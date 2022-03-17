Почка есть, а если найду? Украина стала центром донорских органов для Запада • 57 • Украина





«Сейчас они взяли на вооружение у своих собратьев-головорезов из числа косовских албанцев гнусную практику торговли человеческими органами. Разница в том, что на Украине эти органы извлекают не только из тел пленных, как было в Косово, но даже из военнослужащих ВСУ, погибших или тяжело раненных», — сообщили в пресс-службе КПРФ.



Самое ужасное, что родственников погибших даже не оповещают о том, что будет с телом солдата. Из этого следуют, что и никакого согласия на трансплантацию органов родственники не дают. Зюганов назвал эти действия противоречащими человечности, гуманности и пренебрежением к международному праву.



Военный историк, автор книг о добровольцах в Югославии и Донбассе Михаил Поликарпов помог разобраться в этом вопросе. Он рассказал о самом понятии так называемой черной трансплантологии и о медицинских и юридических методах оформления передачи органов от доноров к пациентам. Историк рассказал, что были случаи, когда на Украине ради получения органов даже оформляли фиктивный брак.



«В случае войны в стране появляется огромное количество людей, за которыми сложно уследить. Они пропадают без вести, получают ранения и зачастую попадают на операционный стол, где без всех юридических тонкостей из них извлекают органы. После этой процедуры тело отправляют в крематорий, либо в черный мешок и никто эксгумацией заниматься не будет», — рассказал Михаил Поликарпов.



Да, во время войны происходят страшные вещи, и очень удобно скрывать за словосочетанием «пропавший без вести» свои грязные делишки. Поликарпов отметил, что любые военные конфликты имеют последствия: сколько появляется ветеранов, столько прогрессирует черных рынков. Яркий пример тому история с Косово, когда похищали сербов и их разбирали на органы.



«Карла дель Понте, которую нам тяжело уличить в просербских взглядах, поскольку была генеральным прокурором по делу Милошевича. Она в свое время обвиняла лидера косовских албанцев Хашима Тачи в том, что его боевики контролировали черную трансплантологию в Косово. По ее словам, там похищали сербов и их разбирали на органы. Но большинство албанцев предпочитали молчать на эту тему, поэтому дело так и не было оформлено», — подчеркнул военный историк.



Теперь чёрный рынок процветает на Украине. По словам Поликарпова, с отсылкой на собственные источники, в 2014-2015 годах на Украине было очень много погибших и тяжело раненных, органы которых успешно распродали. Уже тогда Украина стала одним из главных поставщиков органов для американского и европейского чёрного рынка. На Западе люди готовы купить почку даже гепатитного донора. Они считают, что лучше пожить несколько лет с гепатитом, чем умереть. На Украине оборудована целая система клиник, где свободно проводят операции по трансплантологии для чёрного рынка. А вы думали они по подвалам прячутся? Ха!



Переписка анонимной хакерской группировки «Киберберкут» - подтверждение слов военного историка. В ней диалог Юлии Тимошенко, Сергея Власенко с немецким врачом Ольгой Вибер и командиром одного из батальонов украинской Нацгвардии Семеном Семенченко. В разговоре стороны обсуждали торговлю органами. Скажите, постановка? Но есть неопровержимые факты.



В сентябре 2014 года ополченцы ДНР нашли в посёлках Нижняя Крынка и Коммунар три захоронения с расчленёнными людьми и десятки трупов без внутренних органов. Через неделю после этой находки представитель ОБСЕ сообщила о случившимся в эфире украинского телеканала «112» в программе «Торговля людьми: новая украинская реальность».



Михаил Поликарпов отметил, что боевые действия в стране позволяют прогрессировать чёрной трансплантологии. Гиены в белых халатах на части разбирают тела погибших, а родным потом скажут, что пропал без вести. Историк не отрицает того факта, что для снабжения органами Европы и США задействованы высокопоставленные офицеры и главврачи госпиталей, куда доставляют «доноров».



