Почти 3,1 тыс. боевиков с семьями покинули Восточную Гуту за сутки

• 72 • Политика

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Почти 3,1 тыс. боевиков и членов их семей за сутки покинули населенный пункт Хараста в сирийской Восточной Гуте, сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"По организованному гуманитарному коридору за сутки было выведено 3 тыс. 84 боевика и члена их семей, которые колонной из 59 автобусов перевозятся провинцию Идлиб. Всего из населенного пункта Хараста в провинцию Идлиб вывезено 4 тыс. 979... боевиков и членов их семей", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в ТАСС.

Боевики покидают Восточную Гуту благодаря договоренностям, достигнутым Центром по примирению враждующих сторон и лидерами группировки "Ахрар аш-Шам".

"24 марта в результате достигнутых договоренностей российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами незаконных вооруженных формирований открыт еще один пункт пропуска для вывода боевиков и членов их семей из населенного пункта Арбил (Восточная Гута)", - добавляется в сообщении.