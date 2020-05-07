Почему «зонтик» ПВО-ПРО ВКС России и Сирии вновь прорван? Детали рейда Хель Хаавир на Эс-Сафиру • 96 • Аналитика

После недавней попытки нанесения точечного ракетно-авиационного удара тактической авиации ВВС Израиля по научно-исследовательскому центру близ Эс-Сафира (мухафаза Алеппо) журналисты и обозреватели-комментаторы многочисленных отечественных военно-аналитических изданий вновь пустились во все тяжкие в поиске аргументов в пользу вероятного одностороннего выхода Москвы из российско-израильских договорённостей о предотвращении инцидентов в воздушном пространстве Сирии. Также они продолжили шаблонно и наивно грезить о возможном предоставлении командованию ВС Сирии карт-бланша на применение против авиации Хель Хаавир дальнобойных ЗРК С-300ПМУ-2 «Фаворит», заступивших на боевое дежурство в составе строевых частей войск ПВО САР осенью 2018 года.







Между тем, учитывая отсутствие должной «ответки» Генштаба ВС России в целом и командования ВКС России на провокационное барражирование эскадрильи израильских F-16I «Sufa» в секторе сканирования радара подсвета и наведения 5Н62В сирийского ЗРК С-200В (на одной линии визирования с заходящим на посадку самолётом радиотехнической / радиоэлектронной разведки Ил-20М ВКС России), в итоге приведшее к «дружественному огню» ЗУР 5В28М по российской машине и гибели экипажа, было бы крайне наивно полагать, что вполне рядовой рейд израильских F-15I «Ra`am», F-16I «Sufa» либо F-35I «Adir» на очередной стратегически важный научно-исследовательский центр в провинции Алеппо заставит Кремль кардинально изменить диспозицию в наблюдаемой российско-израильской повестке дня в сторону заметного её ужесточения.



Тот случай, когда не спасает даже сетецентрическая система ПВО

А поэтому вполне очевидно, что с каждым месяцем данные удары будут носить всё более изощрённый характер. Ведь, к примеру, уже сейчас, на фоне полного бездействия сирийских ЗРК С-300ПМУ-2, «Бук-М2Э», С-125 «Печора-2М», а также отстранения командования смешанной авиационной бригады оперативного назначения ВКС России в САР (дислоцирована на АвБ «Хмеймим») от задач по возведению эшелонированной зоны A2/AD в воздушно-космическом пространстве Сирии над всеми районами западного берега Евфрата, командование Военно-воздушных сил Израиля заметно расширило географию осуществляемых на сирийском ТВД ракетно-авиационных ударов, переместив рубежи пуска планирующих УАБ GBU-39/B SDB, а также малозаметных тактических ракет «Delilah-AL» и «Popeye-II» на 250—300 км северо-восточней горных хребтов Антиливана (в район границы между провинциями Хама и Алеппо).



Логично предположить, что для выхода на данные рубежи пуска (схода вышеперечисленного высокоточного оружия с узлов подвески израильских истребителей) траектории полёта последних должны пролегать над центральными участками провинции Хомс, располагающими относительно равнинным рельефом местности, не исключающими обнаружения израильских истребителей посредством обзорных РЛС зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Панцирь-С1» и радиолокационных обнаружителей 9С18М1-3 «Купол» войсковых ЗРК «Бук-М2Э», расположенных преимущественно на одиночных рассредоточенных возвышенностях близ аэродромов смешанного базирования Нейраб, Займан и Квайрес.



И это не говоря уже о том, что на сегодняшний день система ПВО-ПРО Сирийской Арабской Республики является частично сетецентрической единицей, где ЗРК средней/большой дальности различных типов, развёрнутые близ Пальмиры, Ханасира и Эс-Сухне, агрегированы в единое информационное пространство посредством автоматизированных систем управления смешанными зенитно-ракетными бригадами «Поляна-Д4М1», «Байкал-1МЭ», а, возможно, и «Ранжир-МЭ». Последние же могут заблаговременно получать информацию о тактической воздушной обстановке на низковысотных участках дальних подступов от любых средств радиолокационной разведки (от самолётов ДРЛОиУ А-50У до всевысотных обнаружителей 96Л6 ВКС России и радаров подсвета 30Н6Е2, размещённых на универсальных вышках 40В6ДМ и обладающих расширенным радиогоризонтом).



Между тем и на этот раз, несмотря на глубокое проникновение израильской тактической авиации в противовоздушную зону ограничения и воспрещения доступа и манёвра A2/AD войск ПВО Сирии (по данным осведомлённых источников в оборонном ведомстве САР, израильские истребители были обнаружены операторами РЛС ДРЛО, приданных сирийским ЗРДН, на удалении около 100 км от Эс-Сафира, а это значит, что израильские пилоты уже даже не стремятся к сокрытию своего местоположения, оперируя на средних высотах), имели место лишь перехваты запущенных тактических ракет, в то время как перехват носителей ВТО традиционно не осуществлялся.



