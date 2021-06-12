Почерк спецслужб, американцы либо турки. Кто убил русского солдата в Сирии

Продолжается странное молчание после теракта против русского военного патруля в Сирии, в ходе которого один русский миротворец погиб, а трое были ранены. Такое поведение не характерно для террористов, которые стремятся, наоборот, рекламировать свои успехи и "успехи". Зато это молчание характерно для спецслужб. Вопрос – чьих. Американских или турецких?

Информация о гибели русского военнослужащего на северо-востоке Сирии была подтверждена Министерством обороны России. Это было сделано после непродолжительного молчания, потребовавшегося явно для уточнения деталей происшедшего.

Подрыв патруля

По заявлению Минобороны, во время патрулирования, которое выполнялось в сирийской провинции Хасаке, подорвался на мине бронеавтомобиль русского военного патруля. Один из военнослужащих погиб, ещё трое получили ранения и травмы:

В результате подрыва один российский военнослужащий от полученных травм скончался. Следовавшие с ним в автомобиле трое российских военнослужащих доставлены в лечебное учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь,

– лапидарно говорится в официальном сообщении.

Это первая потеря среди русских военных в Сирии в 2021 году.

Что из этой информации можно извлечь?

Первое: мина. Подрыв мины – это не подрыв, например, фугаса. И, понятно, тем более – не обстрел, например, из гранатомёта.

Второе – бронеавтомобиль. Не сказано, что это была за машина. Но, как правило, русская военная полиция выезжает на патрулирование на ББМ "Тигр", "Тайфун", а также на БТР-82А.

Известно о двух серьёзных подрывах бронемашин русских патрулей. Один раз пострадал бронетранспортёр БТР-82А и один раз бронеавтомобиль "Тигр". В обоих случаях пострадавшие были, но не было убитых. Однако необходимые выводы были сделаны, и с прошлого года в Сирию начали перебрасывать бронеавтомобили "Тайфун". Причём – с аппаратурой для постановки радиопомех, которая мешает передавать сигналы на подрыв через устройства связи.

Почему на сей раз боец погиб? Мина была мощнее? Или это всё же было самодельное взрывное устройство, в просторечии фугас, сила взрыва которого зависит от количества взрывчатки, прикопанной террористами на дороге?

Или просто неудачное стечение обстоятельств?

А быть может, потому дошло дело до трагедии, что просто мину на сей раз закладывал не наскоро обученный бармалей в резиновых тапках? А профессиональный подрывник из сил специальных операций одной из участвующих в сирийских событиях держав?

Что обычно и что подозрительно?

Нет, конечно же, надо признать, что подрыв военной машины на мине или фугасе – ситуация, в чём-то обычная для "горячих точек" и вообще мест, где ведутся боевые действия. В Афганистане, в Чечне гибель бойцов из-за подрыва их боевой машины на фугасе воспринималась как неизбежная дань войне. Дань, которой тем труднее было избежать, что взрывчатку мог закладывать кто угодно – мирный крестьянин, остановившийся у обочины водитель или вовсе мальчишка из ближайшего селения. Не по злобе или ненависти (хотя тоже могло присутствовать) – за деньги.

Но именно в сирийской провинции Хасаке у России нет конфликта ни с одной из воюющих там сторон. Положение там, конечно, сложное. Присутствует мирное арабское население. Которое, правда, в массе тайно сочувствует "Исламскому государству"*. По той причине, что и те и другие – сунниты. А что "чёрные" исповедуют салафизм-ваххабизм в форме экстремистского такфиризма – ну, так и внутри этой группировки 70% боевиков разбираются в исламе на самом базовом уровне. Важнее, что они – свои для местных суннитов. А частью – и свои по племенной и родовой принадлежности. А то и вовсе: шейх присоединился к ИГ* – и все мужчины его клана идут за ним.

И вот ведь какое совпадение! – в подконтрольных американцам местностях восточной Сирии откуда ни возьмись появилась специальная религиозная полиция ИГ*, называемая "Хисбах". В частности, на заевфратских территориях провинции Дейр-эз-Зор боевики "Хисбах" начали наводить свои порядки в селениях, формально контролируемых "Сирийскими демократическими силами" (СДС). "Чёрные" требуют вроде бы не иметь под страхом смерти дел с СДС и американскими военными, но по чьему приказу эти их действия не пересекаются, непонятно. Или, наоборот, слишком понятно. Ибо и СДС едят с ложечки и сидят за пазухой у американцев, а составляющие основу боевого крыла этой организации курдские ополчения при желании давно могли бы успокоить бармалеев надолго.

