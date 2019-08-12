Почти не союзник: Почему Германия всё больше отворачивается от США

Автор:

Кучер Егор

В последний год отношения США и Германии переживают нешуточную турбулентность, а противоречия нарастают, как снежный ком. Ещё несколько лет назад никто не усомнился бы в том, что Германия является одним из самых надёжных союзников США в Европе, однако политика Вашингтона теперь всё сильнее углубляет раскол.

Конечно, большую роль в этом сыграл российский газопровод «Северный поток – 2», участие в котором требовало от немцев определиться, наконец, с той стороной, которую они поддерживают. Когда речь шла о санкциях против России, то Германия, как и вся Европа, была солидарна с позицией США. От немцев требовалось поддержать ограничения, которые не обязательно должны были негативно сказаться на немецкой экономике. От немцев требовалась политическая позиция, подкрепляемая антироссийскими заявлениями, а ещё – территория для размещения крупнейшего в Европе американского военного контингента.

Фото: www.globallookpress.com

Германия при этом полагала, что как союзник уже пошла на самые значительные уступки американцам, позволив также разместить на своей территории ядерное оружие США. Однако затем стало понятно, что Вашингтону нужно больше. Тогда в Берлине не выдержали и впервые заговорили о том, что США больше не являются союзником Германии.

Вашингтон при этом даже не попытался договориться со своим стратегическим партнёром. Вместо этого США перешли к тактике кнута, пытаясь запугать Берлин новыми санкциями и карательными мерами. Последний демарш американского посла в Германии и вовсе вывел многих немцев из себя, враждебность к Вашингтону проявляют уже и в Бундестаге.

«Беззащитная» Германия

С новыми угрозами, как ожидалось, выступил человек, которого немцы уже пытались объявить персоной нон-грата – посол Ричард Гренелл. Ещё в 2018 году он первым из представителей США прямо заявил, что Германия неминуемо столкнётся с санкциями за поддержку газопровода «Северный поток – 2». Этими угрозами он вызвал враждебную реакцию среди многих политиков и чиновников в Берлине, однако канцелярия Ангелы Меркель тогда не решилась на радикальные меры, которые бы означали прямой конфликт с Вашингтоном.

Р. Гренелл. Фото: www.globallookpress.com

Гренелл же продолжил давление на Берлин. В минувшую пятницу, 9 августа, посол решил вновь «пристыдить» немцев за то, что они не спешат выполнять указание президента США Дональда Трампа об увеличении отчислений в НАТО до 2% ВВП своей страны.

«На самом деле это просто оскорбительно – полагать, что налогоплательщики США должны продолжать платить за пребывание в Германии более 50 тыс. американцев, в то время как немцы продолжают тратить свои доходы на внутренние нужды», – сказал Гренелл в интервью информационному агентству DPA, сообщение которого затем растиражировали почти все немецкие СМИ.

Посол, однако, не ограничился этим упрёком и перешёл к угрозам. Он отметил, в частности, что если немцы не раскошелятся, то США могут вывести из Германии свои базы вместе с военнослужащими и разместить их в Польше, оставив немцев беззащитными перед лицом российской угрозы. По словам Гренелла, Польша уже выражала интерес к тому, чтобы разместить на своей территории расширенный контингент США. Гренеллу вторила и посол США в Польше Жоржетт Мосбахер, которая написала в своём Twitter следующее:

Польша выполняет свои обязательства перед НАТО по отчислению 2% ВВП. Германия нет. Мы бы приветствовали перевод американских войск из Германии в Польшу.

Жоржетт Мосбахер. Фото: www.globallookpress.com

Ричард Гренелл привёл в пример позицию Дональда Трампа, который, по словам посла, якобы уже упоминал о возможности переброски «некоторой части» американских войск из Германии в Польшу на встрече с президентом этой страны Анджеем Дудой в Вашингтоне в июне.

Президент Трамп прав и Жоржетт Мосбахер права,

– сказал Гренелл.

Как сообщает Deutsche Welle, посол добавил, что «многочисленные просьбы президентов» к Германии «заплатить за собственную оборону» были проигнорированы, и теперь для Вашингтона пришло время действовать, и президент США должен реагировать на это, добавил Гренелл.

Берлин не смутился

Однако в Бундестаге на это ответили вовсе не так, как ждал господин Гренелл. Реакция Берлина, пусть и не на уровне канцлера, последовала незамедлительно. Лидер фракции Левой партии в Бундестаге Дитмар Барч ответил послу США на страницах издания Hannoversche Allgemeine Zeitung.

Если американцы выведут своих солдат, они должны прихватить с собой и ядерное оружие. И, конечно, домой, а не в Польшу, потому что это стало бы ещё одной драматической эскалацией отношений с Россией, что не отвечает европейским и немецким интересам,

– заявил Барч.

