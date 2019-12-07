Почти нашли базу российских «Альпийских глухарей». Чуть не поймали шпионов • 83 • Аналитика

Вы никогда не обращали внимание на то, как нас воспринимают в Европе? Как то, что в России естественно и просто не замечается людьми, в европейских странах, особенно в последнее время, вызывает в европейцах как минимум трепет? А чаще — ужас и желание спрятаться в какую-либо щель.



Почему-то любой русский, служивший в Советской или Российской армии, имеющий высшее образование (не говорю уже про два) и владеющий каким-либо экзотическим для Европы видом борьбы типа самбо или рукопашного боя, — это, несомненно, сотрудник ГРУ или СВР. Некая убийственная смесь Джеймса Бонда, Дольфа Лундгрена, Арнольда Шварценеггера и Рамзана Кадырова (да простит меня глава Чечни за включение в этот список).





Европа все делает за нас. Сама придумывает себе страшилки. Сама доказывает, что все это правда. И сама этих страшилок панически боится.



Из последнего. Посмотрите в англоязычном сегменте Интернета, сколько там «историй из жизни» о том, как русские дикари победили арабских дикарей в Париже, Бонне или ещё каком европейском городе. Как беженцы убегают при виде крепких «русских кожаных парней с короткими прическами».



Странно современному европейскому мужчине быть мужиком. Странно защищать женщин. Странно совершать подвиги во имя Родины. Странно носить женщину на руках. Сегодня модно быть «родителем №…», существом без пола. Стальные яйца теперь — привилегия избранных. Как в курятнике. Куриц много, а петух один…



Об очередной страшилке, точнее о новом варианте уже подзабытой страшилки о «Новичке», нам поведала французская газета Le Monde в своей статье «Верхняя Савойя — база российских шпионов, специалистов по точечным убийствам» («La Haute-Savoie, camp de base d’espions russes spécialisés dans les assassinats ciblés», 4 декабря 2019 года ). Автор — Жак Фоллору (Jacques Follorou).



Обнаглевшие вконец русские в сердце Европы

Итак, российские шпионы в очередной раз прокололись. Да и сложно было уйти от контрразведок сразу нескольких стран: Франции, Великобритании и Швейцарии. Да ещё и при огромной помощи США. Ну нет сегодня шпионов нормальных в России. Хотя прокололись опять гээрушники.



«Масштабная охота на убийц, в которую внесло большой вклад французское Главное управление внутренней безопасности, показала, что 15 офицеров ГРУ ездили во Францию и жили там. Некоторые появлялись многократно, другие — всего раз или два. Они прибывали из Лондона, Москвы, Испании и Швейцарии. Франция была для этих хорошо подкованных в подпольной деятельности агентов своеобразным «безопасным» этапом перед движением к конечной цели».



Представляете такой непрофессионализм? Откуда хотят, оттуда и приезжают. Куда хотят, туда и отправляются. Хотят — живут во Франции. Хотят — не живут. Хотя, мне кажется, что это все-таки ещё более давняя история. Помните пастора Шлага? Может, чуть приукрасил историю Юлиан Семенов? Может, пастор так и бродит по Альпам с 1945 года? Человек старый уже тогда. Ориентироваться в горах не может.



А главное, как глупо прокололись эти шпионы. Детский сад, младшая группа, а не ГРУ. Посмотрите любой мало-мальски известный шпионский фильм. Там же такие ситуации сплошь и рядом!



«Они регулярно проживали в одной зоне, Верхней Савойе, в таких городах, как Аннемас, Эвиан и Шамони или более отдаленных населенных пунктах. Перед этим они часто останавливались в Руасси или Лионе (один раз — в Ницце), проводили ночь в отеле в Каннах и нередко бывали в Женеве. В Верхнюю Савойю они отправлялись на арендованной машине».



Понятно, что, имея такие сведения, любой лейтенант французской или британской разведки может сделать правильный вывод. Приехали двое-трое-четверо молодых мужчин в Альпы. Русские! С деньгами. Периодически скрываются от слежки. Якобы катаются на горных лыжах. Встречаются со связными, замаскированными под женщин легкого поведения. Причем выбирают самых красивых. Украли идею у Джеймса Бонда.



