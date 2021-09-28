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Почему зелёные в Германии откатились с первого места на третье

28 сентября 2021, 01:15  •  72 • В мире
В чём вообще смысл выборов и политической конкуренции?
Результаты выборов в Германии не принесли сенсаций. Согласно предварительным итогам, победу с 25,7% голосов одержала СДПГ. Она при распределении мест в парламенте получит 205-209 мандатов, ХДС/ХСС (24,1%) – 194-196, зеленые» (14,8%) – 116-118, СвДП (11,5%) – 91-93, «Альтернатива для Германии» (10,3%) – 84, Левая партия (4,9%) – 39-40.
Главная интрига, связанная с вопросом о будущем главе федерального правительства, сохраняется. Из прошедших в бундестаг партий лишь «Альтернатива» не имеет шансов войти в правящую коалицию (эту партию все блокируют). Слабый результат практически лишил шанса стать участником правительственной коалиции и Левую партию.
Вариантов будущей коалиции даже не два, а три:
1. Большая коалиция СДПГ с ХДС/ХСС, т. е. сохранение ныне действующего формата;
2. «Светофор». СДПГ (партийный цвет – красный), зеленые, СвДП (желтый цвет партии);
3. «Ямайка» (цвета государственного флага Ямайки): ХДС/ХСС (черный цвет партии), зелёные, СвДП.
На мой взгляд, наиболее вероятным является первый вариант. Во-первых, делить власть на двоих сподручнее, чем на троих. Во-вторых, в «коалиционные отношения» две крупнейшие партии Германии впервые вступили ещё в 1966 году, затем ситуация повторилась в 2006 году. В обоих случаях это был единственный вариант формирования парламентского большинства, но он был неоднозначно воспринят немецкой общественностью. Ведь в Германии все послевоенные годы действовала фактически двухпартийная система, в которой меньшие партии могли претендовать лишь на роль младших партнеров, а альянс двух крупнейших политических сил вызывал вопрос: а в чем тогда вообще смысл выборов и политической конкуренции?
Ныне ситуация иная: из четырех каденций Ангелы Меркель в трех она руководила правительством Большой коалиции, эта схема стала привычной. За суммарные 12 лет существования Большой коалиции две партии вполне сработались, информации о серьезных разногласиях практически не было. Так зачем менять то, что работает?
Да и о двухпартийной системе уже говорить сложно: еще несколько месяцев назад зеленые уверенно лидировали в опросах, а их лидер Анналена Бербок считалась фаворитом в канцлерской гонке. Если к этому добавить СвДП и «Альтернативу», можно говорить о формировании в Германии многопартийной системы, в рамках которой теоретически возможны любые альянсы.
Главным препятствием для «пролонгации» ныне действующей Большой коалиции могут стать соображения лидеров показавшего худший в истории результат блока ХДС/ХСС. Руководители блока могут счесть тактически выгодным провести следующие четыре года в оппозиции.
Каких-то прорывов, крупных успехов, способных значительно увеличить популярность действующей власти, в Германии никто не ожидает. На решение ХДС/ХСС могут оказать влияние и соображения престижа – никогда еще этот блок не был «младшим партнёром» в коалиции, возглавляемой канцлером из другой партии.
Эти же соображения делают маловероятной «Ямайку». Помимо прочего, общественное мнение Германии плохо воспримет ситуацию, когда проигравшая выборы партия (ХДС/ХСС) опять возглавит коалицию, а победитель, СДПГ, в результате закулисных договоренностей уйдёт в оппозицию.
Между тем есть одна причина (важнейшая) для того, чтобы христианские демократы и социал-демократы продолжили коалиционное партнерство. За время широких коалиций различия между двумя партиями сгладились, а сотрудничество приняло более глубокий характер. Зеленые здесь стоят особняком. Если ХДС/ХСС и СДПГ выступают за сильную Германию, претендующую в рамках Западного блока на лидерство в Евросоюзе, то зеленые, начинавшие как партия левого пацифистского толка, эволюционировали в проамериканскую атлантистскую партию настолько, что их теперь называют немецким филиалом Демократической партии США. В любом случае их можно считать членами глобалистского «Интернационала».
Немецкие зелёные, как и их единомышленники в других странах Запада, – это выходящая за рамки здравого смысла экологическая повестка; это доводимая до абсурда борьба за права меньшинств; это предельно терпимое отношение к мигрантам – представителям иных культур.
Стоит прокомментировать результат зеленых, полученный на выборах 26 сентября. На первый взгляд, заметный успех: рост с 8,9 до 14,8%. Однако еще три месяца назад опросы давали им 26%, первое место на выборах и пост канцлера. В итоге скромное третье место и потеря за короткий срок большей части поддержки.
Причиной такого обвала наблюдатели считают скандалы вокруг Анналены Бербок, но я думаю, что причины глубже. Немецкий избиратель не принял, даже испугался радикализма зеленых в вопросах климата, поддержки меньшинств и мигрантов, а также американизма. Испугался, предпочтя более умеренных, привычных политиков. И это, возможно, главный итог выборов.
Три месяца назад, когда зелёные были на пике электоральных симпатий, мы обратили внимание на «роман» между ними и украинскими властями. Глава партии Роберт Хабек посетил Киев, где был принят Зеленским, и сделал ряд далеко идущих заявлений, вплоть до призыва к поставкам летального оружия Украине. Мы пришли к выводу, что зеленые делают ставку на антироссийский электорат в Германии, включая украинскую диаспору, ну а Киев заигрывает с тогдашним фаворитом.
В Киеве очередной раз поспешили. И у зеленых, заметим, рейтинг покатился вниз аккурат после того, как они начали якшаться с украинской властью. Не преувеличивая значение этого факта, признаем: открытая демонстрация курса на конфронтацию с Россией насторожила немецких избирателей.
Кстати, и прошлое хождение немецких зеленых во власть (в коалиции с СДПГ) оборвалось в 2005 году из-за грандиозного визового скандала, когда тогдашнего их лидера, министра иностранных дел Йошку Фишера обвинили в том, что немецкое консульство в Киеве раздаёт визы украинским гражданам совершенно бесконтрольно.
Ну а что касается личности будущего канцлера Германии и его политического курса, об этом пока говорить рано.
Заглавное фото: Анналена Бербок, REUTERS/Thilo Schmuelgen
Антон КАНЕВСКИЙ

Фонд Стратегической Культуры

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