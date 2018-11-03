Почему КПРФ «сдала» своего кандидата в Приморье

Коммунисты не будут выдвигать Андрея Ищенко кандидатом на пост губернатора Приморья. В результате у назначенного президентом врио главы региона Олега Кожемяко не осталось сколь либо сильных конкурентов на предстоящих выборах

Автор:

Тер-Газарян Арам

Уже больше месяца Владивосток является политтехнологической столицей России. Лучшие силы, самые авторитетные и высокооплачиваемые пиарщики, аналитики и журналисты прилетели из Москвы, чтобы помериться силами в Приморье.

Без скандала и при должности

Назначенный президентом трижды губернатор (Корякского АО, Алтайской и Сахалинской областей) Олег Кожемяко, который должен «спасти Приморье» от оппозиционного губернатора, мобилизовал все административные ресурсы в борьбе с победителем выборов, которые прошли в сентябре – коммунистом Андреем Ищенко. Борьба за право управлять регионом обещала быть очень жесткой, но сегодня все разрешилось в пользу прокремлевского кандидата. Конференция приморского отделения КПРФ приняла решение, что партия не будет участвовать в предстоящих выборах. За это решение проголосовали 42 делегата, против – 11, воздержались – 3.

Сам Ищенко прокомментировал это решение тем, что его партия не признала отмену результатов сентябрьских выборов, а потому проигнорировала нынешние. При этом руководители приморских коммунистов объяснили свой отказ от борьбы с партией власти тем, что Андрею Ищенко не дали бы пройти муниципальный фильтр. То есть отказались воспользоваться уникальной возможностью получить больше голосов, если власти вдруг совершат серьезную ошибку и попытаются не допустить их кандидата до выборов.