«Хотя многие вопросы все еще остаются без ответа, французская контрразведка считает, что этот пограничный со Швейцарией регион служил тыловой и логистической базой ГРУ для операций по всей Европе».





Найдены те, кто убивает европейцев и организует беспорядки по всей Европе

Я уже писал о частях и подразделениях, которые, по версии британских спецслужб, являются глубоко засекреченными объектами ГРУ и ССО МО РФ. Помните два секретнейших военных объекта: в/ч 29155 и в/ч 26165? Кто не помнит, не корите себя за то, что пропустили предыдущий материал. Просто прочитайте об этих сверхсекретных частях в Википедии. Россияне настолько глупы, что секретную информацию из открытого доступа не удаляют.



Итак, 15 офицеров в/ч 29155 в разное время прибывали в этот регион. А любому контрразведчику известно, что именно этот отряд (а как же иначе? Только отряд, как «Дельта», к примеру. Чтобы никто не догадался!) занимается убийствами в Европе! А в свободное время собирают всяких радикалов и прочих врагов демократии и приказывают им начинать беспорядки в разных странах



Даже сейчас, когда вы читаете этот материал, по приказу агентов ГРУ во Франции проходит забастовка! Представляете, какое влияние на Европу имеют русские? Мне прямо хочется поделиться с Жаком Фоллору суперсверхособо секретными сведениями.



Отряд, который они, в смысле контрразведка, не поймали, называется «Альпийские глухари». А операция сорвалась потому, что какой-то русский агент об операции узнал. Об этом свидетельствуют те 15 горшков с цветами, которые почему-то находятся в окнах ближайших домов (советское кино тоже надо смотреть, неучи).



Отряд действительно состоит из суперпресуперагентов. Сколько лет эти неуловимые шпионы шастают по Европе, убивают европейцев (хайли лайкли) десятками и даже сотнями, ловко прячут трупы так, что никто даже не догадывается об этих убийствах. А сколько дорогих товаров понакупили и вывезли в нищую Россию, сколько прекрасного вина и всяких виски выпили… Просто жуть!.. И ещё, любому гражданину России известно, что основная база шпионов находится в Куршавеле. Но её почему-то не раскрыли...



Кстати, надо бы подключить к расследованию, к примеру, испанцев. Просто потому, что они крайние, в смысле вчера, из тех, кто в ужасе от вмешательства Москвы во внутренние дела страны. Евродепутат Жорди Каньяс выступил с речью по этому поводу. Выборы в Испании — под контролем Москвы. Каталонское сепаратистское движение тоже придумано в Кремле. «Источники» в СМИ не врут! Европа в опасности!



«Европарламент неоднократно высказывал предостережения о попытках России дестабилизировать наши демократии и ослабить Европейский союз. В связи с этим какие шаги по борьбе с вмешательством России в политические и выборные процессы государств ЕС предпримет новый состав Еврокомиссии?»



Вот так. Мы-то думали, что выступления всех этих сепаратистов, забастовщиков, пенсионеров, ЛГБТ и прочих — это от плохой работы местных органов управления или от каких-то непопулярных реформ. В крайнем случае, от желания просто попасть в телевизор или показать свое нежелание выполнять единственную заповедь бога, которую он повторил дважды: «Плодитесь и размножайтесь».



Оказывается, что мы самые сильные на этой планете. И ничего в любой точке мира без нас не происходит!



Зачем НАТО контрразведка, если есть СМИ?

Европейские СМИ зря прячут свою выдающуюся роль в почти поимке шпионов и почти разгроме шпионской базы.



Мне, человеку пишущему, очень обидно за моих французских, российских и немецких коллег. Английский сайт Bellingcat и его российский партнер The Insider, конечно, впереди всех спецслужб. Немецкие журналисты из немецкого журнала Der Spiegel, скорее всего, в этой тройке пристяжные. Но забывать об их заслугах нельзя.



Естественно, у вас возникает вопрос о том, на основании чего я делаю такой вывод. Поверить, конечно, сложно, но… Я прочитал список то ли фамилий, то ли псевдонимов русских шпионов. Александра Мишкина, он же Александр Петров, и Анатолия Чепиго, он же Руслан Баширов, вы уже знаете из прошлых материалов. Добавьте сюда Дениса Сергеева, он же Сергей Федотов. Стать иноагентом? Это может даже Познер



А ведь раскрыты ещё и Владимир Попов, Николай Конинихин, Иван Лебедев, Данил (так во французском тексте) Степанов, Сергей Павлов и Георгий Горшков, Эдуард Шишмаков, он же Эдуард Широков.