Здесь-то и возникает вопрос о целесообразности развёртывания столь мощных позиционных районов ПВО-ПРО ВКС России и трансформации войск ПВО Сирии в сетецентрическую систему, когда на геостратегическом уровне (в той же ближневосточной повестке дня) наши позиции остаются весьма шаткими, а наблюдающаяся геополитическая «мягкотелость» по сей день не позволяет реализовать весь спектр возможностей столь сложного и далеко не дешевого в обслуживании противовоздушного/противоракетного «зонтика». После недавней попытки нанесения точечного ракетно-авиационного удара тактической авиации ВВС Израиля по научно-исследовательскому центру близ Эс-Сафира (мухафаза Алеппо) журналисты и обозреватели-комментаторы многочисленных отечественных военно-аналитических изданий вновь пустились во все тяжкие в поиске аргументов в пользу вероятного одностороннего выхода Москвы из российско-израильских договорённостей о предотвращении инцидентов в воздушном пространстве Сирии. Также они продолжили шаблонно и наивно грезить о возможном предоставлении командованию ВС Сирии карт-бланша на применение против авиации Хель Хаавир дальнобойных ЗРК С-300ПМУ-2 «Фаворит», заступивших на боевое дежурство в составе строевых частей войск ПВО САР осенью 2018 года.Между тем, учитывая отсутствие должной «ответки» Генштаба ВС России в целом и командования ВКС России на провокационное барражирование эскадрильи израильских F-16I «Sufa» в секторе сканирования радара подсвета и наведения 5Н62В сирийского ЗРК С-200В (на одной линии визирования с заходящим на посадку самолётом радиотехнической / радиоэлектронной разведки Ил-20М ВКС России), в итоге приведшее к «дружественному огню» ЗУР 5В28М по российской машине и гибели экипажа, было бы крайне наивно полагать, что вполне рядовой рейд израильских F-15I «Ra`am», F-16I «Sufa» либо F-35I «Adir» на очередной стратегически важный научно-исследовательский центр в провинции Алеппо заставит Кремль кардинально изменить диспозицию в наблюдаемой российско-израильской повестке дня в сторону заметного её ужесточения.А поэтому вполне очевидно, что с каждым месяцем данные удары будут носить всё более изощрённый характер. Ведь, к примеру, уже сейчас, на фоне полного бездействия сирийских ЗРК С-300ПМУ-2, «Бук-М2Э», С-125 «Печора-2М», а также отстранения командования смешанной авиационной бригады оперативного назначения ВКС России в САР (дислоцирована на АвБ «Хмеймим») от задач по возведению эшелонированной зоны A2/AD в воздушно-космическом пространстве Сирии над всеми районами западного берега Евфрата, командование Военно-воздушных сил Израиля заметно расширило географию осуществляемых на сирийском ТВД ракетно-авиационных ударов, переместив рубежи пуска планирующих УАБ GBU-39/B SDB, а также малозаметных тактических ракет «Delilah-AL» и «Popeye-II» на 250—300 км северо-восточней горных хребтов Антиливана (в район границы между провинциями Хама и Алеппо).Логично предположить, что для выхода на данные рубежи пуска (схода вышеперечисленного высокоточного оружия с узлов подвески израильских истребителей) траектории полёта последних должны пролегать над центральными участками провинции Хомс, располагающими относительно равнинным рельефом местности, не исключающими обнаружения израильских истребителей посредством обзорных РЛС зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Панцирь-С1» и радиолокационных обнаружителей 9С18М1-3 «Купол» войсковых ЗРК «Бук-М2Э», расположенных преимущественно на одиночных рассредоточенных возвышенностях близ аэродромов смешанного базирования Нейраб, Займан и Квайрес.И это не говоря уже о том, что на сегодняшний день система ПВО-ПРО Сирийской Арабской Республики является частично сетецентрической единицей, где ЗРК средней/большой дальности различных типов, развёрнутые близ Пальмиры, Ханасира и Эс-Сухне, агрегированы в единое информационное пространство посредством автоматизированных систем управления смешанными зенитно-ракетными бригадами «Поляна-Д4М1», «Байкал-1МЭ», а, возможно, и «Ранжир-МЭ». Последние же могут заблаговременно получать информацию о тактической воздушной обстановке на низковысотных участках дальних подступов от любых средств радиолокационной разведки (от самолётов ДРЛОиУ А-50У до всевысотных обнаружителей 96Л6 ВКС России и радаров подсвета 30Н6Е2, размещённых на универсальных вышках 40В6ДМ и обладающих расширенным радиогоризонтом).Между тем и на этот раз, несмотря на глубокое проникновение израильской тактической авиации в противовоздушную зону ограничения и воспрещения доступа и манёвра A2/AD войск ПВО Сирии (по данным осведомлённых источников в оборонном ведомстве САР, израильские истребители были обнаружены операторами РЛС ДРЛО, приданных сирийским ЗРДН, на удалении около 100 км от Эс-Сафира, а это значит, что израильские пилоты уже даже не стремятся к сокрытию своего местоположения, оперируя на средних высотах), имели место лишь перехваты запущенных тактических ракет, в то время как перехват носителей ВТО традиционно не осуществлялся.Здесь-то и возникает вопрос о целесообразности развёртывания столь мощных позиционных районов ПВО-ПРО ВКС России и трансформации войск ПВО Сирии в сетецентрическую систему, когда на геостратегическом уровне (в той же ближневосточной повестке дня) наши позиции остаются весьма шаткими, а наблюдающаяся геополитическая «мягкотелость» по сей день не позволяет реализовать весь спектр возможностей столь сложного и далеко не дешевого в обслуживании противовоздушного/противоракетного «зонтика». Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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