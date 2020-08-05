Почему же Израиль молчал? Три версии взрыва в Бейруте

"Израиль молчал, потом опроверг якобы причастность к взрыву. До этого армия Израиля воздерживалась от комментариев, сейчас - отрицает свою причастность к произошедшему. Это к вопросу о слухах, которые ходят в соцсетях: вроде бы удар Израиля по складу "Хезболлы", складу с ракетами, боеприпасами и так далее", - обозначил первую из версий Аббас Джума.

Он добавил, что этот вариант не рассматривает, так как получил комментарий от своего человека из "Хезболлы". Но при этом списывать со счетов данную версию рано, пока нет официального результата расследования.

"Версия с фейерверками тоже маловероятна. Это ж сколько там должно быть этих фейерверков, что аж на Кипре слышали звуки взрыва!" - произнёс Джума в беседе с Царьградом.

По его словам, руководитель Главного управления общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим арабским СМИ уже прокомментировал, что тоже сомневается во взрыве фейерверков. Ибрагим предположил, что это взрыв хранилища со взрывоопасными материалами, которые были конфискованы.

"Более того, конфискат свозился, по его словам, годами. Вот эта версия мне кажется наиболее правдоподобной: что был некий склад, там хранились некоторые взрывоопасные вещества в огромном количестве. И что-то там произошло, из-за чего они взорвались", - пояснил Аббас Джума.

Ливан он назвал страной, погружённой в хаос и экономический кризис, в неразбериху и коррупцию.

"То, что произошло, хоть и шокирует, но почему-то не удивляет", - заключил собеседник Царьграда.