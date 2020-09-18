Почти 30 стран мира "глубоко обеспокоены" интернетом в Белоруссии

Белоруссию публично осудили за проблемы с интернетом в стране. С заявлением по этому поводу выступили 29 государств, включая США, ряд стран Европы, а также Украину.

Помимо обвинений и осуждений за блокировку интернета, в документе прямым текстом заявляется, что выборы президента Белоруссии 9 августа 2020 года были сфальсифицированы. Также группа стран во главе с США выражает недовольство, что белорусские власти занимаются целенаправленным блокированием контента.

Кроме США, Великобритании, Франции, Германии и Украины, в список "осуждающих" вошли страны Балтии, Польша, Чехия, Словакия, Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, а также Канада, Япония, Австралия, Греция, Ирландия, Нидерланды и Люксембург. Кроме того, подпись под заявлением поставили Швейцария, Австрия, Бельгия, Болгария, Кипр, Исландия и Лихтенштейн.

Напомним, что в день выборов, а также в последующие несколько дней в Белоруссии наблюдались проблемы с интернет-связью. Оппозиция обвиняет официальные власти в намеренной блокировке Сети.