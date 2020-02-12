Почти как Медведев? В Сети набирает популярность видео с танцующим Зеленским

Видео опубликовала пользователь Лена Леона, прикрепившая к нему подпись: "А вы танцевали с президентом?" По её словам, кадры были сняты ещё до того, как Зеленский выиграл выборы и возглавил Украину.

Действие разворачивается, видимо, в клубе или ресторане. Ролик запечатлел ритмичные движения Зеленского, который активно прыгает и машет руками. Напротив, по всей видимости, танцует его супруга Елена, уточняет "Страна.ua".

Тем не менее, будучи президентом, Зеленский также успел продемонстрировать соотечественникам свои танцевальные навыки.

В прошлом году журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов выложил в "Твиттер" видео, на котором запечатлено, как украинский лидер выступает на сцене одного из шоу.

"А вы думали, танцующий президент только в индийском кино бывает", - пошутил Смирнов.

При этом пользователи в комментариях начали сравнивать Зеленского с экс-премьером России Дмитрием Медведевым, вспомнив его танцы на одном из мероприятий несколько лет назад.