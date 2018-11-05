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Почти 70% граждан Евросоюза хотят вернуться в прошлое - Der Spiegel
05 ноября 2018, 23:09 • 73 • В мире
Две трети европейцев тоскуют по прошлому, сообщает немецкий Der Spiegel.
Порядка 67% жителей Евросоюза тоскуют по прошлому и неуверенно смотрят в завтрашний день. Об этом говорят данные социологического исследования, проведённого международным аналитическим Фондом Бертельсмана в июле 2018 года.
Отмечается, что больше всех вспоминают о прошлом жители Италии. Порядка 77% итальянских респондентов заявили, что раньше было лучше. Меньше всех ностальгию по прошлому испытывают в Польше - 59%. При этом Германия находится примерно посредине по уровню ностальгии. О том, что в прошлом всё было лучше, заявил 61% участвовавших в опросе немцев.
Согласно данным исследования, это не в последнюю очередь связано с наплывом мигрантов в Европу. Большинство «ностальгирующих» участников опросов относятся к мигрантам негативно и высказывают большие сомнения относительно того, что те позитивно повлияли на европейскую экономику.
Всего в исследовании приняло участие более 10 000 респондентов из всех стран ЕС.
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