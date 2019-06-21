Почти миллиард на войну: конгресс США одобрил помощь Украине

Материальную поддержку Украине на сумму почти в $700 млн одобрила палата представителей США. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Вашингтоне, передает RT.

«Палата представителей конгресса США одобрила проекты законов о финансировании Пентагона, Госдепартамента, агентства США по международному развитию и смежных программ на 2020 год», — отмечается в сообщении украинской дипмиссии.

Военное министерство США выделит на национальную безопасность Украины порядка $250 млн. Из этой суммы около $50 млн Пентагон потратит на поставки Киеву летальных оборонительных вооружений.

В рамках программы «Международное военное финансирование» Госдеп и агентство США по международному развитию потратят на Украину еще $445,7 млн. Теперь законопроекты должен одобрить сенат США, после чего их отправят на подпись американскому президенту Дональду Трампу.

Двумя днями ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер призвал Киев покупать оружие и военную технику у Вашингтона. «Думаю, важно также, чтобы Украина ответила взаимностью — в плане покупки у нас военной техники. И я знаю, что они [власти Украины] намерены это сделать», — подчеркнул Волкер. При этом он не уточнил, какие именно вооружения украинская сторона собирается закупить у Вашингтона и сколько средств Киев планирует на это потратить.

По словам Волкера, приоритетными являются поставки антиснайперских систем Barrett M82 и противотанковых комплексов Javelin. «Глядя в будущее, нам надо рассмотреть отправку на Украину систем ПВО, прибрежной обороны <...> Все они очень важны», — подчеркнул американский дипломат.

В разговоре с ФАН военный эксперт Дмитрий Родионов заявил, что Украина попала в «клуб друзей США», которые обязаны покупать американское оружие.

«Все, кто входит в этот «клуб», обязаны покупать все американское. По-другому никак. Второе ключевое слово — «покупать». Пусть никого не смущают ежегодно выделяемые миллионные суммы на военную «помощь» Украине. Американцы ничего никому не дают просто так. Они дают вам в долг деньги, на которые вы должны у них что-то купить», — заявил он.

По данным Пентагона, с 2014 года по настоящее время Вашингтон оказал Киеву военную помощь в размере $1,5 млрд.

В марте Госдеп одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на десятки миллионов долларов.

«Государственный департамент принял решение одобрить потенциальную продажу Украине противотанковых комплексов Javelin ориентировочной стоимостью $47 млн», — говорится в сообщении.

В оборонном бюджете США на уходящий 2019 финансовый год Россия обвиняется в нарушении договора РСМД. Не забыты в американском оборонном бюджете и новые партнеры США в Восточной Европе, в частности Украина и Грузия.

Согласно документу, на военную помощь Украине выделяется $250 млн (больше на $50 млн, чем в 2018 году), что будет включать и поставки «летальных вооружений».

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Ранее администрация Трампа уже начала поставки на Украину противотанковых комплексов Javelin. Уже несколько лет ведется программа подготовки украинских военнослужащих американскими военными инструкторами.

Грузии планируется продолжить поставки «летальных оборонительных вооружений» и предпринимать меры по поддержке ее вступления в НАТО. Одновременно предлагается «изучить возможность увеличения числа учений» с этими странами в Черном море с участием стран НАТО.

Поддержку со стороны США связывают в Киеве с «российской агрессией». Официально вступивший 20 мая в должность президента Украины Владимир Зеленский призвал США усилить санкции в отношении России. На встрече с представителями Соединенных Штатов в Киеве он обсудил вопрос противодействия России, сообщила пресс-служба главы государства. В сообщении отмечается, что «США являются мощным и очень серьезным партнером Украины» и Киев без американской помощи не сможет «преодолеть российскую агрессию в Донбассе и в Крыму», передает НСН.

При этом Москва отрицает обвинения в агрессии, а Киев признавал, что юридически не может доказать присутствие российских военных в Донбассе. В ОБСЕ также признали, что российских вооруженных сил на Украине не замечено.