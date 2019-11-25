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Почти 20 дельфинов погибло из-за небрежности НАТО в ходе учений "Северные берега" - Der Spiegel
25 ноября 2019, 17:54 • 93 • В мире
В ходе учений НАТО "Северные берега" в сентябре этого года были подорваны 42 британские морские мины, оставшиеся со времен Первой мировой войны. Однако из-за наплевательского отношения военных к безопасности морских обитателей погибло не менее 18 дельфинов, пишет Der Spiegel.
Необходимость подорвать мины столетней давности возникла перед проведением учений, в которых принимало участие более 40 кораблей и 3000 солдат, пишет издание. В конце августа мины были подорваны, из них 39 находились в проливе Фемарн-Бельт, который является одним из важнейших ареалов тупомордых дельфинов.
Из-за того что военные не провели предварительных мероприятий, чтобы отпугнуть животных из района учений, в последующие дни было обнаружено 18 трупов дельфинов, погибших из-за подрыва мин, сообщил Союз охраны природы и биоразнообразия ФРГ. В ответ официальный представитель немецких ВМС заявил, что точная причина гибели млекопитающих якобы неизвестна.
Одна из подорванных мин оставила кратер в 5 метров, пишет Der Spiegel. В результате этого взрыва была уничтожена морская живность в радиусе 30 метров, а 39 таких взрывов покрыли площадь, соразмерную 27 футбольным полям, отмечает издание.
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