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Почти 100 ошибок и недостатков: В Индонезии огласили длинный список причин катастрофы Boeing 737 Max

23 сентября 2019, 09:24  •  158 • Политика
В Индонезии следователи сформулировали и огласили длинный список причин, которые привели к катастрофе Boeing 737 Max в октябре 2018 года и гибели 189 человек. Они настаивают, что всего было допущено почти 100 ошибок и недостатков - в том числе вина лежит на производителях лайнера и американских регуляторах, разрешивших его эксплуатацию.
По мнению следователей, в гибели 189 пассажиров и членов экипажа Boeing 737 Max, рухнувшего в октябре прошлого года в Яванское море, во многом виновны американские производители самолёта и американские же регуляторы, которые разрешили его эксплуатацию при существенном количестве недостатков и недоделок, пишет The Wall Street Journal.
Список претензий, в котором почти 100 пунктов, предали огласке источники газеты, близкие к расследованию авиакатастрофы. По данным AFP, в конце сентября официальные представители США планируют посетить Индонезию, чтобы обсудить ситуацию. Предполагается, что официальные выводы следствия ещё могут быть изменены.
Стоит отметить, что помимо конструкционных недостатков самолёта в числе причин авиакатастрофы названы и ошибки, которые допустили пилоты Lion Air. Однако главным фактором, приведшим к трагедии, послужила всё-таки система предотвращения срывов, которая была разработана специально для 737 Max.
Известно, что в корпорации Boeing нет возражений по сути подготовленного следователями доклада. В американском Федеральном агентстве по авиационному управлению не стали комментировать документ.
В то же время, отмечают EuroNews, американские чиновники готовят рекомендации по изменению системы подготовки экипажей этого типа пассажирских самолётов и изменению самой процедуры сертификации новых лайнеров.
Напомним, эксплуатация Boeing 737 Max запрещена уже в течение 11 месяцев. В Boeing несколько раз пытались добиться снятия ограничений, но у самолётов находили всё новые недостатки.

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