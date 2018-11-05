Почти 70% граждан Евросоюза хотят вернуться в прошлое - Der Spiegel

Порядка 67% жителей Евросоюза тоскуют по прошлому и неуверенно смотрят в завтрашний день. Об этом говорят данные социологического исследования, проведённого международным аналитическим Фондом Бертельсмана в июле 2018 года.

Отмечается, что больше всех вспоминают о прошлом жители Италии. Порядка 77% итальянских респондентов заявили, что раньше было лучше. Меньше всех ностальгию по прошлому испытывают в Польше - 59%. При этом Германия находится примерно посредине по уровню ностальгии. О том, что в прошлом всё было лучше, заявил 61% участвовавших в опросе немцев.

«Ностальгия по прошлому - это показатель значительной доли неуверенности, присутствующей в обществе», - приводит Der Spiegel мнение Изабель Хоффманн, эксперта из Фонда Бертельсманна.

Согласно данным исследования, это не в последнюю очередь связано с наплывом мигрантов в Европу. Большинство «ностальгирующих» участников опросов относятся к мигрантам негативно и высказывают большие сомнения относительно того, что те позитивно повлияли на европейскую экономику.

Всего в исследовании приняло участие более 10 000 респондентов из всех стран ЕС.