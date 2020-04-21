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Почти 800 тысяч человек подхватили коронавирус нового типа - американские специалисты
21 апреля 2020, 17:10 • 109 • Политика
Американские специалисты отчитались о числе заболевших коронавирусом нового типа. В общей сложности заболели почти 800 тысяч человек.
В США почти 800 тысяч человек заражены коронавирусом нового типа. Это официальная статистика американских специалистов, однако надо понимать, что часть американцев просто не обращаются к врачам.
Если быть совсем точными, официальная цифра заболевших на этот час – это 787 901 случай. Погибли 42 тысячи 364 пациента с коронавирусом. Максимум летальных исходов в Нью-Йорке – там не удалось спасти 14 тысяч 604 человека.
Проведено более 4 млн 26 тыс. тестов на коронавирус, добавляют представители американского штаба. Выздоровели 72 858 человек.
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