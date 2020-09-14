Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Круг сужается: Загадочная спутница Навального оказалась дочкой главы биолаборато...
Компания США отказалась поставлять газ на Украину: Хватило одной разгромной стат...
Путин ошеломлён: Перед визитом Лукашенко в Сочи Bloomberg узнал о реакции Кремля
Сорви маску с силовика: "Бабий бунт" в Минске пошёл врукопашную. С виз...
Главная / Политика

Почти Крым-2: России развязывают руки. Даже на Украине

14 сентября 2020, 12:30  •  289 • Политика
По мнению политолога Дмитрия Евстафьева, всё новые и новые поступающие требования к России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным дают понять одно - нашей стране развязывают руки. Даже на Украине.
Таким образом политолог прокомментировал слова своего коллеги и журналиста Александра Сосновского об утечке требований по ситуации с Навальным, среди которых, например, введение штрафных пошлин на поставки энергоносителей из России в Европу или же "разрешение" использования газопровода "Северный поток - 2", при условии, что Навальный будет допущен к выборам.
"Этот пункт означает, что его состояние настолько хорошо, что он готов вернуться к нормальной жизни. При этом должны быть сняты юридические претензии, даны гарантии неприкосновенности, снята судимость", - написал Сосновский в своём Telegram-канале.
По мнению Дмитрия Евстафьева, такие данные говорят о том, что в краткосрочной перспективе России создали проблемы, однако в среднесрочной…
"Картина совершенно иная. Нам настолько развязывают руки, что об этом раньше приходилось только мечтать. И в Белоруссии, и на Каспии, и, простите за грубое русское слово, на Украине. Да и ещё кое-где", - написал он в своём Telegram-канале "Профессор смотрит в мiръ. Авторский анонимный канал Дмитрия Евстафьева".
Он отметил, что с России "окончательно снимают путы газовой дипломатии", которые были ещё пять-семь лет назад.
"Это вообще-то почти Крым-2. Ну, не совсем, но почти", - отметил он.
По словам Евстафьева, это возможность "обнулить сразу много "обязательств без ручки" перед не самыми приятными людьми. И главное - почти без нашего участия".
"А второй "Северный поток" достроим. Но в другой геополитической ситуации. И на наших условиях. А пока - газификация всей страны. Так вижу", - резюмировал эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



289
Источник
Похожие новости
14 сентября 2020, 05:10
Момент, когда Минску пора просить помощи? Коц одним видео показал, как толпа ощутила вкус крови
14 сентября 2020, 05:10
Водоналивные баки вместо покрышек. Протестующие начали возводить баррикады в Минске
14 сентября 2020, 03:20
Партия у власти: кто победил и кто проиграл после единого дня голосования
14 сентября 2020, 07:00
Меркель, не дозвонившись Лукашенко, высказалась о демократии в Белоруссии
14 сентября 2020, 01:30
"Они тщательно изучили Запад": Глава британской разведки опасается проблем из-за русской ракеты
14 сентября 2020, 01:30
Ужасный и коварный: Почему Запад демонизирует Путина
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 сентября 2020, 05:10
Момент, когда Минску пора просить помощи? Коц одним видео показал, как толпа ощутила ...
14 сентября 2020, 05:10
Водоналивные баки вместо покрышек. Протестующие начали возводить баррикады в Минске
14 сентября 2020, 03:20
Партия у власти: кто победил и кто проиграл после единого дня голосования
14 сентября 2020, 08:50
Чудо-юдо: Лавров исцеляет Навального
14 сентября 2020, 07:00
Меркель, не дозвонившись Лукашенко, высказалась о демократии в Белоруссии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 сентября 2020, 04:00
"Любая домохозяйка может, а "Империя зла - нет": Отравление Навального подняли на смех
13 сентября 2020, 19:05
Потрясённый состоянием Крыма Лоза напомнил об ошибке Ельцина
10 сентября 2020, 05:50
Главный индикатор объединения – Мишустин: О чём Лукашенко не мог сказать 20 лет
12 сентября 2020, 11:55
Украина начала действовать: первый ответ на оскорбление посла на границе с Белоруссией
12 сентября 2020, 22:55
"Белорусам придётся рассчитаться": Аттракцион с проездом Тихановской по Варшаве возмутил народ
11 сентября 2020, 22:10
Круг сужается: Загадочная спутница Навального оказалась дочкой главы биолаборатории
08 сентября 2020, 00:40
"Ваши деревни накроются медным тазом": Житель Латвии описал "счастливую жизнь" белорусов в ЕС
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.