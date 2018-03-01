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Почти 70% респондентов ВЦИОМ готовы на президентских выборах голосовать за Путина

01 марта 2018, 03:24  •  46 • Политика

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Почти 70% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на выборах президента РФ готовы голосовать за действующего главу государства Владимира Путина, баллотирующегося в порядке самовыдвижения. Социологи отмечают также, что усилилась интрига борьбы за второе место на предстоящих выборах.

В ходе опроса ВЦИОМ, проведенного 19-22 и 24-26 февраля 2018 года, респондентам задавался вопрос, за кого бы они проголосовали, если бы выборы главы государства проходили в ближайшее воскресенье.

Лидер рейтинга

"По данным за 19-26 февраля, отдать свой голос за Владимира Путина на президентских выборах готовы 69,1% россиян", - говорится в имеющихся у ТАСС материалах исследования.

По данным предыдущего опроса за 12-18 февраля, проголосовать за Путина на президентских выборах были готовы 69,5%.

"Показатель кандидата-лидера находится в сложившихся коридорах значений: уровень электоральной поддержки Путина с учетом данных за каждый день во второй половине февраля остается в узких пределах 67-72%", - делает вывод ВЦИОМ. Также отмечается, что "колебания показателя носят волнообразный характер".

Интрига вокруг второго места

При этом ВЦИОМ обращает внимание, что "интрига борьбы за второе место усилилась". "Выросли рейтинги [кандидата КПРФ, бизнесмена Павла] Грудинина, [лидера ЛДПР Владимира] Жириновского, [телеведущей, кандидата партии "Гражданская инициатива Ксении] Собчак", - отмечается в материалах.

По данным социологов, "на конец февраля вторую рейтинговую позицию занимает Грудинин, его электоральный показатель подрос до 7,8%". По данным предыдущего опроса он составлял 7,5%.

Рейтинг Жириновского - 5,9 % (ранее - 5,3%), за Собчак готовы проголосовать 1,6%, за кандидата "Яблока" Григория Явлинского - 0,9%, за лидера партии "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина - 0,3%, за бизнес-омбудсмена, председателя Партии роста Бориса Титова - 0,3%, за руководителя "Коммунистов России" Максима Сурайкина - 0,1%, следует из данных ВЦИОМ. По итогам опроса середины февраля их рейтинги составляли соответственно 0,9%, 1,4%, 0,4%, 0,3% и 0,1%.

"Стабильность электоральной ситуации в течение последних дней сохраняется", - комментирует результаты опроса руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

По его словам, это "обуславливается прежде всего устойчивостью позиции Владимира Путина, интрига - лишь в лидерстве между кандидатами второго и третьего порядка". "Владимир Жириновский пытается сократить разрыв с Павлом Грудининым", - поясняет Мамонов, напоминая, что, "как показывают данные соцопросов, стратегия последнего рывка традиционна для лидера ЛДПР".

При этом, по его мнению, "нет ответа на вопрос, кто в итоге наберет больше голосов - Григорий Явлинский или Ксения Собчак, но их показатели малы".

Декларируемый уровень участия

Более 81,5% россиян, принявших участие в опросе, выразили готовность принять участие в выборах президента РФ 18 марта.

Как отмечается в материалах ВЦИОМ, "декларируемый уровень гражданского участия на выборах остается стабильно высоким, по данным на конец февраля 2018 года он составляет 81,6% (такова доля россиян, заявивших о готовности принять участие в выборах президента России в марте 2018 года)". На вопрос, примут ли они участие в выборах главы государства, эти респонденты дали ответы в том числе "точно приму", "скорее приму" и так далее. По результатам предыдущего опроса, проводившегося 12-18 февраля, этот показатель составлял 81,1%.

Не планируют участвовать в голосовании, согласно последнему опросу, 6,5% респондентов, 10,6% сообщили, что пока не решили, пойдут голосовать или нет.

"Четвертую неделю подряд увеличивается группа россиян, заявляющих о готовности принять участие в голосовании. Несмотря на декларативный характер данного намерения, полученные показатели свидетельствуют о повышении интереса россиян к выборам", - комментирует результаты опроса руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Метод опроса
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Всероссийский инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 7 тыс. респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,2%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

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