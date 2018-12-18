Почти максимальный срок: суд признал виновным одного из напавших на школу в Перми

В Перми суд вынес приговор одному из двух подростков, напавших 15 января на 127-ю городскую школу. Молодой человек был признан виновным в покушении на убийство 30 человек, в том числе детей, и получил практически максимальный срок — 9 лет и 8 месяцев. Также осуждённого обязали наблюдаться у психиатра и выплатить компенсации потерпевшим. Дело в отношении второго участника преступления выделено в отдельное производство. Он находится на лечении в психиатрической больнице, так как признан невменяемым.

Во вторник Мотовилихинский районный суд Перми огласил приговор одному из двух подростков, напавших с ножами на 127-ю городскую школу 15 января 2018 года. Тогда лишь по счастливой случайности обошлось без жертв — в общей сложности в результате резни пострадали 15 человек, в том числе и оба нападавших.

В связи с тем, что подсудимый не достиг 18 лет, а среди пострадавших есть дети, суд проходил полностью в закрытом режиме. Прокурор в ходе процесса просил приговорить подростка к 9 годам и 10 месяцам воспитательной колонии, а также отправить его на принудительное лечение и поместить под наблюдение у врача-психиатра, а также удовлетворить иски потерпевших в заявленном размере.

«Согласно заключению экспертов, он был признан вменяемым, но при этом у него имелось психическое расстройство, в соответствии с которым он нуждается в принудительном лечении и наблюдении у врача-психиатра», — отмечала прокурор Екатерина Кашина.

В итоге судья Константин Истомин почти полностью удовлетворил требования гособвинителя. Подсудимый был признан виновным по нескольким статьям УК РФ: ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества), ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление), пункты «а», «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство нескольких человек, в том числе малолетних).

Подросток, который, как установило следствие, был зачинщиком резни , получил 9 лет и 8 месяцев воспитательной колонии. Его имя не разглашается.

«Суд признал виновным несовершеннолетнего в покушении на убийство 30 лиц, совершенное вместе с соучастником из хулиганских побуждений. Убийство не было доведено до конца, поскольку учителем было оказано сопротивление», — заявила после заседания журналистам прокурор Кашина.

Кроме того, подростка обязали наблюдаться у психиатра и выплатить 8 млн рублей по искам потерпевших. Стоит отметить, что основную часть срока осуждённому придется отбывать в местах лишения свободы «для взрослых» — по достижению совершеннолетия он будет переведен в колонию общего режима.

Стоит отметить, что для несовершеннолетних максимальный срок заключения, вне зависимости от тяжести преступления, составляет 10 лет лишения свободы, поэтому приговор пермского суда можно смело назвать более чем суровым.

По словам адвоката подростка Степана Овчинникова, его подопечный в суде несколько раз заявлял о своем раскаянии, а также принёс извинения родителям пострадавших детей, своим родителям и учителям школы. Приговор защитник будет обжаловать. «В нашей позиции ничего не изменилось, мы не согласны с квалификацией. Будем обжаловать в установленные законом сроки — в течение 10 дней с момента получения текста приговора», — цитирует ТАСС слова Овчинникова.

Дело в отношении второго нападавшего выделено в отдельное производство. По итогам длительной психиатрической экспертизы он, в отличие от подельника, был признан невменяемым и сейчас находится на принудительном лечении в специализированной клинике.

Нападение в январе

Нападение на школу № 127 произошло в разгар учебного дня. Около 10:45 двое подростков в масках — один из них был на тот момент учеником этой школы, другой уже ушёл из неё — ворвались в один из классов и напали с ножами на учительницу. После этого они стали наносить удары ученикам 4-го «Б» класса, а затем и друг другу. В общей сложности в резне пострадали 15 человек, большинству из которых потребовалась госпитализация. В частности, классная руководительница Наталья Шагулина получила тяжелое ранение в шею.

Инцидент вызвал огромный резонанс по всей стране. В частности, в Госдуме предложили сделать обязательным наличие в российских школах систем видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова полиции и металлодетекторов. Кроме того, учреждения предложили обязать нанимать для своей охраны компетентных сотрудников частных охранных предприятий.

Вице-премьер РФ Ольга Голодец после инцидента констатировала, что существующая в России система охраны не предполагала подобного нападения. После резни тотальная проверка частных охранных предприятий, работающих в школах, была организована Росгвардией.

Претензии к охранникам после трагедии предъявили и родители пострадавших детей. «На входе есть турникет, и чтобы пройти, нужно приложить карточку. Однако на деле совершенно любой человек может попасть внутрь. В день нападения я приносила своему ребёнку лыжи для урока физкультуры. Охрана меня свободно пропустила, даже не спросив, куда я и иду и зачем. Иногда просят показать паспорт. Но какой в этом смысл, ведь они просто переписывают имя в тетрадку. Никакой идентификации нет. Ко всему прочему охрана, насколько я понимаю, даже не вызвала полицию — правоохранителям о ЧП сообщили сотрудники торгового центра, куда прибежали дети», — рассказывала RT мать одного из учеников Екатерина Саттарова.

Кроме того, вопросы у родителей возникли и к школьным психологам.

«Например, неадекватное поведение одного из нападавших прослеживалось давно. В школе знали, что он курил наркотики и вообще вёл деструктивный образ жизни и состоял на учёте в психоневрологическом диспансере. Школа никаких мер не принимала. Хотя из спортивного клуба этого парня отчислили ещё три года назад», — отмечала Саттарова.

Осенью в России произошла ещё более масштабная трагедия. 17 октября в Керчи учащийся колледжа смог в одиночку убить 20 человек и ранить около 70. В ходе нападения на своё учебное заведение погиб и сам нападавший — 18-летний Владислав Росляков.