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«Почта России» в эпидемию работает, как в войну: Владимир Путин принял отчёт «главного почтальона страны»

07 июля 2020, 15:25  •  66 • В России

...Эта встреча - как и предыдущая (она была вчера), с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым - тоже проходила в Кремле. И Владимир Путин также пожал появившемуся в назначенный час в его рабочем кабинете Максиму Акимову руку. Из чего следовало: и в коридоры - а также в кабинеты - власти возвращается прежний протокол.

Перед началом разговора - для делового настроя - президент - без марок и конверта - передал главе «Почты России» такое вот «устное послание»:

- Почта, безусловно, относится к системообразующим отраслям - она работает, должна работать всегда, не только во времена эпидемии, но и даже в условиях военного времени. Как организована эта работа сейчас?

- Мы не прекращали работу ни на минуту, не сократили людей, продолжали исполнять свои обязательства, прежде всего как федеральный оператор почтовой связи, - тут же дал ответ президенту Акимов. - В силу нашего размера (видимо, он хотел сказать - масштаба работы. - А.Г.) – у нас 42 тысячи отделений и персонала 330 тысяч человек. Мы второй коммерческий работодатель в стране после РЖД, и это вылилось в целый комплекс задач, которые мы решали.

ЗАДАЧА № 1

- ...Конечно, – это защитить наш персонал... Мы инвестировали солидный бюджет – более 1,5 миллиарда рублей, это и средства индивидуальной защиты, и перегородки.

ЗАДАЧА № 2

- Дать нашим клиентам новые продукты (в смысле - формы обслуживания. - А.Г.), новые решения, прежде всего для того, чтобы люди не посещали отделения почтовой связи. Это доставка онлайн, бесконтактная, мы продлили сроки хранения неполученных почтовых отправлений, посылок, товаров электронной коммерции - с 30 до 60 дней, вдвое сократили стоимость услуги доставки курьером...

ЗАДАЧА № 3

- Могу вам доложить, - отрапортовал глава «Почты России», обращаясь к президенту, - что за последние четыре недели наша выручка серьезно растет. Мы вернули позиции 2019 года, идем ростом к плану. Оживление потребительской активности – конечно, прямой показатель того, насколько эффективно работают меры, которые были приняты по вашему поручению по дополнительной поддержке семей, доходов.

И ЕЩЁ ИЗ РАПОРТА: ЗАРПЛАТА ПОВЫШАЕТСЯ ВОЛНАМИ

- Мы открыли 5 тысяч новых вакансий.

- Временно трудоустроили персонал, который потерял офлайновый ритейл, магазины, которые вынуждены были закрываться.

- Мы продолжили повышение заработных плат. У нас третья волна повышения зарплат прошла 1 мая, мы ее не откладывали. Она коснулась 38 тысяч человек.

Проведем такую же волну повышения, она у нас идет по регионам, 1 ноября. Она коснется 48 тысяч человек, и никакие коронавирусные инфекции на наши планы не повлияют.

- У нас 28 тысяч человек ушло на удаленку, мы постарались убрать (то есть, ничего страшного - просто отправить по домам. - А.Г.) чтобы не нагружать врачей, - всех, кто мог работать удаленно. (Ну, чтобы сотрудники не заболели. - А.Г.)

Подводя итог, глава «Почты Россия сказал»:

- У нас большие планы по новым (конечно, речь снова о почтовых услугах. - А.Г.) продуктам... У нас две идеи.

ПРОЕКТ ПЕРВЫЙ

- Это продукт, который мы назвали «Почта-бизнес». Это целая серия цифровых решений, которая связана с электронной коммерцией. Электронная коммерция нам дала значительный прирост выручки по 2019 году, мы перешагнули планку в 200 миллиардов, начиная в 2009 году с 90, это стремительный рост. И основной прирост, конечно, дает электронная коммерция, причем внутрироссийская электронная.

Очень важно, особенно сейчас, фактически перезапустить малое и среднее предпринимательство. Каналы онлайн торговли – это идеальная история для запуска бизнеса, но нужно одновременно дать и меры господдержки, дать хорошую логистику. А «Почта» – это единственная организация, которая может из точки в точку (я не беру столицы), например, из Челябинска в Хабаровск доставить любое отправление, дать «облачные сервисы», бухгалтерию, коммерческий учет и, самое главное, научить людей вести бизнес онлайн.

ПРОЕКТ ВТОРОЙ

- Это социальные центры на селе. Для 10 миллионов человек мы – единственная точка государственного присутствия. Мы им там и магазин, и банк, и сервисный центр. Конечно, если правильно аллоцировать ресурсы государственных программ, не привлекая новые ресурсы (это программа по господдержке села, по его социальному развитию, программа «Цифровая экономика»), то «Почта России» – идеальное место. Здесь можно зарегистрировать человека на ЕПГУ (Едином портале госуслуг), провести легкую медицинскую диагностику (давление, пульс, измерение сахара) при соответствующей подготовке. Это финансовые сервисы, обучение людей, запись их на онлайн-курсы. Тем более приходит интернет. Конечно, это может стать очень мощным стимулом, тем более у нас 11 тысяч отделений на селе.

ВЫВОД

Оттуда, откуда уходит «Почта», уходит во многом иногда и сама жизнь. Поэтому просим и здесь поддержки, скорее, она носит координационный характер. Но мне кажется, эти две истории - для хорошего развития, и социального, и экономического, - были бы очень полезны.

* * *

...Выслушав - по пунктам - весь доклад «главного почтальона России», президент сказал только одно (дальше разговор продолжался за закрытыми дверями) слово:

- Хорошо.

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