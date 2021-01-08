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Почти 93 млн тестов: в России выявлено 23 652 новых случая коронавируса

08 января 2021, 18:05  •  42 • В России
В России за минувшие сутки выявлено 23 652 новых случая коронавирусной инфекции, наибольшее число из них в Москве (5027), Санкт-Петербурге (3017) и Московской области (1226). За это время вылечились 21 677 человек, 454 пациента скончались. Тем временем в Генпрокуратуре России отметили существенное сокращение количества фейков о ситуации с пандемией коронавируса.
 
АГН «Москва» © Денис Гришкин
 

В России за минувшие сутки выявлено 23 652 новых случая коронавирусной инфекции. За это время вылечились 21 677 человек, 454 пациента скончались.

Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Москве (5027), Санкт-Петербурге (3017) и Московской области (1226).

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что с начала пандемии в России проведено более 92,9 млн лабораторных исследований на выявление COVID-19. Под медицинским наблюдением в связи с подозрением на заболевание остаются более 639 тыс. человек.

«Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей для изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 397 обсерваторов на 37 691 место, из них развернуто 143 обсерватора на 17 363 места, где размещены 1382 человека», — добавили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, что во всех пунктах пропуска через границу РФ ведётся усиленный двойной контроль лиц, прибывающих из неблагополучных регионов, с использованием тепловизионного оборудования. 

Общее число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции в стране достигло 3 355 794, за всё время от осложнений, развившихся на фоне коронавируса, и сопутствующих заболеваний скончались 60 911 человек, 2 731 129 выздоровели.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Как сообщал 5 января глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, прививку российской вакциной «Спутник V» уже сделали более 1 млн россиян. Специалист подчеркнул, что Минздрав совместно с Росздравнадзором ведёт мониторинг состояния вакцинированных, никаких новых нежелательных реакций у них выявлено не было.

Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанная центром им. Гамалеи, помимо России зарегистрирована ещё в четырёх странах: Белоруссии, Аргентине, Сербии и Боливии.

В пресс-службе фармацевтической компании Uniao Quimica, которая является партнёром Российского фонда прямых инвестиций, рассказали, что в ближайшие дни производство «Спутника V» в рамках договорённости о передаче технологий начнётся в Бразилии. Там добавили, что на следующую неделю запланированы переговоры о поставке в страну значительного количества доз препарата, отметив, что «развитие пандемии требует от всех сторон действовать быстро».

  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Руководитель департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения Кейт О'Брайен сообщила, что ВОЗ взаимодействует с 15 производителями вакцин от COVID-19, в том числе из России, по вопросам эффективности препаратов.

«Мы ожидаем, что дополнительные вакцины будут включены в список для экстренного использования в ближайшие недели», — приводит её слова ТАСС.

Тем временем премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что Россия производит достаточное количество средств индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции.

«Мы нарастили в разы за считаные дни, месяцы производство всех необходимых средств индивидуальной защиты для нашего населения и сейчас практически не закупаем ничего из-за рубежа», — заметил премьер на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.

В Генпрокуратуре России, комментируя ситуацию с COVID-19, отметили существенное сокращение количества фейков о пандемии коронавируса. 

В ведомстве напомнили, что пик распространения недостоверной информации о коронавирусной инфекции пришелся на март, апрель и май 2020 года.

«В настоящее время фейки, связанные с коронавирусом, направляются на блокировку нечасто, что может свидетельствовать о приобретённых населением знаниях относительно происхождения данной инфекции, способах её профилактики и лечения, а также о принимаемых органами власти мерах», — заключили в Генпрокуратуре.

В свою очередь, учёные из британского Национального института по здоровью и уходу пришли к выводу, что у некоторых пациентов коронавирус может переходить в затяжную форму, передаёт РИА Новости. По словам специалистов, в таком случае болезнь может длиться дольше 12 недель. Также при таком сценарии сильно затрудняется диагностика, так как перечень симптомов сильно варьируется.

В частности, пациент может испытывать боли в грудной клетке, учащённое сердцебиение, постоянное недомогание, а также кашлять. Кроме того, у ряда заболевших наблюдалась сыпь, боли в мышцах и суставах, а также неврологические симптомы, такие как нарушение сна или головокружение.

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