Но в целом местное арабское население, среди которого, впрочем, есть и много сторонников законного правительства, с русскими воевать не склонно. Любви особой не испытывают, но постреливать местные удальцы и резвецы предпочитают по курдам. Как и подрывать их. Почти каждый день есть об этом сообщения.

Вторая группа – те самые курды. Народ, преданный собственными вождями, но одновременно и благодарный им. Ещё бы – под крылышком США они не только захватили почти треть территории Сирии, причём самую богатую нефтью и газом треть, но и вольно расселились на плодородных землях. А главное – на данный момент фактически легализовали свой статус независимого курдского государства. После того как в довоенной Сирии им даже паспортов не выдавали, относя к бесправным беженцам, нынешнее положение их, согласимся, не может им не нравиться. Как иракским курдам сильно нравится их автономия, почти не отличающаяся от полной независимости.

Но, как уже сказано, именно курдские ополчения, в своё время отстоявшие свои города и селения от озверелых банд ИГ*, служат сегодня главной боевой силой сколоченных американцами СДС. И вот они заложить фугас незаметно как раз очень в состоянии. Но опять же – на паре-тройке инцидентов поняв цену войны с нашими, сами этого не сделают. Только по приказу. Кого? – несложно догадаться.

Третья сила

Итак, у ИГ* есть мотив. Как раз в последние месяцы наши вместе с правительственными сирийскими войсками очень чувствительно потрепали бармалеев, положив их буквально сотни. Но это происходило, во-первых, сильно южнее, в провинциях Тадмор и Дейр-эз-Зор, а во-вторых, зачищенными оказались только подконтрольные Дамаску территории. Добраться террористам до Хасаке по подконтрольной американцам территории, как мы уже убедились, никто не помешает.

У СДС мотива, напротив, вроде бы нет. На примере того, что делали русские в ответ на теракты в провинции Идлиб (а на днях там вообще разгромили головку террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам"*), местные деятели должны более чем чётко отдавать себе отчёт, что месть за погибшего бойца будет с их стороны неизбежной. И смертельно неприятной. Но если будет приказ, курды подчинятся. Приказ, понятно, того, у кого за пазухой они сидят.

Зато как раз у США есть хороший мотив. Два дня назад, 9 июня, здесь же, в провинции Хасаке, русский военный патруль в очередной раз пресёк попытку американцев проехать на территорию, подконтрольную правительственным силам Сирии. И что – или кого-то – провезти туда. Американцев заблокировали жёстко, прижав бронеавтомобилями к обочине. После криков, возмущений и угроз янки всё же убедились, что дальше они не проедут, и повернули обратно.

Оружие, как обычно, все держали стволами вверх, дабы даже случайно не убить противника и не вызвать войну. Но скрип зубов американцев было слышно вплоть до границ провинции, а озлобленный проигрышем янки, как все знают, способен на любую подлость. И уж тем более – на команду своим вассалам отомстить. Или на команду своим спецназовцам отомстить под видом своих вассалов…

Но есть здесь и третья сила. Это турки. Напрямую подрывать русский патруль им тоже невыгодно. Но – налицо обострение в Идлибе, где турки опять выпустили из рук террористов ХТШ. То ли специально, в непонятных пока целях, то ли те опять вырвались из-под контроля. И с целью отвлечения внимания от тамошнего, очень важного для себя театра военных действий, турецкие спецслужбы могли – могли захотеть – замутить вокруг русских атмосферу в Хасаке. Вот только инструментарий здесь у турок крайне ограниченный. Это не Идлиб, где живут этнические турки-туркоманы. Здесь их никто не любит. И пробраться по здешним землям с минами или фугасами, а потом заложить их, да так, чтобы подорвались именно русские, – нет, это сложно. Возможно, но очень сложно.

Что же в итоге?

Да, война на востоке Сирии идёт. Вяленькая, на отработку грантов стоящих за всякими боевиками спецслужб иностранных государств – но идёт. Террор – давнишний инструмент как войн подобного рода, так и Соединённых Штатов, навострившихся в ведении войн подобного рода. Поэтому логично возникает убеждение, что на сей раз подрыв русских миротворцев был именно заказным. И заказ поступил от иностранных спецслужб. Или ими же был исполнен.

А спецслужбами какой страны…

Мы же не западные варвары. Аргументация на уровне "хайли лайкли" нам претит.

Но знаете – есть что-то притягательное в том, чтобы на минутку стать варваром…

*Террористическая организация, запрещённая на территории России.