|
Почти как Медведев? В Сети набирает популярность видео с танцующим Зеленским
12 февраля 2020, 20:09 • 108 • Политика
В социальной сети TikTok набирает популярность видео танцующего президента Украины Владимира Зеленского. За несколько дней ролик набрал почти 46 тыс. лайков.
Видео опубликовала пользователь Лена Леона, прикрепившая к нему подпись: "А вы танцевали с президентом?" По её словам, кадры были сняты ещё до того, как Зеленский выиграл выборы и возглавил Украину.
Действие разворачивается, видимо, в клубе или ресторане. Ролик запечатлел ритмичные движения Зеленского, который активно прыгает и машет руками. Напротив, по всей видимости, танцует его супруга Елена, уточняет "Страна.ua".
Тем не менее, будучи президентом, Зеленский также успел продемонстрировать соотечественникам свои танцевальные навыки.
В прошлом году журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов выложил в "Твиттер" видео, на котором запечатлено, как украинский лидер выступает на сцене одного из шоу.
"А вы думали, танцующий президент только в индийском кино бывает", - пошутил Смирнов.
При этом пользователи в комментариях начали сравнивать Зеленского с экс-премьером России Дмитрием Медведевым, вспомнив его танцы на одном из мероприятий несколько лет назад.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
108
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 февраля 2020, 12:09
|
06 февраля 2020, 17:54
|
06 февраля 2020, 08:09
|
10 февраля 2020, 09:39
|
08 февраля 2020, 05:39
|
11 февраля 2020, 01:54
|
06 февраля 2020, 17:39