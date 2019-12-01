Почти даром, но есть нюансы: К чему следует готовиться, купив дом в Италии за 1 евро

Дело в том, объясняют СМИ, что в Бивоне, как и во многих городах Италии, в последние годы наблюдается резкий отток населения: за 40 лет население городка сократилось вдвое. Поскольку иные меры не помогают, администрация города пошла на решительный шаг, предлагая любому желающему купить исторический особняк всего за 1 евро (примерно 75 рублей).

Причём что вы будете делать с недвижимостью, власти Бивоны не волнует: можно устроить гостиницу, ночной клуб, ресторан или шоколадную фабрику, а можно просто жить - главное, чтобы покупатели отремонтировали здания, а они, как правило, находятся в плачевном состоянии. Для этого у покупателя на счету должно быть не меньше 2500 евро.

Напомним, подобные "распродажи" уже несколько лет проводятся в Италии и других странах: ранее в этом году стало известно, что дома за 1 евро продаются в городке Муссомели, а до этого о такой же акции объявили власти города Самбука.