«На сегодняшний день сотни и тысячи украинских солдат находятся в больницах с ранениями различной тяжести, и мы не можем исключать, что их могут пустить на органы перед смертью», - обратил внимание Поликарпов. «Гуманизм? Нет! Фашизм? Да» - видимо такому кредо следовали и продолжают следовать украинские военнослужащие. Иначе как можно объяснить, что Украина стала одной из главных стран чёрной трансплантологии (торговли человеческими органами). Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов призывает мировое сообщество обратить внимание на дикарство по отношению к военным Украины и объединиться в борьбе против фашизма в соседнем государстве.», — сообщили в пресс-службе КПРФ.Самое ужасное, что родственников погибших даже не оповещают о том, что будет с телом солдата. Из этого следуют, что и никакого согласия на трансплантацию органов родственники не дают. Зюганов назвал эти действия противоречащими человечности, гуманности и пренебрежением к международному праву.Военный историк, автор книг о добровольцах в Югославии и Донбассе Михаил Поликарпов помог разобраться в этом вопросе. Он рассказал о самом понятии так называемой черной трансплантологии и о медицинских и юридических методах оформления передачи органов от доноров к пациентам. Историк рассказал, что были случаи, когда на Украине ради получения органов даже оформляли фиктивный брак., — рассказал Михаил Поликарпов.Да, во время войны происходят страшные вещи, и очень удобно скрывать за словосочетанием «пропавший без вести» свои грязные делишки. Поликарпов отметил, что любые военные конфликты имеют последствия: сколько появляется ветеранов, столько прогрессирует черных рынков. Яркий пример тому история с Косово, когда похищали сербов и их разбирали на органы.о», — подчеркнул военный историк.Теперь чёрный рынок процветает на Украине. По словам Поликарпова, с отсылкой на собственные источники, в 2014-2015 годах на Украине было очень много погибших и тяжело раненных, органы которых успешно распродали. Уже тогда Украина стала одним из главных поставщиков органов для американского и европейского чёрного рынка. На Западе люди готовы купить почку даже гепатитного донора. Они считают, что лучше пожить несколько лет с гепатитом, чем умереть. На Украине оборудована целая система клиник, где свободно проводят операции по трансплантологии для чёрного рынка. А вы думали они по подвалам прячутся? Ха!Переписка анонимной хакерской группировки «Киберберкут» - подтверждение слов военного историка. В ней диалог Юлии Тимошенко, Сергея Власенко с немецким врачом Ольгой Вибер и командиром одного из батальонов украинской Нацгвардии Семеном Семенченко. В разговоре стороны обсуждали торговлю органами. Скажите, постановка? Но есть неопровержимые факты.В сентябре 2014 года ополченцы ДНР нашли в посёлках Нижняя Крынка и Коммунар три захоронения с расчленёнными людьми и десятки трупов без внутренних органов. Через неделю после этой находки представитель ОБСЕ сообщила о случившимся в эфире украинского телеканала «112» в программе «Торговля людьми: новая украинская реальность».Михаил Поликарпов отметил, что боевые действия в стране позволяют прогрессировать чёрной трансплантологии. Гиены в белых халатах на части разбирают тела погибших, а родным потом скажут, что пропал без вести. Историк не отрицает того факта, что для снабжения органами Европы и США задействованы высокопоставленные офицеры и главврачи госпиталей, куда доставляют «доноров»., - обратил внимание Поликарпов. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

57 Источник Похожие новости В Харькове идёт выяснение отношений между Аваковым и Зе-окружением Украина обменяла группу русских бойцов на опасного чиновника-нациста В Мариуполе ликвидирован один из главных идеологов украинских националистов «Отвратительны до невозможности». Канадский обозреватель напомнил о тех, кто служит в «Азове» Республику Крым реформируют в границах Российской империи? «Это грёбанная ловушка, выжить не дадут»: британский наёмник призвал иностранцев отказаться от желания воевать за Украину Новости партнеров