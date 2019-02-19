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Почетного президента Киевской школы экономики отправили "работать токарем" из-за советов о рынке труда

19 февраля 2019, 11:54  •  117 • Политика
Украинский кабмин намерен пересмотреть систему ФОПов, таким образом легализуя рост налогов и штрафов. Подобную схему одобрил президент Киевской школы экономики. Но после советов о рынке труда его отправили "работать токарем".
Министерство социальной политики Украины намерено отказаться от схемы трудоустройства физических лиц со статусом "предприниматель". Есть мнение, что таким образом предпринимается попытка легализовать новую схему отъема налогов у бизнесменов. Пока, принимая предпринимателей на работу, крупный бизнес экономит на налогах. Однако скоро такая возможность может быть ликвидирована.
Соответствующий законопроект, регламентирующий новую схему, опубликован на сайте министерства. Есть 7 критериев, по которым определяются трудовые отношения. Если хотя бы три из них зафиксированы, бизнесмену предложат заплатить до 30 минимальных зарплат в качестве штрафа - это более 125 тысяч гривен на февраль 2019 года. Обсуждение этого проекта в общественной среде вызвало настоящую бурю. Представители бизнеса выступили с резкой критикой законопроекта. Однако есть те, кому инициатива пришлась по душе...
Так, президент Киевской школы экономики, замглавы Совета НБУ Тимофей Милованов заявил, что ФОПы - схемы с наймом предпринимателей - делают экономику менее эффективной. С его точки зрения, уничтожь ФОПы - и все наладится. Своей позицией он поделился на личной странице в Facebook.
"Серые компании имеют более низкие эффективные темпы сокращения, но потенциально зависят от закона, налогов и других органов власти. Эти органы могут угрожать штрафами и другими ограничениями, таким образом, на компанию давят. Результат - это возможности для коррупции, маски-шоу, невозможность защитить себя в суде и т. д.", - пишет эксперт.
Отметим, комментаторы по-разному прочитали сообщение. Например, в блоге ibigdan, комментируя часть о потере эффективных сотрудников из-за ФОПов, с удивлением отметили:
"Оказывается, надо отменить ФОПы, и молодые программеры попрут работать за токарные станки и слесарями. Еще раз. Почетный президент Киевской школы экономики, заместитель главы Совета НБУ, профессор Питтсбургского университета... Лучше бы токарем работал".

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