Не знаю, как вы, а я совершенно без опаски продолжу данный список. Александр Пушкин, Федор Чесноков, Лев Толстой и дальше. Кто-то из нас глупец. Или я, или начальники из российского ГРУ, или те, кто придумывал имена и фамилии русских шпионов.



Попробуйте назвать навскидку десяток англоязычных имен и фамилий. Джон Смит и дальше по тем фильмам и книгам, которые недавно видели или прочитали. Поверьте, составленный вами список англичан или американцев, которые что-то там натворили в США и Британии, вызовет только взрыв смеха. И примерно такое же продолжение, как то, которое предложил я.



И ещё один нюанс. Процитирую статью «Ле Монд»:

«На настоящий момент каких-либо следов действий этого подразделения ГРУ во Франции обнаружено не было. Раз этот департамент играл роль базы, российские спецслужбы, вероятно, не хотели привлекать к нему лишнего внимания операциями на французской территории».



Любой сотрудник спецслужб, на какой бы должности он ни работал, прекрасно знает, что дискредитировать собственную кантору нельзя. За это можно так по шапке получить, что придется её потом долго вытаскивать из грудной клетки вместе с головой. А вот нашему брату журналисту такое позволено. В смысле, дискредитировать чужую контору.



Непрофессионально считать собственных читателей идиотами

Единственный вывод из того, что опубликовано во французской газете, который я могу сделать, это то, что в Европе кто-то очень желает в очередной раз раздуть шпионский скандал с участием России. Жак Фоллору и его издание всего лишь запустили утку , которую от них потребовали.



Сам материал настолько хитро написан, что любой мало-мальски думающий человек воспримет это как шутку, как фельетон, но никак не как серьезную статью. И вместе с тем претензий к автору быть не может. Статья просто пестрит словами, которые можно выразить всего двумя словами: доказательств нет.



«На настоящий момент каких-либо следов действий этого подразделения ГРУ во Франции обнаружено не было». «Имена некоторых офицеров уже всплывали в журналистских расследованиях». «Болгарская прокуратура, в свою очередь, подтвердила подозрения насчет «агента ГРУ».



Откуда же это амбре?

Судя по тому, как вульгарно и непрофессионально сделан материал, кто-то очень жаждет отвлечь внимание собственных граждан от внутренних проблем и переключить мысли на Россию.



С учетом того факта, что совсем недавно Германия выслала двух наших дипломатов по обвинению в шпионаже, а также совершенно нелогичное участие в раздувании скандала немецкого журнала «Шпигель», возникает вполне логичная мысль о ведомстве фрау Меркель. Во всяком случае, предполагаю, что без ведома офиса на Вилли-Брандт-Штрассе не обошлось.



