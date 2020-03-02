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Почти два метра до солнышка: Малыш провёл под снежной лавиной полчаса – спасло только чудо

02 марта 2020, 06:39  •  12 • В мире
Британский мальчик чуть не погиб, катаясь на лыжах в Альпах. Только наблюдательность его отца спасла 11-летнего ребёнка. Он провёл под завалом около получаса, а до воздуха и солнышка было не так уж далеко – меньше двух метров.
Сердце замирает, если представить, что чувствовал отец, откапывая своего 11-летнего сына из-под лавины. Мальчик был похоронен под снегом около 30 минут. В большинстве случаев за это время даже опытные лыжники гибнут от недостатка кислорода.
История, о которой написало издание Daily Mail, случилась 28 декабря 2019 года во французских Альпах. Гиллон Кэмпбелл с сыновьями вышел на лыжный склон. Старший мальчик Фокс отправился на участок между двумя трассами. Его отец остался подождать младшего сына и планировал присоединиться к первенцу. Фокс решил съехать, увидел перед собой яму, попытался перепрыгнуть, но упал. И тут его накрыло снегом – сошла лавина.
Камера на шлеме Фокса зафиксировала всё: и падение, и падающие сверху центнеры снега, и крик ребёнка. Гиллон очень удивился, когда не увидел Фокса в том месте, где они условились встретиться. Он дошёл до подъёмника, но мальчика не было и там.
"Я думал, что сын в очереди на фуникулёр, но не нашёл его там. Мы отправились на подъёмнике, но на горе Фокса тоже не было. Я решил, что мне нужно вернуться туда, где я видел его в последний раз", – рассказал Гиллон.
Мужчина отошёл от трассы и увидел, что снег лежит иначе, чем раньше. Он стал более рыхлым. И тогда Гиллон посмотрел на трансивер, закреплённый на руке. Устройство подало сигнал, что кто-то действительно рядом, в снегу. Обеспокоенный отец стал раскапывать снег руками, нашёл шлем сына, нащупал голову. Гиллон позвал на помощь, подоспела катавшаяся неподалёку пара. Они разгребали снег руками, пока не прибыли спасатели.
Спасатели потом рассказали, что мальчик был похоронен под снегом около 30 минут. Шанс на выживание после такого периода времени, как правило, невелик. Высок риск удушья. Но мальчик выжил.
"Я не забуду тот момент, когда я его обнял. Ему было так холодно… Но он был жив, и с ним было всё в порядке", – вспоминает отец.

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