Д. Барч. Фото: www.globallookpress.com

Он согласился с тем, что налогоплательщики США не обязаны платить за американских солдат в Германии, как и оплачивать размещение там ядерного оружия. Таким образом, уже и в Бундестаге всё более прямо заявляют, что Германия не так уж и нуждается в «защите» от Москвы, да ещё и такой ценой, которую требует Трамп.

При этом есть все основания полагать, что подобные настроения в Германии уже носят системный характер. Аналогичного мнения придерживаются и в правой «Альтернативе для Германии» (АдГ). В консервативной партии даже занимают в чём-то более трезвую и жёсткую позицию. Так, в конце мая, ещё до высказывания левых, об американских военных базах в Германии говорил в интервью «Известиям» депутат АдГ, член комитета Бундестага по международным делам Вальдемар Гердт.

Военные базы США – это не союзничество, а оккупация. Возьмите, например, ту же авиабазу Рамштайн в Германии. Ни один гражданин ФРГ туда не может войти. Даже полиция не может. Что делается внутри, мы не понимаем и не знаем. Туда завозятся материалы, продукты и снаряжение, но мы не контролируем этот процесс. Мы не знаем, что там лежит. А это уже не партнёрские отношения,

– сказал депутат.

Имея реакцию левых и правых в Германии, можно говорить о формировании в Бундестаге антиамериканских настроений. При этом отметим, что «оккупацией» присутствие американцев в Германии называет член комитета Бундестага по международным делам.

Берлин официально хранит молчание, однако оно подкрепляется тем, что власти Германии делают, а точнее, чего они не делают. Именно это становится «красной тряпкой» для официальных лиц США.

Рост противоречий

Как уже писала Wall Street Journal, по данным Минфина Германии, страна сейчас имеет военный бюджет в 43 млрд евро (49 млрд долларов), что соответствует примерно 1,2% ВВП. В 2020 году оборонные траты Германии вырастут до 1,37% ВВП. А вот затем (и это самое важное) Берлин начнёт снижение трат: до 1,33% ВВП в 2021 году, 1,29% в 2022 году и до 1,25% ВВП в 2023 году.

В этой ситуации Вашингтону было бы глупо ждать, что 2% ВВП могут быть выделены НАТО. Среди причин экономисты называют, прежде всего, замедление экономического роста Германии. А экс-министр обороны страны Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Берлин хоть и обещал Вашингтону увеличить отчисления, но будет делать это, сообразуясь с возможностями. Ангела Меркель ставила целью повышение расходов на оборону постепенно в течение десяти лет. Так, в этом году их планируется увеличить до 1,34% от ВВП, а к 2025 году – до 1,5%. Но американцам нужно всё и сразу.

А. Меркель. Фото: www.globallookpress.com

В копилку противоречий сейчас добавляется не только этот вопрос. В более широком смысле перед Германией стоит задача определить, в какой степени она обладает собственным суверенитетом и правом вести независимую политику. В последний раз Берлин «огрызнулся» не так давно, отказавшись участвовать в операции США по «обеспечению безопасности» судоходства в Ормузском проливе. Вашингтон хотел втянуть Берлин в активное противостояние с Ираном, но немцы не пошли на это, как не пошли и на отказ от «Северного потока – 2».

Если вспомнить все «острые углы» в отношениях США и Германии, то объем противоречий приближается к критическому. Ведь ещё в 2013 году благодаря экс-сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварду Сноудену стало известно, что телефон Ангелы Меркель прослушивается американскими спецслужбами. Немцы тогда замяли это дело, чтобы не портить отношений, а также потому, что якобы не нашли этому доказательств.

Теперь же отношение США к Германии становится очевидным. Вассал обязан платить «дань» в виде отчислений за «крышу» от России, должен отказаться от «Северного потока – 2» под угрозой санкций, должен лишиться экономических выгод, должен направлять солдат бундесвера в ту точку мира, которую укажет президент США, должен предоставить свою территорию для размещения систем ПРО, военных баз и ядерного оружия. Наконец, немцы обязаны соблюдать санкции против России, Ирана, КНДР, Венесуэлы и любых других стран, потому что так выгодно Вашингтону. Если так невыгодно самой Германии, то это игнорируется.

Поэтому так ли уж не правы немцы, которые, в свою очередь, игнорируют требования Вашингтона? Именно поэтому с нарастанием критики немецкой политики со стороны США растёт не только противодействие в Берлине, но и масштабы его разворота на Восток, а также потенциал для укрепления объединённой европейской политики в противовес североатлантическому курсу.