А вот зачем раздувать скандал именно сейчас, непонятно. Давить на Владимира Путина на «нормандской» встрече? Контрпродуктивно. Отвлечь внимание от проблем в НАТО? Не допустить событий, аналогичных французским? Возможно. Посмотрим на развитие событий… Вы никогда не обращали внимание на то, как нас воспринимают в Европе? Как то, что в России естественно и просто не замечается людьми, в европейских странах, особенно в последнее время, вызывает в европейцах как минимум трепет? А чаще — ужас и желание спрятаться в какую-либо щель.Почему-то любой русский, служивший в Советской или Российской армии, имеющий высшее образование (не говорю уже про два) и владеющий каким-либо экзотическим для Европы видом борьбы типа самбо или рукопашного боя, — это, несомненно, сотрудник ГРУ или СВР. Некая убийственная смесь Джеймса Бонда, Дольфа Лундгрена, Арнольда Шварценеггера и Рамзана Кадырова (да простит меня глава Чечни за включение в этот список).Европа все делает за нас. Сама придумывает себе страшилки. Сама доказывает, что все это правда. И сама этих страшилок панически боится.Из последнего. Посмотрите в англоязычном сегменте Интернета, сколько там «историй из жизни» о том, как русские дикари победили арабских дикарей в Париже, Бонне или ещё каком европейском городе. Как беженцы убегают при виде крепких «русских кожаных парней с короткими прическами».Странно современному европейскому мужчине быть мужиком. Странно защищать женщин. Странно совершать подвиги во имя Родины. Странно носить женщину на руках. Сегодня модно быть «родителем №…», существом без пола. Стальные яйца теперь — привилегия избранных. Как в курятнике. Куриц много, а петух один…Об очередной страшилке, точнее о новом варианте уже подзабытой страшилки о «Новичке», нам поведала французская газета Le Monde в своей статье «Верхняя Савойя — база российских шпионов, специалистов по точечным убийствам» («La Haute-Savoie, camp de base d’espions russes spécialisés dans les assassinats ciblés», 4 декабря 2019 года ). Автор — Жак Фоллору (Jacques Follorou).Итак, российские шпионы в очередной раз прокололись. Да и сложно было уйти от контрразведок сразу нескольких стран: Франции, Великобритании и Швейцарии. Да ещё и при огромной помощи США. Ну нет сегодня шпионов нормальных в России. Хотя прокололись опять гээрушники.Представляете такой непрофессионализм? Откуда хотят, оттуда и приезжают. Куда хотят, туда и отправляются. Хотят — живут во Франции. Хотят — не живут. Хотя, мне кажется, что это все-таки ещё более давняя история. Помните пастора Шлага? Может, чуть приукрасил историю Юлиан Семенов? Может, пастор так и бродит по Альпам с 1945 года? Человек старый уже тогда. Ориентироваться в горах не может.А главное, как глупо прокололись эти шпионы. Детский сад, младшая группа, а не ГРУ. Посмотрите любой мало-мальски известный шпионский фильм. Там же такие ситуации сплошь и рядом!Понятно, что, имея такие сведения, любой лейтенант французской или британской разведки может сделать правильный вывод. Приехали двое-трое-четверо молодых мужчин в Альпы. Русские! С деньгами. Периодически скрываются от слежки. Якобы катаются на горных лыжах. Встречаются со связными, замаскированными под женщин легкого поведения. Причем выбирают самых красивых. Украли идею у Джеймса Бонда.Я уже писал о частях и подразделениях, которые, по версии британских спецслужб, являются глубоко засекреченными объектами ГРУ и ССО МО РФ. Помните два секретнейших военных объекта: в/ч 29155 и в/ч 26165? Кто не помнит, не корите себя за то, что пропустили предыдущий материал. Просто прочитайте об этих сверхсекретных частях в Википедии. Россияне настолько глупы, что секретную информацию из открытого доступа не удаляют.Итак, 15 офицеров в/ч 29155 в разное время прибывали в этот регион. А любому контрразведчику известно, что именно этот отряд (а как же иначе? Только отряд, как «Дельта», к примеру. Чтобы никто не догадался!) занимается убийствами в Европе! А в свободное время собирают всяких радикалов и прочих врагов демократии и приказывают им начинать беспорядки в разных странахДаже сейчас, когда вы читаете этот материал, по приказу агентов ГРУ во Франции проходит забастовка! Представляете, какое влияние на Европу имеют русские? Мне прямо хочется поделиться с Жаком Фоллору суперсверхособо секретными сведениями.Отряд, который они, в смысле контрразведка, не поймали, называется «Альпийские глухари». А операция сорвалась потому, что какой-то русский агент об операции узнал. Об этом свидетельствуют те 15 горшков с цветами, которые почему-то находятся в окнах ближайших домов (советское кино тоже надо смотреть, неучи).