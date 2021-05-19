Почти 267 тысяч случаев остаются активными: суточный прирост числа заболевших COVID-19 в России составил 7920

В России выявлено 7920 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 2096 — в Москве, 784 — в Санкт-Петербурге. С начала пандемии в стране зафиксировано 4 965 676 случаев COVID-19. За весь период наблюдений выздоровели 4 581 787 человек. Главный санитарный врач РФ Анна Попова рассчитывает, что к осени в стране от коронавируса привьётся не менее 60% населения, в результате чего циркуляция вируса «в России сойдёт на нет». Согласно последним данным, различные этапы вакцинации от COVID-19 прошли 24 млн россиян.

За минувшие сутки в России выявлено 7920 новых случаев заболевания коронавирусом, 9561 человек выздоровел, 390 — скончались от осложнений, вызванных COVID-19 и сопутствующими заболеваниями. Больше всего новых эпизодов болезни зарегистрировано в Москве (2096), Санкт-Петербурге (784) и Московской области (697).

С начала пандемии диагноз в стране был подтверждён у 4 965 676 человек, из них активных случаев — почти 267 тыс. Выздоровели 4 581 787 (92,27%) человек, умерли 116 965 (2,36%). Согласно данным Роспотребнадзора, в РФ проведено свыше 134,3 млн тестов на наличие коронавируса SARS-CoV-2, более 504 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением.

В то же время, власти Санкт-Петербурга не считают, что крупные массовые мероприятия, запланированные в июне, окажут негативное влияние на эпидемиологическую обстановку в городе. В следующем месяце в Петербурге, в частности, пройдут матчи футбольного чемпионата Европы, Петербургский международный экономический форум, праздник выпускников «Алые паруса».

«Число гостей, которые приедут сюда на праздники, составляет небольшую долю. Праздники могут вызывать беспокойство, но объективно вряд ли сыграют как-то негативно», — сказал председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

В свою очередь, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заметил, что несмотря на большой рост заболеваемости коронавирусом, эпидситуация в городе «не настолько критична» и позволяет осуществлять подготовку к крупным мероприятиям.

Вместе с тем врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев в своём Telegram-канале выступил с предложением поощрять тех, кто прошёл вакцинацию от COVID-19.

«Активность сторонников вакцинации мы готовы поощрять. Поручаю соцблоку регионального правительства подготовить нормативный акт: работникам краевых учреждений и организаций давать отгул за прививку, а бизнесменам будем рекомендовать это сделать», — написал он.

Необходимо привить не менее 60% населения, чтобы «коронавирус в России сошёл на нет». Об этом заявила главный санитарный врач РФ Анна Попова в интервью «Комсомольской правде». По её словам, достигнуть этого показателя российские власти планируют к осени 2021 года.

«Как только мы этого достигнем, у нас наступит другая жизнь, по качеству очень близкая к тому, что у нас было два года назад. Я уверена, что мы этого достигнем обязательно», — сказала она.

В качестве примера реалистичности подобного развития событий глава Роспотребнадзора указала, что осенью 2020-го в России привили от гриппа 60% населения страны: «Понимаете, мы хотя бы одну беду смогли отвести. Да, у нас был ковид, но гриппа у нас не было».

Согласно последним данным, в прививочной кампании в России приняли участие более 24 млн человек. Добавим, что сейчас в гражданском обороте находятся три вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Как заявил накануне президент Владимир Путин, в скором времени будет запущена также четвёртая отечественная вакцина от COVID-19 («Спутник Лайт»).

«Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будет запущена в оборот четвёртая. Набирает темп и вакцинация», — заявил глава государства.

АГН «Москва»

COVID-19 в мире

Во всём мире, как следует из данных Университета Джонса Хопкинса, сделано около 1,5 млрд прививок от коронавируса. Тогда как общее число зафиксированных случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии почти достигло 164,2 млн. Россия по этому показателю занимает шестое место в мире, уступая Турции (5,1 млн), Франции (5,9 млн), Бразилии (15,7 млн), Индии (25,2 млн) и США (почти 33 млн).

От осложнений COVID-19 по всему миру скончались более 3,4 млн человек. Наибольшее число жертв — в США (587,2 тыс.), Бразилии (439 тыс.) и Индии (278,7 тыс.).

Вместе с тем в Минздраве Сингапура опровергли предположение одного из индийских политиков о появлении «сингапурского» штамма SARS-CoV-2, передаёт издание The Straits Times. Ранее главный министр столичного округа Дели Арвинд призвал власти страны приостановить любое сообщение с Сингапуром из-за угрозы завоза сингапурской разновидности COVID-19, который может спровоцировать начало распространения третьей волны коронавируса в Индии.

В то же время в министерстве внутренних дел Саудовской Аравии сообщили, что с 1 августа без справки о наличии прививки от коронавируса станет невозможным посещение государственных учреждений, различных мероприятий, а также пользование общественным транспортом.

Также президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что участники Международной конференции по финансированию экономики стран Африки договорились о том, что к концу 2021 года от COVID-19 должны быть привиты не менее 40% жителей африканского континента.

На Украине министра здравоохранения Максима Степанова уволили за провал кампании по вакцинации от коронавируса. Соответствующее решение поддержало большинство депутатов Верховной рады.

«Прогресс по поставкам вакцин чрезвычайно медленный. Поставлено 2,3 млн доз. Это тяжело назвать эффективной работой министра», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.