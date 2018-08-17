«Почти национальная идея»: зачем Польша добивается размещения военных баз США на своей территории

Американский комплекс ПРО, развёртываемый в Польше, представляет серьёзную опасность для России. Об этом заявили опрошенные RT эксперты. Накануне Варшава вновь подняла тему усиления военного присутствия США на своей территории. Министр обороны страны Мариус Блащак отметил, что создание американских баз в стране «крайне вероятно», а президент Анджей Дуда призвал к тому, чтобы части армии США разместились в его стране на постоянной основе. Аналитики отмечают, что таким образом Польша пытается улучшить своё геополитическое положение на фоне обострения противоречий с европейскими партнёрами.

По словам министра обороны Польши Мариуса Блащака, «крайне вероятно», что в стране будут размещены военные базы США. Об этом он заявил 15 августа в интервью местному телеканалу TVP, посвящённом развитию вооружённых сил страны. По словам главы польского военного ведомства, переговоры с США по этому вопросу продвигаются крайне успешно.

Ещё в мае Минобороны Польши выступило с предложением создать на территории страны военную базу США. Тогда польская сторона заявляла, что готова даже выделить на эти цели до $2 млрд. Кроме того, Варшава выступила с инициативой размещения в районе городов Быдгощ и Торунь бронетанковой дивизии Сухопутных войск США на постоянной основе.

Однако со стороны США официального согласия так и не поступило. Более того, представитель Соединённых Штатов при НАТО Кей Бейли Хатчисон в июне заявляла, что Вашингтон пока не планирует открывать постоянно действующие американские базы на польской территории.

Военнослужащие США на параде в честь Дня Войска Польского

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© U.S European Command ‏

Предложение президента

Сообщение Мариуса Блащака последовало за заявлением главы польского государства, который поддержал усиление американского военного присутствия в стране. Президент Анджей Дуда, выступая 15 августа на военном параде, посвящённом Дню Войска Польского, поблагодарил Соединённые Штаты за поддержку, отметив, что страна нуждается в постоянном присутствии американских войск.

День Войска Польского, приуроченный к годовщине победы поляков над Красной армией в Варшавском сражении 1920 года, отмечается с 1992-го. В этом году в военном параде, посвящённом данному событию, приняли участие и расквартированные в Польше американские войска.

«Мы рады, что в соответствии с двусторонними соглашениями в Польше находится значительный контингент военнослужащих США. Но мы хотим, чтобы американское военное присутствие было постоянным», — подчеркнул президент Дуда.

Польский лидер пояснил, что оно необходимо Польше как демонстрация мощи и солидарности альянса. К тому же такая сила способна «сдержать любого потенциального агрессора».

При этом Дуда не уточнил, кого он подразумевает под «агрессором». Впрочем, позже в этот же день в интервью местным СМИ президент Польши разъяснил, что угрожает Польше не кто иной, как Россия.

«Говорить в наши дни, что Россия не является агрессором, просто несерьёзно. Россия — агрессор. Грузия постоянно ощущает угрозу. На Украине война, Крым оккупирован Россией. Равно как и Донбасс.<…> Всё это говорит о том, что, к сожалению, это не тот сосед, которого можно считать безопасным», — цитирует Дуду «Радио Польша».

«Привязать США»

«При правительствах партии «Право и Справедливость» идея размещения на территории Польши постоянной бригады войск США стала почти национальной идеей, — отметил в интервью RT ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский. — И дело не только в культивируемом страхе перед «российской агрессией», а в том, что происходит постепенный распад союзнических структур. НАТО — уже не столь эффективная организация, какой она была в ходе холодной войны. А поляки не очень-то надеются на европейских союзников».

Конфликты с другими странами Европы, в первую очередь с Германией и Францией, приводят к тому, что и в ЕС, и в европейской части НАТО Польша «становится изгоем», отмечает эксперт, что заставляет Варшаву искать поддержки в Вашингтоне.

«В этих условиях лучший способ улучшить своё геополитическое положение — это добиться статуса привилегированного союзника США. Для этого и необходимы американские войска в Польше», — подчёркивает Неменский.

По словам политолога, в дальнейшем поляки планируют использовать этот статус для того, чтобы выбивать для себя инвестиции в Вашингтоне и закрепить за Польшей роль ведущей державы на пространстве между Германией и Россией.

Американцы на учениях в Польше

Reuters

Как отметил в интервью RT руководитель Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов, «поляки стремятся привязать к себе США». С этой целью, отмечает эксперт, Варшава наращивает военное и военно-техническое сотрудничество с США, закупая преимущественно американское вооружение. Так, в марте власти Польши объявили, что потратят $4,75 млрд на приобретение американских комплексов ПВО и ПРО Patriot.

