|
Почти Крым-2: России развязывают руки. Даже на Украине
14 сентября 2020, 12:30 • 289 • Политика
По мнению политолога Дмитрия Евстафьева, всё новые и новые поступающие требования к России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным дают понять одно - нашей стране развязывают руки. Даже на Украине.
Таким образом политолог прокомментировал слова своего коллеги и журналиста Александра Сосновского об утечке требований по ситуации с Навальным, среди которых, например, введение штрафных пошлин на поставки энергоносителей из России в Европу или же "разрешение" использования газопровода "Северный поток - 2", при условии, что Навальный будет допущен к выборам.
"Этот пункт означает, что его состояние настолько хорошо, что он готов вернуться к нормальной жизни. При этом должны быть сняты юридические претензии, даны гарантии неприкосновенности, снята судимость", - написал Сосновский в своём Telegram-канале.
По мнению Дмитрия Евстафьева, такие данные говорят о том, что в краткосрочной перспективе России создали проблемы, однако в среднесрочной…
"Картина совершенно иная. Нам настолько развязывают руки, что об этом раньше приходилось только мечтать. И в Белоруссии, и на Каспии, и, простите за грубое русское слово, на Украине. Да и ещё кое-где", - написал он в своём Telegram-канале "Профессор смотрит в мiръ. Авторский анонимный канал Дмитрия Евстафьева".
Он отметил, что с России "окончательно снимают путы газовой дипломатии", которые были ещё пять-семь лет назад.
"Это вообще-то почти Крым-2. Ну, не совсем, но почти", - отметил он.
По словам Евстафьева, это возможность "обнулить сразу много "обязательств без ручки" перед не самыми приятными людьми. И главное - почти без нашего участия".
"А второй "Северный поток" достроим. Но в другой геополитической ситуации. И на наших условиях. А пока - газификация всей страны. Так вижу", - резюмировал эксперт.
289
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 сентября 2020, 04:00
|
13 сентября 2020, 19:05
|
10 сентября 2020, 05:50
|
12 сентября 2020, 11:55
|
12 сентября 2020, 22:55
|
11 сентября 2020, 22:10
|
08 сентября 2020, 00:40