Почти 20 дельфинов погибло из-за небрежности НАТО в ходе учений "Северные берега" - Der Spiegel

Необходимость подорвать мины столетней давности возникла перед проведением учений, в которых принимало участие более 40 кораблей и 3000 солдат, пишет издание. В конце августа мины были подорваны, из них 39 находились в проливе Фемарн-Бельт, который является одним из важнейших ареалов тупомордых дельфинов.

Из-за того что военные не провели предварительных мероприятий, чтобы отпугнуть животных из района учений, в последующие дни было обнаружено 18 трупов дельфинов, погибших из-за подрыва мин, сообщил Союз охраны природы и биоразнообразия ФРГ. В ответ официальный представитель немецких ВМС заявил, что точная причина гибели млекопитающих якобы неизвестна.

Одна из подорванных мин оставила кратер в 5 метров, пишет Der Spiegel. В результате этого взрыва была уничтожена морская живность в радиусе 30 метров, а 39 таких взрывов покрыли площадь, соразмерную 27 футбольным полям, отмечает издание.