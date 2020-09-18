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Почти 30 стран мира "глубоко обеспокоены" интернетом в Белоруссии
18 сентября 2020, 11:50 • 111 • Политика
США, Франция, ФРГ, Великобритания и ещё 25 стран осудили отключение интернета в Белоруссии. "Глубоко обеспокоены и осуждаем частичное или полное отключение интернета, о котором недавно сообщалось", - гласит их совместное заявление.
Белоруссию публично осудили за проблемы с интернетом в стране. С заявлением по этому поводу выступили 29 государств, включая США, ряд стран Европы, а также Украину.
Помимо обвинений и осуждений за блокировку интернета, в документе прямым текстом заявляется, что выборы президента Белоруссии 9 августа 2020 года были сфальсифицированы. Также группа стран во главе с США выражает недовольство, что белорусские власти занимаются целенаправленным блокированием контента.
Кроме США, Великобритании, Франции, Германии и Украины, в список "осуждающих" вошли страны Балтии, Польша, Чехия, Словакия, Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, а также Канада, Япония, Австралия, Греция, Ирландия, Нидерланды и Люксембург. Кроме того, подпись под заявлением поставили Швейцария, Австрия, Бельгия, Болгария, Кипр, Исландия и Лихтенштейн.
Напомним, что в день выборов, а также в последующие несколько дней в Белоруссии наблюдались проблемы с интернет-связью. Оппозиция обвиняет официальные власти в намеренной блокировке Сети.
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