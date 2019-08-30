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Почти как табак и алкоголь: ВОЗ признала колбасы, сосиски и даже бекон "опасным продуктом"

30 августа 2019, 06:54  •  93 • В мире
Изделия из переработанного мяса, такие как колбаса, сосиски или бекон, по словам специалистов Всемирной организации здравоохранения, не менее вредны для здоровья человека, чем алкоголь и табак.
Как утверждают ученые ВОЗ, исследования показали, что достаточно съедать в день всего 50 грамм такой продукции, чтобы увеличить на 18% риск развития рака кишечника.
Канцерогенным, по словам исследователей, может быть любое красное мясо – как свинина или говядина, так и баранина. Однако в настоящее время они не могут утверждать это с полной уверенностью из-за того, что не хватает соответствующих данных.
К тому же очень многое зависит от того, каким именно способом было приготовлено мясное блюдо. К примеру, если мясо готовить над тлеющими углями, где создается очень высокая температура, что в продукте появляются разные канцерогены.
Кроме того, в колбасах или сосисках самого мяса бывает не более 15%. Примерно половина объема продукта – это кожа, кости и субпродукты. Остальное состоит из крахмала, добавок, усиливающих вкус, консервантов и прочей химии, отметили эксперты ВОЗ. Поэтому назвать такие продукты мясными можно условно.

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