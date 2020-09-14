Почти Крым-2: России развязывают руки. Даже на Украине

Таким образом политолог прокомментировал слова своего коллеги и журналиста Александра Сосновского об утечке требований по ситуации с Навальным, среди которых, например, введение штрафных пошлин на поставки энергоносителей из России в Европу или же "разрешение" использования газопровода "Северный поток - 2", при условии, что Навальный будет допущен к выборам.

"Этот пункт означает, что его состояние настолько хорошо, что он готов вернуться к нормальной жизни. При этом должны быть сняты юридические претензии, даны гарантии неприкосновенности, снята судимость", - написал Сосновский в своём Telegram-канале.

По мнению Дмитрия Евстафьева, такие данные говорят о том, что в краткосрочной перспективе России создали проблемы, однако в среднесрочной…

"Картина совершенно иная. Нам настолько развязывают руки, что об этом раньше приходилось только мечтать. И в Белоруссии, и на Каспии, и, простите за грубое русское слово, на Украине. Да и ещё кое-где", - написал он в своём Telegram-канале "Профессор смотрит в мiръ. Авторский анонимный канал Дмитрия Евстафьева".

Он отметил, что с России "окончательно снимают путы газовой дипломатии", которые были ещё пять-семь лет назад.

"Это вообще-то почти Крым-2. Ну, не совсем, но почти", - отметил он.

По словам Евстафьева, это возможность "обнулить сразу много "обязательств без ручки" перед не самыми приятными людьми. И главное - почти без нашего участия".

"А второй "Северный поток" достроим. Но в другой геополитической ситуации. И на наших условиях. А пока - газификация всей страны. Так вижу", - резюмировал эксперт.