Отряд действительно состоит из суперпресуперагентов. Сколько лет эти неуловимые шпионы шастают по Европе, убивают европейцев (хайли лайкли) десятками и даже сотнями, ловко прячут трупы так, что никто даже не догадывается об этих убийствах. А сколько дорогих товаров понакупили и вывезли в нищую Россию, сколько прекрасного вина и всяких виски выпили… Просто жуть!.. И ещё, любому гражданину России известно, что основная база шпионов находится в Куршавеле. Но её почему-то не раскрыли...Кстати, надо бы подключить к расследованию, к примеру, испанцев. Просто потому, что они крайние, в смысле вчера, из тех, кто в ужасе от вмешательства Москвы во внутренние дела страны. Евродепутат Жорди Каньяс выступил с речью по этому поводу. Выборы в Испании — под контролем Москвы. Каталонское сепаратистское движение тоже придумано в Кремле. «Источники» в СМИ не врут! Европа в опасности!Вот так. Мы-то думали, что выступления всех этих сепаратистов, забастовщиков, пенсионеров, ЛГБТ и прочих — это от плохой работы местных органов управления или от каких-то непопулярных реформ. В крайнем случае, от желания просто попасть в телевизор или показать свое нежелание выполнять единственную заповедь бога, которую он повторил дважды: «Плодитесь и размножайтесь».Оказывается, что мы самые сильные на этой планете. И ничего в любой точке мира без нас не происходит!Европейские СМИ зря прячут свою выдающуюся роль в почти поимке шпионов и почти разгроме шпионской базы.Мне, человеку пишущему, очень обидно за моих французских, российских и немецких коллег. Английский сайт Bellingcat и его российский партнер The Insider, конечно, впереди всех спецслужб. Немецкие журналисты из немецкого журнала Der Spiegel, скорее всего, в этой тройке пристяжные. Но забывать об их заслугах нельзя.Естественно, у вас возникает вопрос о том, на основании чего я делаю такой вывод. Поверить, конечно, сложно, но… Я прочитал список то ли фамилий, то ли псевдонимов русских шпионов. Александра Мишкина, он же Александр Петров, и Анатолия Чепиго, он же Руслан Баширов, вы уже знаете из прошлых материалов. Добавьте сюда Дениса Сергеева, он же Сергей Федотов.А ведь раскрыты ещё и Владимир Попов, Николай Конинихин, Иван Лебедев, Данил (так во французском тексте) Степанов, Сергей Павлов и Георгий Горшков, Эдуард Шишмаков, он же Эдуард Широков.Не знаю, как вы, а я совершенно без опаски продолжу данный список. Александр Пушкин, Федор Чесноков, Лев Толстой и дальше. Кто-то из нас глупец. Или я, или начальники из российского ГРУ, или те, кто придумывал имена и фамилии русских шпионов.Попробуйте назвать навскидку десяток англоязычных имен и фамилий. Джон Смит и дальше по тем фильмам и книгам, которые недавно видели или прочитали. Поверьте, составленный вами список англичан или американцев, которые что-то там натворили в США и Британии, вызовет только взрыв смеха. И примерно такое же продолжение, как то, которое предложил я.И ещё один нюанс. Процитирую статью «Ле Монд»:Любой сотрудник спецслужб, на какой бы должности он ни работал, прекрасно знает, что дискредитировать собственную кантору нельзя. За это можно так по шапке получить, что придется её потом долго вытаскивать из грудной клетки вместе с головой. А вот нашему брату журналисту такое позволено. В смысле, дискредитировать чужую контору.Единственный вывод из того, что опубликовано во французской газете, который я могу сделать, это то, что в Европе кто-то очень желает в очередной раз раздуть шпионский скандал с участием России. Жак Фоллору и его издание всего лишь запустили утку , которую от них потребовали.Сам материал настолько хитро написан, что любой мало-мальски думающий человек воспримет это как шутку, как фельетон, но никак не как серьезную статью. И вместе с тем претензий к автору быть не может. Статья просто пестрит словами, которые можно выразить всего двумя словами: доказательств нет.Судя по тому, как вульгарно и непрофессионально сделан материал, кто-то очень жаждет отвлечь внимание собственных граждан от внутренних проблем и переключить мысли на Россию.С учетом того факта, что совсем недавно Германия выслала двух наших дипломатов по обвинению в шпионаже, а также совершенно нелогичное участие в раздувании скандала немецкого журнала «Шпигель», возникает вполне логичная мысль о ведомстве фрау Меркель. Во всяком случае, предполагаю, что без ведома офиса на Вилли-Брандт-Штрассе не обошлось.А вот зачем раздувать скандал именно сейчас, непонятно. Давить на Владимира Путина на «нормандской» встрече? Контрпродуктивно. Отвлечь внимание от проблем в НАТО? Не допустить событий, аналогичных французским? Возможно. Посмотрим на развитие событий… Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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