020 года.
 
© Александр Кряжев/РИА Новости
 

Российские граждане получат возможность устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой с 1 января 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Электронная форма трудовой книжки — почти полный аналог бумажной. В ней есть информация о сотруднике, месте работы, дате приёма и увольнения, причине прекращения трудового договора», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Отмечается, что подписанное Михаилом Мишустиным постановление вносит изменения в 55 нормативных актов о правилах ведения трудовых книжек. Сам закон о введении в России электронных трудовых книжек вступил в силу 1 января 2020 года, сейчас речь идёт о внесении изменений в общие правила ведения таких документов.

  • © Дмитрий Астахов/РИА Новости

Электронную трудовую книжку можно посмотреть в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, на портале госуслуг, а также через приложения этих ресурсов для смартфонов. Наряду с этим сведения из электронной книжки можно получить в виде бумажной выписки у последнего работодателя, в Пенсионном фонде или МФЦ.

Напомним, что закон о постепенном переходе на электронные трудовые книжки вступил в силу в начале 2020 года. До 31 октября текущего года работодатели должны сообщить персоналу о возможности выбора формата трудовой книжки. Сами сотрудники должны определиться с этим до 31 декабря.

В электронном варианте будут фиксироваться только сведения, относящиеся к 2020 году, а бумажную трудовую книжку необходимо сохранить. При выборе электронной формы бумажная трудовая книжка выдаётся на руки, и работодатель перестаёт отвечать за её ведение.

Кроме того, в случае выбора бумажного документа работодатель продолжит вносить в него сведения наряду с электронной формой. При этом право на сохранение бумажной трудовой книжки остаётся и при смене работы. Пересмотреть своё решение о формате трудовой книжки можно в любой момент после 2021 года.

По умолчанию без подачи работником заявления за ним сохранится бумажная трудовая. В свою очередь, у всех, кто впервые устроится на работу после 1 января 2021 года, трудовые книжки будут только электронными.

Ранее в Роструде рассказали, что работники, которые решили перейти на электронную трудовую книжку, не смогут вернуться обратно к бумажному варианту документа.

Кроме того, СМИ ранее сообщили об оцифровке Пенсионным фондом РФ всех трудовых книжек россиян ещё в мае 2019 года.

Комментируя подписание постановления, первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский указал, что речь идёт о реализации норм трудового законодательства.

«После постановления правительства наверняка будут соответствующие нормативно-правовые документы таких организаций, как Минтруд, Роструд, — сказал сенатор в беседе с RT. — Все работодатели обязаны в течение этого полугодия привести в порядок всю трудовую документацию и ознакомить своих сотрудников под роспись, получить от них ответы на вопрос, каким образом они хотят вести свою трудовую документацию, имеется в виду трудовую книжку».

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб подчеркнула надёжность защиты информации в новой системе трудовых книжек. По её словам, сведения из документа теперь невозможно потерять.

«Если раньше гражданин, потерявший такие сведения и не имевший подтверждения, что за него оплачивали страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, терял право на получение пенсии за соответствующий период, то сейчас все сведения поступают непосредственно в Пенсионный фонд, они просто не могут быть потеряны», — сказала депутат.

Ранее Пенсионный фонд РФ сообщил, что с начала 2020 года данные о трудовой деятельности работников формируются в электронном виде. По данным ведомства, электронную трудовую книжку выбрали уже 1,4 млн человек.

«Организации представляли информацию только в том случае, если за отчётный период происходили приём на работу, перевод работника на другую должность или увольнение либо если работник подавал заявление о выборе формы трудовой книжки», — приводит РИА Новости сообщение ПФР.

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