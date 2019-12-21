Почти 7 часов за закрытыми дверями: Россия и Украина договорились о транзите газа. Комментарий дали лишь один

Россия и Украина подписали протокол договорённостей о продолжении транзита газа через украинскую территорию. В том же протоколе говорится об урегулировании взаимных требований. Переговоры проходили за закрытыми дверями, а после с журналистами встретился представитель "Газпрома".

Переговоры начались в 15:30. А завершились после 21:00. Встретились стороны на территории стрелково-спортивного центра туристического комплекса "Сябры" под Минском.

Иных комментариев журналистам не дали. Все участники переговоров уехали. А единственным, кто поговорил с прессой, стал представитель российской компании. В то же время ранее источники говорили о вероятной сути договорённостей. Например, отмечалось, что выплата "Газпромом" около $3 млрд может стать частью соглашения по газу с Украиной. А ещё раньше президент России Владимир Путин напомнил, что у Киева есть долг перед Москвой по еврооблигациям объёмом $3 млрд. Фактически предполагалось, что возможен взаимозачёт, как часть договорённостей. Впрочем, как мы уже и говорили, пока детали неясны.

Как позже заявил вице-премьер Дмитрий Козак, Россия и Украина договорились о транзите газа на 5-летний срок. При этом всего пару дней назад в "Нафтогазе" утверждали, что вероятность подружиться с "Газпромом" до конца года стремится к нулю.

Что сказали в Еврокомиссии

Представители Еврокомиссии по итогам переговоров констатировали, что Россия, Украина и представители европейской структуры подписали протокол, определяющий договорённости долгосрочного транзита российского газа через Украину в Европу с 1 января 2020 года.

Таким образом, с точки зрения европейских партнёров, вопрос с транзитом можно считать решённым.

Украина накануне решения оплакивала потери

В случае остановки транзита газа Украина может потерять около 2% ВВП, сообщал сегодня депутат Верховной рады Сергей Левочкин. Если такое произойдёт, уверен он, то страна будет терять около $2,5 млрд в год. "Слабая экономика, не можем позволить себе такое", - отметил он.

"За последние шесть лет, с 2014 года, Украина транзитировала 474 млрд кубометров газа, - напомнил он в эфире телеканала "Россия 1". - Заработала на этом $14 млрд".

Он также добавил, что сейчас Незалежная не может позволить себе лишиться такого источника доходов. Потому что Украина, объяснил он, - это страна "со слабой экономикой".

По его подсчётам, в этом случае экономика теряет около $2,5 млрд в год.