По словам Коновалова, в рамках стратегии максимального сближения с американцами Варшава не опасается разрушать оборонные связи со странами Западной Европы. Так, в 2016-м году правительство Польши отказалось от одобренного ранее контракта на поставку 50 многоцелевых вертолётов Caracal производства Airbus. Французы потеряли €3,14 млрд. На следующий год Варшава заявила о желании закупить 16 американских многоцелевых ударных вертолётов UH-60 Black Hawk.

«Это случай наглядно демонстрирует, кого Польша выбирает себе в союзники», — подчеркнул военный эксперт.

Усиление присутствия

Сейчас американская военная группировка численностью не менее трёх тысяч человек находится на территории Польши на ротационной основе. Ещё до одной тысячи американцев входят в состав многонациональной боевой группы НАТО, где числятся также 120 румынских и 150 британских военнослужащих.

«Американские войска уже размещены в Польше, речь идёт об усилении присутствия и смене статуса», — отмечает Неменский.

Согласно оборонному бюджету США на 2019 год, который президент Дональд Трамп подписал 13 августа, министр обороны и госсекретарь США должны предоставить отчёт о возможности и желательности размещения в Польше войск уже на постоянной основе, включая «анализ видов войск США, базирующихся на постоянной основе в Польше, необходимых для сдерживания агрессии со стороны Российской Федерации».

В законе об оборонном бюджете США отмечается, что пока речь идёт о вероятности размещения в Польше на постоянной основе одной ударной бригадной группы войск США (около 4,5 тыс. человек).

В сообщении официального издания Вооружённых сил США Stars and Stripes от 25 июля отмечается, что инженерные части Национальной гвардии США летом этого года уже начали возводить на территории Польши и Румынии строения для постоянного размещения в них своих сослуживцев из других родов войск.

В военном бюджете Соединённых Штатов на 2019 год предусмотрено выделение Пентагону на строительные работы и приобретение земли в Польше более $140 млн. Из них $17 млн пойдут на полигон в районе города Дравско-Поморске и $40,4 млн — на полигон в районе города Жаган (оба находятся на западе Польши), а также $87 млн на работы на авиабазе в районе города Повидз в центральной части страны.

«Это скорее символ. Сама по себе одна ударная бригадная группа ничего не изменит. Она сможет только ударно отступать, — отметил Коновалов. — Но зато она будет свидетельством союзнических отношений с США, доказательством, что Соединённые Штаты не бросят Польшу».

«Наибольшая опасность для России»

В свою очередь, Олег Неменский считает, что сбрасывать со счетов боевой потенциал американцев не стоит.

«В случае начала войны и агрессии западного блока против России размещение войск США в Польше может сыграть определённую роль, тем более что сейчас строится транспортная инфраструктура из Польши в Эстонию через всю Прибалтику. Это позволит ускорить переброску туда американских войск», — отмечает эксперт.

Впрочем, пока даже единственная согласованная постоянная американская база в Польше — комплекс ПРО в четырёх километрах от города Слупска на севере страны — не построена. В 2016 году, когда был заложен первый камень, и поляки, и американцы заявляли, что комплекс будет готов к работе в 2018 году. Однако в марте этого года американское Агентство противоракетной обороны сообщило, что ввод в строй базы откладывается до 2020 года из-за технических проблем у польского подрядчика. 15 августа американцы проинформировали, что проблемы с подрядчиком пока решить не удалось.

Размещение в Румынии в 2015 году комплекса системы AEGIS, аналогичного тому, что будет построен в Польше, уже вызвало резкую реакцию российской стороны. Москва обвиняет США в том, что это системы «двойного назначения». Их пусковые установки устроены так, что могут быть использованы для запуска не только противоракет, но и крылатых ракет Tomahawk, в том числе с ядерными боеголовками.

Американский комплекс ПРО в Румынии

globallookpress.com

© Kay Nietfeld

Однако, по мнению экспертов, из-за близости к территории России американский комплекс ПРО в Польше представляет гораздо более серьёзную угрозу для России, чем его румынский собрат.

«Наибольшую опасность для российских рубежей, Калининграда и Калининградской области представляет именно позиционный район ПРО, развёртываемый в Польше», — отмечает Коновалов.

В то же время, по его мнению, усиление военных позиций США в Польше уже учтено российским военным командованием, так как соответствующие планы обсуждаются не первый год.

«А после демонстрации наших гиперзвуковых возможностей американцы могут просто начать считать зря потраченные деньги. Все их планы больше не имеют никакого смысла», — подчёркивает политолог.