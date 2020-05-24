|
Почти 8,7 млн тестов: в России выявили 8599 новых случаев коронавируса
24 мая 2020, 13:50 • 10 • В России
За минувшие сутки в России выявили 8599 новых случаев коронавирусной инфекции, 5363 человека выздоровели, 153 скончались. Днём ранее в стране зафиксировали 9434 новых случая COVID-19, за сутки до этого — 8894. В общей сложности на территории РФ известно о 344 481 случае заболевания коронавирусной инфекцией. По данным Роспотребнадзора, в стране проведено почти 8,7 млн тестов на определение наличия COVID-19. В сложившейся ситуации правительство выделило 100 млрд рублей для компенсации снижения доходов региональных бюджетов. Эксперты полагают, что пик заболеваемости уже преодолели только Москва и Подмосковье, а говорить о снятии ограничительных мер в стране можно будет, когда коллективный иммунитет достигнет показателя 60—70%.
РИА Новости © Валерий Мельников
За прошедшие сутки в 84 регионах России выявлено 8599 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Согласно данным оперативного штаба, 43,9% новых пациентов с COVID-19 не имели клинических проявлений болезни.
Днём ранее в стране зафиксировали 9434 новых случая COVID-19, за сутки до этого — 8894. Согласно последним данным, в общей сложности в РФ насчитывается 344 481 выявленных случаев коронавирусной инфекции нового типа.
По данным Роспотребнадзора, в РФ проведено более 8,685 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. С начала эпидемии под медицинским наблюдением находились 1 149 382 человека. По состоянию за 23 мая под контролем остаются 282 405 человек.
Наибольшее количество случаев COVID-19 по-прежнему отмечается в Москве (всего — 163 913, активных — 112 080). За сутки в столице выявили 2516 новых заболевших. За день до этого в городе зафиксировали 3190 случаев коронавируса, в предшествующие этому 24 часа — 2988 случаев.
В пятёрку регионов с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19 с начала эпидемии также входят Подмосковье (33 515), Санкт-Петербург (13 339), Нижегородская область (8047) и Дагестан (4095).
Незадолго до публикации новой сводки оперштаба стало известно, что правительство выделило 100 млрд рублей для компенсации снижения доходов региональных бюджетов. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.
В соответствии с поручением президента, средства направят в 56 субъектов, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Отмечается, что размер дотации для каждого региона будет определяться с учётом первоочередных расходов региональных бюджетов.
«Эта мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов Федерации в условиях экономических ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией», — говорится в сообщении правительства.
Вакцина и формирование иммунитета
Комментируя ситуацию с распространением коронавируса, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико выразил мнение, что о снятии ограничений в стране можно будет говорить, когда коллективный иммунитет достигнет показателя 60—70% населения. По его словам, эпидемический процесс в такой группе будет развиваться с гораздо меньшей активностью и интенсивностью.
«Но ожидать, что это будет в результате естественного «проэпидемичивания», конечно, в корне неправильно. Слишком много будет жертв среди населения. И это мы видим в тех странах, где избрана пассивная тактика в контроле за инфекцией. Нужна вакцина, чтобы искусственно создать необходимую иммунную прослойку», — цитирует Брико «Парламентская газета».
Эксперт заявил, что в последнюю неделю наблюдается стабилизация эпидемического процесса, однако эта тенденция может оказаться неустойчивой. Брико отметил, что необходимо продолжать следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора.
«На этом этапе нужно в полной мере соблюдать меры предосторожности, такие как социальное дистанцирование и самоизоляция. В общественном месте нужна медицинская маска, также очень важна личная гигиена. Эти требования продолжают сохраняться», — подчеркнул представитель Минздрава.
Специалист отметил, что, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, об окончании распространения эпидемии можно будет говорить, когда 95% населения выработают иммунитет к COVID-19.
«Это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции. Она не будет распространяться, потому что она не найдёт благоприятную почву для размножения и закрепления в этой когорте лиц», — заявил Брико.
В свою очередь, кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости сообщил, что пик распространения COVID-19, согласно расчётам, преодолели только Москва и Подмосковье.
«Основная причина этого — то, что с конца апреля в столичном регионе значительно увеличилось число тестов. С одной стороны, выросло количество заболевших, с другой, были выявлены и изолированы заболевшие на самых ранних стадиях. Вырос процент бессимптомных носителей вируса. В результате пик наступил раньше, а затем начался спад», — заявил эксперт.
По словам Тавадяна, остальные регионы России сейчас либо находятся на пике, либо должны достигнуть пика в ближайшие одну-две недели. «Я думаю, что не следует ожидать, что вирус исчезнет. Возможно его ослабление. Он становится обыденностью для нас», — добавил специалист.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
10
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 мая 2020, 07:16
|
18 мая 2020, 05:55
|
21 мая 2020, 01:55
|
19 мая 2020, 10:55
|
20 мая 2020, 14:55
|
22 мая 2020, 06:55
|
19 мая 2020, 07:55