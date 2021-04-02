Почему Зеленского не позвали на переговоры с Путиным: ответ эксперта

Владимир Зеленский. Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Присутствие Незалежной мешает достижению соглашения между странами

Участие Украины в работе "нормандской четверки" никак не способствует разрешению ситуации на Донбассе. Напротив, участие Киева лишь тормозит процесс мирного урегулирования, считает член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

Комментируя тот факт, что украинского президента не позвали на переговоры России, Германии и Франции, которые состоялись 30 марта, эксперт отметил, что Незалежная никак не влияет на урегулирование ситуации на Донбассе.

"Участие президента Зеленского абсолютно бесполезно – это очевидно",

– отметил Безпалько в беседе с "Украиной.ру".

Также эксперт по Украине добавил, что Донбасс стал едва ли не центральной темой, которую обсуждали лидеры государств. Хотя "тройка" уже заметно устала от решения украинских вопросов. Также на переговорах поднималась тема "Спутника V" и его распространения в рамках ЕС.

Ранее в Киеве отреагировали на переговоры в нормандском формате без Зеленского. Незалежная не увидела в встрече "тройки" поводов для волнений, поскольку главы России, Франции и Германии обсуждали различные проблемы. Более того, в Киеве подчеркнули, что урегулирование конфликта на Донбассе без Украины невозможно.

Более того, Киев успокоило заявление Ангелы Меркель о том, что вопросы, связанные с Украиной, без ее участия решаться не будут.