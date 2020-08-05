Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Обман Лукашенко с задержанными россиянами разоблачили
Украина сдала себя по делу МН17? "Явка с повинной в чистом виде"
Могилёв уверяет: За неделю склоню Донбасс к возвращению под тризуб
Профессор заявил о болезни Путина: "Подарочек" от экс-президента Украи...
Главная / Политика

Почему же Израиль молчал? Три версии взрыва в Бейруте

05 августа 2020, 01:40  •  301 • Политика
Обозреватель РИА ФАН Аббас Джума признался: случившееся в Ливане его шокирует, но не очень-то удивляет. Он перечислил три версии взрыва в Бейруте и предположил, почему же Израиль молчал.
"Израиль молчал, потом опроверг якобы причастность к взрыву. До этого армия Израиля воздерживалась от комментариев, сейчас - отрицает свою причастность к произошедшему. Это к вопросу о слухах, которые ходят в соцсетях: вроде бы удар Израиля по складу "Хезболлы", складу с ракетами, боеприпасами и так далее", - обозначил первую из версий Аббас Джума.
Он добавил, что этот вариант не рассматривает, так как получил комментарий от своего человека из "Хезболлы". Но при этом списывать со счетов данную версию рано, пока нет официального результата расследования.
"Версия с фейерверками тоже маловероятна. Это ж сколько там должно быть этих фейерверков, что аж на Кипре слышали звуки взрыва!" - произнёс Джума в беседе с Царьградом.
По его словам, руководитель Главного управления общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим арабским СМИ уже прокомментировал, что тоже сомневается во взрыве фейерверков. Ибрагим предположил, что это взрыв хранилища со взрывоопасными материалами, которые были конфискованы.
"Более того, конфискат свозился, по его словам, годами. Вот эта версия мне кажется наиболее правдоподобной: что был некий склад, там хранились некоторые взрывоопасные вещества в огромном количестве. И что-то там произошло, из-за чего они взорвались", - пояснил Аббас Джума.
Ливан он назвал страной, погружённой в хаос и экономический кризис, в неразбериху и коррупцию.
"То, что произошло, хоть и шокирует, но почему-то не удивляет", - заключил собеседник Царьграда.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



301
Источник
Похожие новости
04 августа 2020, 23:50
"У нас все ходы записаны": Симоньян "потопила" Пашиняна снимком в Telegram
05 августа 2020, 03:30
Взрыв в Бейруте показал, чем отличаются Россия, Ближний Восток от США
05 августа 2020, 03:30
Ошибка элиты: Примаков неожиданно отреагировал на пасы Лукашенко
05 августа 2020, 03:30
"Упаковали манатки - и уехали": Русскоязычным украинцам напрямую посоветовали убираться
04 августа 2020, 23:50
Черногория предпочла российских туристов украинским. Киев негодует
04 августа 2020, 23:50
"Собянин топит "Аврору": Делягин предупредил жителей Москвы
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 августа 2020, 03:30
Взрыв в Бейруте показал, чем отличаются Россия, Ближний Восток от США
05 августа 2020, 03:30
Ошибка элиты: Примаков неожиданно отреагировал на пасы Лукашенко
05 августа 2020, 03:30
"Упаковали манатки - и уехали": Русскоязычным украинцам напрямую посоветова...
05 августа 2020, 01:40
"На корабле могло быть что угодно": Технический анализ взрыва в Бейруте
05 августа 2020, 01:40
Взрыв в Бейруте унёс жизнь одного из ключевых ливанских политиков
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 августа 2020, 01:15
Израильский и украинский эксперты поспорили о крушении MH17: "Наш Плохиш сдал заказчиков"
01 августа 2020, 19:45
Реальный план захвата Белоруссии существует. К России он не имеет отношения
31 июля 2020, 06:05
У Козака лопнуло терпение: "Я не намерен дальше участвовать в этом "спектакле"
02 августа 2020, 15:00
Профессор заявил о болезни Путина: "Подарочек" от экс-президента Украины?
30 июля 2020, 01:30
За что в Белоруссии задержали 33 гражданина РФ
02 августа 2020, 18:40
Украина сдала себя по делу МН17? "Явка с повинной в чистом виде"
02 августа 2020, 15:00
Обман Лукашенко с задержанными россиянами разоблачили
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.